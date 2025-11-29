Palermo-Carrarese 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virgilio Sport
PalermoCarrarese apre un fine settimana ad alta quota in zona playoff della Serie B 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 19:30 al Renzo Barbera di Palermo, per la 14a giornata. I rosanero sono 6° con 20 punti in 13 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 16 gol fatti, 10 subiti), i toscani 10° a quota 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 18 reti segnate, 16 incassate).

Le ultime partite giocate

Forma altalenante per il Palermo, reduce da una goleada interna ma con qualche scivolone recente; la Carrarese macina punti soprattutto con i pareggi e arriva da una striscia di risultati utili che la tengono agganciata alla parte sinistra della classifica.

Palermo ko ko ok ko x
Carrarese ok ko ko x x

Nelle ultime 5 gare: Palermo 4 punti (1V, 1N, 3P); Carrarese 5 punti (1V, 2N, 2P).

  • Palermo
  • Catanzaro-Palermo 1-0
  • Palermo-Monza 0-3
  • Palermo-Pescara 5-0
  • Juve Stabia-Palermo 1-0
  • Virtus Entella-Palermo 1-1
  • Carrarese
  • Carrarese-Venezia 3-2
  • Cesena-Carrarese 2-1
  • Carrarese-Frosinone 0-2
  • Südtirol-Carrarese 1-1
  • Carrarese-Reggiana 0-0

L’arbitro di Palermo-Carrarese

Dirige Perri, assistenti Costanzo e Zanellati; IV uomo Gemelli. Al VAR Nasca, AVAR Del Giovane. Nel 2025/26 Mario Perri ha arbitrato 6 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 31 ammonizioni e nessun rosso, media di 5,1 cartellini a partita e 17 fuorigioco totali. Un fischietto che lascia giocare ma mantiene il controllo con un uso equilibrato dei cartellini.

Informazioni interessanti sul match

Partita dal sapore tattico: il Palermo in casa sa colpire con decisione e ha appena ritrovato la via del gol con un roboante 5-0, mentre la Carrarese ha costruito il proprio cammino su compattezza e gestione, risultando una delle squadre più inclini al pareggio. I precedenti recenti sorridono ai toscani, che non hanno perso nelle ultime due sfide contro i rosanero, ma il fattore Barbera e la spinta dei cambi hanno spesso fatto la differenza per i siciliani. Attenzione ai calci piazzati e ai traversoni: entrambe completano molti cross, con il Palermo particolarmente pericoloso nel gioco aereo. Riflettori puntati su Joel Pohjanpalo, capace di trasformare i suoi gol in punti pesanti, e su Nicolás Schiavi, partito fortissimo in stagione. La tenuta esterna della Carrarese resta la chiave: se reggerà l’urto, la sfida può allungarsi su binari equilibrati; altrimenti la qualità offensiva rosanero potrebbe prendere il sopravvento.

  • Nello scorso campionato la Carrarese è rimasta imbattuta contro il Palermo (1-0 all’andata, 1-1 al ritorno): i toscani puntano a restare tabù per i rosanero.
  • Il Palermo ha perso una sola volta nelle ultime sette in casa contro avversarie toscane di B: tante “X” ma difficilmente cade al Barbera.
  • Rosanero solidi: in 10 su 13 gare stagionali hanno evitato la sconfitta, ritmo da alta classifica.
  • Il Palermo ha appena centrato un 5-0 interno: può infilare il secondo successo di fila in casa, già riuscito a inizio anno.
  • Carrarese specialista del pari: due di fila, nessuno ne ha collezionati più in stagione.
  • In trasferta la Carrarese fatica a vincere: solo 2 successi esterni dal ritorno in B.
  • Panchina d’oro rosanero: tre delle ultime quattro reti interne del Palermo sono arrivate con subentrati.
  • Cross a raffica: Carrarese (62) e Palermo (60) guidano per traversoni completati; i rosanero però segnano più di testa.
  • Joel Pohjanpalo è tra i bomber più “decisivi” per punti portati, mentre Nicolás Schiavi ha già firmato 5 gol, molti dal dischetto.

Le statistiche stagionali di Palermo e Carrarese

Equilibrio generale: il Palermo segna 16 gol e ne incassa 10 con possesso 49,5%, la Carrarese produce 18 reti subendone 16 con possesso 51,7%. I rosanero tirano di più (132) e centrano più volte lo specchio (57) con precisione al 43,2%; i toscani sono simili per volume (124 tiri) e mira (52 in porta, 41,9%). Pulizia difensiva comparabile: 5 clean sheet per entrambe.

Giocatori chiave: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (5), miglior assistman ancora Pohjanpalo (3). Ammonito più spesso Mattia Bani (4), rossi per Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1 a testa). Tra i pali, Jesse Joronen è a quota 5 clean sheet. Per la Carrarese guida i gol Nicolás Schiavi (5), miglior assistman Mattia Finotto (3); più ammonito Julián Illanes (5) e – finora – nessun espulso di rilievo. In porta, Marco Bleve ha collezionato 5 clean sheet.

Palermo Carrarese
Partite giocate 13 13
Vittorie 5 3
Pareggi 5 7
Sconfitte 3 3
Gol segnati 16 18
Gol subiti 10 16
Possesso palla (%) 49,5 51,7
Tiri totali 132 124
Tiri in porta 57 52
Precisione tiro (%) 43,18 41,94
Clean sheet 5 5
Cartellini gialli 26 32
Capocannoniere Joel Pohjanpalo (5) Nicolás Schiavi (5)
Top assist Joel Pohjanpalo (3) Mattia Finotto (3)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Carrarese e a che ora?

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 19:30.

Dove si gioca Palermo-Carrarese?

Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Carrarese?

L’arbitro è Perri, assistenti Costanzo e Zanellati; IV uomo Gemelli; VAR Nasca; AVAR Del Giovane.

Palermo-Carrarese 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

