Palermo-Bari 2-0, Inzaghi vola al comando della B: Le Douaron rapace, Cerofolini miracoloso

Seconda vittoria di fila per i rosanero, che sfruttano il flop del Frosinone e vanno al momento in testa alla classifica: il racconto del match e le pagelle.

Tanta fatica e tre punti d’oro: al Palermo bastano i gol di Le Douaron e di Gomes allo scadere per abbattere il muro del Bari eretto da Cerofolini. I rosanero vincono una partita complicata grazie alle due intuizioni di Inzaghi e conquistano un successo importante per continuare a coltivare l’obiettivo promozione. I pugliesi non riescono a creare molto e si affidano ai voli del proprio portiere per rimanere in partita, ma dalle parti del collega Joronen invece non arriva nulla.

Palermo-Bari, Le Douaron e Gomes fanno esultare Inzaghi

Il Palermo parte meglio e aggredisce il Bari grazie anche alla spinta dei tifosi: prima Pohjanpalo scalda i guantoni di Cerofolini, che poi al 4′ compie un miracolo su Brunori. L’attaccante ex Juve prende bene il tempo alla difesa e di testa, su assist di Ranocchia, chiama il portiere avversario al grande riflesso. I rosanero provano a sfruttare il momento, ma Palumbo da buona posizione non riesce a inquadrare lo specchio.

I biancorossi rispondono presente al 13′ con Castrovilli che pennella per Moncini, che per poco con una girata di testa non trova il gol. Il “numero uno” degli ospiti è in serata, mette il mantello e dice di no anche a Ceccaroni, disinnescando un diagonale preciso e potente. La porta è stregata e il Bari si salva ancora, ma a metterci una pezza è sempre Cerofolini, con un altro colpo da copertina su tiro ravvicinato di Palumbo.

Nella ripresa il primo squillo è di Brunori, che copia il suo mister, parte sul filo del fuorigioco e segna. Ma in realtà va oltre quel filo e il guardalinee sbandiera subito. A stappare la partita dopo tante difficoltà ci pensa Le Douaron al 76′: la punta francese è il più veloce ad impossessarsi di un pallone vagante in area e con un bel destro di controbalzo, lo spedisce all’angolino. Nel finale il Palermo gestisce e raddoppia con una perla da fuori di Gomes e si porta a casa tre punti d’oro per la classifica di Serie B.

Top e flop del Palermo

Le Douaron 7: Entra in campo e fa la cosa più importane: il gol. Stappa una partita bloccata e regala tre punti a Inzaghi.

Palumbo 6.5 – Prova a suonare la batteria in una partita con una musica molto piatta. A volte ci riesce, ma i compagni non seguono le sue note.

Brunori 5.5 – Quando il pallone arriva dalle sue parti, spesso poi succede qualcosa. Questa volta non ci è riuscito.

Top e flop del Bari

Cerofolini 7 – Veste i panni di Toldo contro l’Olanda e da solo cerca di fermare il Palermo. Per poco non ci riesce.

– Veste i panni di Toldo contro l’Olanda e da solo cerca di fermare il Palermo. Per poco non ci riesce. Castrovilli 6.5 – Il Bari prova ad elettrizzarsi con le sue giocate, è il più dinamico. Gli manca solo la giocata vincente.

– Il Bari prova ad elettrizzarsi con le sue giocate, è il più dinamico. Gli manca solo la giocata vincente. Moncini 5.5 – Finisce nella gabbia del Palermo e non riesce a liberarsi. Poco incisivo.

Frosinone spreca, il Sudtirol rimonta

Occasione sprecata per il Frosinone che si fa rimontare dal Sudtirol, qualche ora prima del match del Barbera. I ciociari vanno in vantaggio con Calò, freddo a trasformare un calcio di rigore, poi raddoppiano con Ghedjemis alla mezz’ora. Negli ultimi venti minuti si svegliano gli altoatesini che prima accorciano le distanze con Martini al 72′ e dopo poco più di cinque minuti trovano il pari con Merkaj, bravo dal dischetto a fare centro. Castori ritrova così un punto importante, mentre Alvini ne getta due nel cestino.