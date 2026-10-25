Palermo-Carrarese 25 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Palermo-Carrarese si gioca il 25 ottobre alle 15 al Barbera. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche a confronto.

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La capolista Palermo sfida una Carrarese in ripresa: domenica 25 ottobre 2026, alle 15, al Renzo Barbera va in scena l’8ª giornata di Serie B. Rosanero primi con 19 punti: 6 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, 16 gol segnati e 7 subiti. Toscani tredicesimi a quota 7: 2 successi, un pari e 4 ko, con 6 reti fatte e 7 incassate. Non un big match di classifica, ma un test insidioso per chi guida: gli ospiti arrivano da due vittorie consecutive e cercano un altro colpo per allontanarsi dalle zone calde.

Le ultime partite giocate

Il Palermo viaggia a ritmo promozione: nelle ultime cinque partite ha raccolto 13 punti, con quattro vittorie e un pareggio, segnando 12 gol e subendone cinque. La Carrarese ha invece cambiato passo dopo tre sconfitte consecutive: i successi contro Padova e Modena valgono sei punti e restituiscono fiducia alla vigilia della trasferta sul campo della prima in classifica. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

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Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Palermo Vittoria Pareggio Vittoria Vittoria Vittoria 4 1 0 13 Carrarese Sconfitta Sconfitta Sconfitta Vittoria Vittoria 2 0 3 6

Il dettaglio delle ultime cinque gare del Palermo:

Palermo – Sampdoria 3-1.

– 3-1. Avellino – Palermo 1-1.

– 1-1. Palermo – Padova 2-1.

– 2-1. Empoli – Palermo 2-4.

– 2-4. Mantova–Palermo 0-2.

Il dettaglio delle ultime cinque gare della Carrarese:

Carrarese – Empoli 0-1.

– 0-1. Catanzaro – Carrarese 1-0.

– 1-0. Carrarese – Benevento 0-1.

– 0-1. Padova – Carrarese 0-2.

– 0-2. Carrarese–Modena 2-1.

L’arbitro di Palermo-Carrarese

A dirigere Palermo–Carrarese sarà Mattia Drigo. Nelle tre partite arbitrate in questa Serie B il direttore di gara ha fischiato 81 falli, assegnato un rigore ed estratto nove cartellini gialli, senza espulsioni: una media di tre ammonizioni e 27 falli a incontro. Gli assistenti saranno Meli e Chiavaroli, con Perri quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marini, affiancato da Ghersini nel ruolo di AVAR.

Precedenti e curiosità: le pillole di Palermo-Carrarese

Una capolista da record contro una squadra che ha ritrovato il sorriso: Palermo–Carrarese mette di fronte due momenti positivi, pur dentro classifiche molto diverse. I rosanero hanno firmato la migliore partenza della propria storia in Serie B per vittorie e punti nelle prime sette giornate, accompagnandola con l’attacco più prolifico del torneo. I toscani rispondono con due successi consecutivi, arrivati dopo una lunga astinenza, e con un Fabio Abiuso sempre più coinvolto nelle azioni decisive. I precedenti recenti sorridono ai padroni di casa, capaci di vincere gli ultimi due confronti senza concedere gol. Ma la sfida si legge anche nei dettagli: nessuna delle due ha ancora segnato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre le rimesse laterali sono diventate un’arma preziosa per i siciliani. In mezzo al campo, Hernani e Antonio Palumbo aggiungono reti e rifiniture. Il Barbera attende un’altra prova di forza; gli ospiti cercano conferme per dare continuità alla risalita.

Precedenti ribaltati. Dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due incroci di Serie B, il Palermo ha vinto gli ultimi due: 5-0 il 29 novembre 2025 e 1-0 l’8 marzo 2026. Il conto complessivo di queste due sfide è di sei gol segnati e nessuno subito.

Dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due incroci di Serie B, il ha vinto gli ultimi due: 5-0 il 29 novembre 2025 e 1-0 l’8 marzo 2026. Il conto complessivo di queste due sfide è di sei gol segnati e nessuno subito. Una porta chiusa da difendere. I rosanero cercano il terzo successo consecutivo senza subire reti contro la Carrarese : tra le serie aperte di vittorie a porta inviolata contro una stessa avversaria in Serie B, fanno meglio soltanto contro il Ravenna , con tre. Anche contro il Vicenza vantano tre incontri consecutivi senza gol incassati.

I rosanero cercano il terzo successo consecutivo senza subire reti contro la : tra le serie aperte di vittorie a porta inviolata contro una stessa avversaria in Serie B, fanno meglio soltanto contro il , con tre. Anche contro il vantano tre incontri consecutivi senza gol incassati. Il Barbera mette alla prova le toscane. Il Palermo ha vinto le ultime due gare interne contro squadre della Toscana, battendo prima la Carrarese e poi l’ Empoli . Non allunga ulteriormente una simile sequenza dal periodo 2002-2004, quando arrivò a quattro successi.

Il ha vinto le ultime due gare interne contro squadre della Toscana, battendo prima la e poi l’ . Non allunga ulteriormente una simile sequenza dal periodo 2002-2004, quando arrivò a quattro successi. Partenza mai vista. Per la prima volta nella propria storia in Serie B, il Palermo ha conquistato almeno sei vittorie e 19 punti nelle prime sette gare. L’ultima formazione capace di vincere sette delle prime otto fu il Sassuolo nel 2012-13, con un pareggio a completare il bilancio.

Per la prima volta nella propria storia in Serie B, il ha conquistato almeno sei vittorie e 19 punti nelle prime sette gare. L’ultima formazione capace di vincere sette delle prime otto fu il nel 2012-13, con un pareggio a completare il bilancio. Nel mirino c’è il poker. Sei successi e un pareggio nelle ultime sette partite, con tre vittorie nelle tre più recenti: i rosanero cercano una quarta affermazione consecutiva. L’ultima striscia di almeno quattro vittorie risale alla primavera 2014, quando con Giuseppe Iachini in panchina arrivarono a sei.

Sei successi e un pareggio nelle ultime sette partite, con tre vittorie nelle tre più recenti: i rosanero cercano una quarta affermazione consecutiva. L’ultima striscia di almeno quattro vittorie risale alla primavera 2014, quando con Giuseppe Iachini in panchina arrivarono a sei. La ripartenza degli ospiti. Dopo dieci gare senza vincere, con tre pareggi e sette sconfitte, la Carrarese ha superato Padova e Modena . Un altro successo significherebbe centrare la terza serie di tre vittorie consecutive nell’anno solare, dopo quelle di gennaio e tra marzo e aprile.

Dopo dieci gare senza vincere, con tre pareggi e sette sconfitte, la ha superato e . Un altro successo significherebbe centrare la terza serie di tre vittorie consecutive nell’anno solare, dopo quelle di gennaio e tra marzo e aprile. Un attacco dalle tante soluzioni. Il Palermo guida il campionato con 16 reti nelle prime sette giornate. Le pillole statistiche del match gli attribuiscono inoltre dieci marcatori diversi, primato condiviso con il Pisa .

Il guida il campionato con 16 reti nelle prime sette giornate. Le pillole statistiche del match gli attribuiscono inoltre dieci marcatori diversi, primato condiviso con il . La sorpresa arriva dalla linea laterale. Come la Sampdoria , Palermo e Carrarese non hanno ancora segnato sugli sviluppi di un corner. I quattro gol rosanero da palla inattiva sono invece arrivati tutti da rimesse laterali: un primato nel 2026-27 tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni.

Come la , e non hanno ancora segnato sugli sviluppi di un corner. I quattro gol rosanero da palla inattiva sono invece arrivati tutti da rimesse laterali: un primato nel 2026-27 tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni. Centrocampisti con il vizio del gol. Nell’anno solare, considerando anche la post-season di Serie B, Hernani conta sette reti e tre assist, Antonio Palumbo quattro gol e sei passaggi vincenti: nessun centrocampista attualmente nel torneo ha più partecipazioni attive. Hernani , a segno contro il Mantova , cerca due marcature consecutive come non gli riesce da febbraio, quando la seconda arrivò proprio contro la Carrarese . Con sette gol nel periodo condivide il primato di reparto con Nicola Mosti e Francesco Ruocco .

Nell’anno solare, considerando anche la post-season di Serie B, conta sette reti e tre assist, quattro gol e sei passaggi vincenti: nessun centrocampista attualmente nel torneo ha più partecipazioni attive. , a segno contro il , cerca due marcature consecutive come non gli riesce da febbraio, quando la seconda arrivò proprio contro la . Con sette gol nel periodo condivide il primato di reparto con e . Abiuso accende la Carrarese. Fabio Abiuso ha partecipato a tre delle ultime cinque reti dei toscani, con due gol e un assist. Contro il Modena ha firmato una rete e un passaggio vincente: soltanto nel dicembre 2025 era riuscito a contribuire ad almeno due gol per due gare consecutive, contro Sampdoria e Virtus Entella.

Le statistiche stagionali di Palermo e Carrarese

La differenza più evidente è nella produzione offensiva: il Palermo ha segnato 16 gol contro i sei della Carrarese, pur avendo entrambe incassato sette reti, una a partita. I rosanero tengono maggiormente il pallone, con il 51,2% di possesso contro il 40,4%, e centrano lo specchio con più frequenza: 43 conclusioni contro 24, per una precisione del 50% rispetto al 35,82% degli ospiti. Anche la percentuale realizzativa premia i siciliani, 18,60% contro 8,96%. I toscani prevalgono invece nei duelli aerei vinti, 108 a 94. Il fattore campo pesa: i padroni di casa hanno conquistato nove punti in tre gare al Barbera, mentre gli ospiti ne hanno ottenuti quattro nelle tre trasferte disputate.

Tra i singoli spicca Dennis Johnsen, miglior marcatore del Palermo con quattro reti e primo anche negli assist, con cinque. A quota due gol seguono Antonio Palumbo, Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori. Nella Carrarese guidano Fabio Abiuso e Tommaso Rubino, entrambi con due reti; il miglior assistman è Gabriele Parlanti, con due passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, i più ammoniti sono Mattia Bani e Gabriele Parlanti, con tre gialli ciascuno; nei dati disponibili non risultano espulsioni per le due squadre, quindi non emerge un primatista dei rossi. Tra i portieri rosanero, Mattia Fortin e Mattia Perin hanno mantenuto la porta inviolata una volta a testa. Per i toscani, una gara senza subire gol per Semuel Pizzignacco e nessuna per Giovanni Garofani.

Statistica Palermo Carrarese Partite giocate 7 7 Posizione in classifica 1ª 13ª Punti 19 7 Vittorie 6 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 4 Gol segnati 16 6 Gol subiti 7 7 Media gol segnati 2,29 0,86 Media gol subiti 1,00 1,00 Partite a porta inviolata 2 1 Possesso palla 51,2% 40,4% Precisione dei passaggi 81,24% 79,61% Tiri nello specchio 43 24 Precisione al tiro 50,00% 35,82% Percentuale realizzativa 18,60% 8,96% Assist 13 6 Legni colpiti 5 3 Calci d’angolo battuti 30 31 Duelli aerei vinti 94 108 Falli commessi 92 100 Cartellini gialli 13 15 Capocannonieri Dennis Johnsen: 4 Fabio Abiuso e Tommaso Rubino: 2 Giocatore con più assist Dennis Johnsen: 5 Gabriele Parlanti: 2 Giocatore con più ammonizioni Mattia Bani: 3 Gabriele Parlanti: 3 Portieri: gare a porta inviolata Mattia Fortin: 1; Mattia Perin: 1 Semuel Pizzignacco: 1; Giovanni Garofani: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Palermo-Carrarese? Palermo-Carrarese si gioca domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00, nell’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Palermo-Carrarese? La partita si disputa allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Carrarese? L’arbitro è Mattia Drigo, assistito da Meli e Chiavaroli. Perri è il quarto ufficiale; al VAR ci sono Marini e, come AVAR, Ghersini.