Palermo-Carrarese 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Carrarese

Palermo–Carrarese apre un fine settimana ad alta quota in zona playoff della Serie B 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 19:30 al Renzo Barbera di Palermo, per la 14a giornata. I rosanero sono 6° con 20 punti in 13 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 16 gol fatti, 10 subiti), i toscani 10° a quota 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 18 reti segnate, 16 incassate).

Le ultime partite giocate

Forma altalenante per il Palermo, reduce da una goleada interna ma con qualche scivolone recente; la Carrarese macina punti soprattutto con i pareggi e arriva da una striscia di risultati utili che la tengono agganciata alla parte sinistra della classifica.

Palermo ko ko ok ko x Carrarese ok ko ko x x

Nelle ultime 5 gare: Palermo 4 punti (1V, 1N, 3P); Carrarese 5 punti (1V, 2N, 2P).

Palermo

Catanzaro- Palermo 1-0

1-0 Palermo -Monza 0-3

-Monza 0-3 Palermo -Pescara 5-0

-Pescara 5-0 Juve Stabia- Palermo 1-0

1-0 Virtus Entella-Palermo 1-1

Carrarese

Carrarese -Venezia 3-2

-Venezia 3-2 Cesena- Carrarese 2-1

2-1 Carrarese -Frosinone 0-2

-Frosinone 0-2 Südtirol- Carrarese 1-1

1-1 Carrarese-Reggiana 0-0

L’arbitro di Palermo-Carrarese

Dirige Perri, assistenti Costanzo e Zanellati; IV uomo Gemelli. Al VAR Nasca, AVAR Del Giovane. Nel 2025/26 Mario Perri ha arbitrato 6 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 31 ammonizioni e nessun rosso, media di 5,1 cartellini a partita e 17 fuorigioco totali. Un fischietto che lascia giocare ma mantiene il controllo con un uso equilibrato dei cartellini.

Informazioni interessanti sul match

Partita dal sapore tattico: il Palermo in casa sa colpire con decisione e ha appena ritrovato la via del gol con un roboante 5-0, mentre la Carrarese ha costruito il proprio cammino su compattezza e gestione, risultando una delle squadre più inclini al pareggio. I precedenti recenti sorridono ai toscani, che non hanno perso nelle ultime due sfide contro i rosanero, ma il fattore Barbera e la spinta dei cambi hanno spesso fatto la differenza per i siciliani. Attenzione ai calci piazzati e ai traversoni: entrambe completano molti cross, con il Palermo particolarmente pericoloso nel gioco aereo. Riflettori puntati su Joel Pohjanpalo, capace di trasformare i suoi gol in punti pesanti, e su Nicolás Schiavi, partito fortissimo in stagione. La tenuta esterna della Carrarese resta la chiave: se reggerà l’urto, la sfida può allungarsi su binari equilibrati; altrimenti la qualità offensiva rosanero potrebbe prendere il sopravvento.

Nello scorso campionato la Carrarese è rimasta imbattuta contro il Palermo (1-0 all’andata, 1-1 al ritorno): i toscani puntano a restare tabù per i rosanero.

è rimasta imbattuta contro il (1-0 all’andata, 1-1 al ritorno): i toscani puntano a restare tabù per i rosanero. Il Palermo ha perso una sola volta nelle ultime sette in casa contro avversarie toscane di B: tante “X” ma difficilmente cade al Barbera.

ha perso una sola volta nelle ultime sette in casa contro avversarie toscane di B: tante “X” ma difficilmente cade al Barbera. Rosanero solidi: in 10 su 13 gare stagionali hanno evitato la sconfitta, ritmo da alta classifica.

Il Palermo ha appena centrato un 5-0 interno: può infilare il secondo successo di fila in casa, già riuscito a inizio anno.

ha appena centrato un 5-0 interno: può infilare il secondo successo di fila in casa, già riuscito a inizio anno. Carrarese specialista del pari: due di fila, nessuno ne ha collezionati più in stagione.

specialista del pari: due di fila, nessuno ne ha collezionati più in stagione. In trasferta la Carrarese fatica a vincere: solo 2 successi esterni dal ritorno in B.

fatica a vincere: solo 2 successi esterni dal ritorno in B. Panchina d’oro rosanero: tre delle ultime quattro reti interne del Palermo sono arrivate con subentrati.

sono arrivate con subentrati. Cross a raffica: Carrarese (62) e Palermo (60) guidano per traversoni completati; i rosanero però segnano più di testa.

(62) e (60) guidano per traversoni completati; i rosanero però segnano più di testa. Joel Pohjanpalo è tra i bomber più “decisivi” per punti portati, mentre Nicolás Schiavi ha già firmato 5 gol, molti dal dischetto.

Le statistiche stagionali di Palermo e Carrarese

Equilibrio generale: il Palermo segna 16 gol e ne incassa 10 con possesso 49,5%, la Carrarese produce 18 reti subendone 16 con possesso 51,7%. I rosanero tirano di più (132) e centrano più volte lo specchio (57) con precisione al 43,2%; i toscani sono simili per volume (124 tiri) e mira (52 in porta, 41,9%). Pulizia difensiva comparabile: 5 clean sheet per entrambe.

Giocatori chiave: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (5), miglior assistman ancora Pohjanpalo (3). Ammonito più spesso Mattia Bani (4), rossi per Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1 a testa). Tra i pali, Jesse Joronen è a quota 5 clean sheet. Per la Carrarese guida i gol Nicolás Schiavi (5), miglior assistman Mattia Finotto (3); più ammonito Julián Illanes (5) e – finora – nessun espulso di rilievo. In porta, Marco Bleve ha collezionato 5 clean sheet.

Palermo Carrarese Partite giocate 13 13 Vittorie 5 3 Pareggi 5 7 Sconfitte 3 3 Gol segnati 16 18 Gol subiti 10 16 Possesso palla (%) 49,5 51,7 Tiri totali 132 124 Tiri in porta 57 52 Precisione tiro (%) 43,18 41,94 Clean sheet 5 5 Cartellini gialli 26 32 Capocannoniere Joel Pohjanpalo (5) Nicolás Schiavi (5) Top assist Joel Pohjanpalo (3) Mattia Finotto (3)

FAQ Quando si gioca Palermo-Carrarese e a che ora? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Palermo-Carrarese? Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Carrarese? L’arbitro è Perri, assistenti Costanzo e Zanellati; IV uomo Gemelli; VAR Nasca; AVAR Del Giovane.