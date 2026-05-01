Palermo-Catanzaro 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Catanzaro è uno dei big match della 37a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, con data e orario ufficiali in attesa di conferma. I rosanero arrivano da quarti in classifica con 69 punti in 36 gare (19 vittorie, 12 pareggi, 5 sconfitte; 58 gol segnati, 29 subiti), i giallorossi inseguono quinti a quota 59 (15 vittorie, 14 pareggi, 7 sconfitte; 58 gol fatti, 45 incassati). Una sfida d’alta quota tra due attacchi prolifici: solidità difensiva Palermo contro qualità di palleggio Catanzaro.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Catanzaro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Palermo e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Palermo in serie utile e con spinta casalinga: tre successi e due pari nelle ultime cinque. Catanzaro reduce da quattro X di fila prima del ritorno al successo: segnali di ripresa e grande organizzazione offensiva, ma qualche sbavatura dietro. Nel complesso, rosanero più continui, giallorossi in crescita.
Punti nelle ultime 5: Palermo 11, Catanzaro 7.
Dettaglio match recenti:
- Palermo: Calcio Padova–Palermo 0-1; Palermo–Avellino 2-0; Frosinone–Palermo 1-1; Palermo–Cesena 2-0; Reggiana–Palermo 1-1
- Catanzaro: Catanzaro–Monza 1-1; Avellino–Catanzaro 1-1; Catanzaro–Modena 2-2; Juve Stabia–Catanzaro 1-1; Catanzaro–Spezia 4-2
L’arbitro di Palermo-Catanzaro
La gara sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. In stagione ha arbitrato 15 incontri in Serie B, fischiando 3 rigori, comminando 65 cartellini gialli e 1 rosso, con una media di 4,4 ammonizioni a partita e 42 fuorigioco segnalati. Al VAR è designato Monaldi.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: NIEDDA – SANTAROSSA
- IV: ALOISE
- VAR: MONALDI
- AVAR: GUALTIERI
Informazioni interessanti sul match
Equilibrio storico e posta altissima. Il precedente di andata sorride al Catanzaro, che sogna l’impresa dell’en plein stagionale. Il Palermo però è una macchina da punti al Renzo Barbera, dove ha costruito gran parte della sua classifica con una difesa quasi ermetica e un attacco rapido nelle transizioni. I giallorossi amano il palleggio e arrivano spesso al tiro dopo manovre ragionate: quando alzano il ritmo, sanno colpire con i colpi di Pietro Iemmello e Filippo Pittarello. Chiave tattica: gestione delle palle inattive (punto di forza rosanero e tallone d’Achille ospite) e qualità delle sequenze prolungate. Occhio a Dennis Johnsen, fin qui a secco ma storicamente letale contro i calabresi. Con due squadre tra le più produttive su azione e pericolose da fermo, il duello si giocherà sui dettagli: intensità del pressing, precisione nei 30 metri finali e solidità sui piazzati. Il contesto d’alta classifica promette una gara di livello, tra gestione e strappi.
- Il Catanzaro ha vinto l’andata 1-0: può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale in B contro il Palermo.
- Storicamente rosanero imbattuti nelle prime 15 in casa col Catanzaro, ma ko negli ultimi due incroci interni (entrambi 1-2).
- Dopo l’1-1 con la Reggiana, il Palermo può infilare due pari di fila in B per la prima volta da settembre.
- Dal via di novembre, Palermo inarrestabile al Barbera: 11 vittorie in 12 gare e parziale 30-5; meglio solo il Venezia per punti in casa nel periodo.
- Il Catanzaro è tornato al successo col 4-2 sul Spezia e insegue due vittorie di fila come a marzo (contro Empoli e Padova).
- Giallorossi più “pacati” in trasferta: tre pareggi nelle ultime cinque lontano da casa.
- Manovra brillante: entrambe sono tra le migliori per gol segnati al termine di azioni da almeno 10 passaggi.
- Palle inattive decisive: Palermo produce e concede poco su piazzato; Catanzaro segna, ma subisce molto in queste situazioni.
- Dennis Johnsen non ha ancora segnato in questa B, ma il Catanzaro è la sua vittima preferita in categoria.
- Doppia cifra in casa Catanzaro: Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a quota 10 gol.
Le statistiche stagionali di Palermo e Catanzaro
Nella fotografia della stagione, Palermo primeggia in solidità: 29 gol subiti in 36 gare e 17 clean sheet. Catanzaro manovriero (possesso 53,5% e 84,3% precisione passaggi) e cinico in area (conversione 17,1%), ma più vulnerabile dietro (45 gol concessi). Entrambe a quota 58 reti: rosanero più verticali e aggressivi (PPDA 10,8), giallorossi più palleggio e costruzione (PPDA 12,2).
Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 23 gol, mentre Antonio Palumbo è il top assistman (10). Tra i cartellini, spicca Mattia Bani con 9 gialli; diversi a quota 1 per espulsioni. In porta, Jesse Joronen vanta 15 clean sheet (5 per Francesco Bardi). Nel Catanzaro, doppia vetta realizzativa con Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a 10; regia illuminata di Simone Pontisso (6 assist) ma primato assist per Iemmello (9). Il più ammonito è Jacopo Petriccione (10 gialli), molte espulsioni distribuite a quota 1. Mirko Pigliacelli guida i clean sheet giallorossi con 9.
|Palermo
|Catanzaro
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|19
|15
|Pareggi
|12
|14
|Sconfitte
|5
|7
|Gol segnati
|58
|58
|Gol subiti
|29
|45
|Media gol fatti/gara
|1,61
|1,61
|Media gol subiti/gara
|0,81
|1,25
|Possesso palla %
|48,7
|53,5
|Precisione passaggi %
|78,1
|84,3
|Tiri totali
|380
|339
|Tiri in porta
|162
|158
|Clean sheet
|17
|9
|PPDA
|10,8
|12,2
|Cartellini gialli
|71
|79
|Cartellini rossi
|5
|5
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 23
|Pietro Iemmello/Filippo Pittarello 10
|Top assistman
|Antonio Palumbo 10
|Pietro Iemmello 9
|Portiere con più clean sheet
|Jesse Joronen 15
|Mirko Pigliacelli 9
|Più ammonito
|Mattia Bani 9
|Jacopo Petriccione 10
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Palermo-Catanzaro?
-
La partita è valida per la 37a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono in attesa di conferma da parte della Lega B.
- Dove si gioca Palermo-Catanzaro?
-
Si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Catanzaro?
-
L’arbitro designato è Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Niedda e Santarossa; IV: Aloise; VAR: Monaldi; AVAR: Gualtieri. Nel 2025/26 ha diretto 15 gare con 3 rigori, 65 gialli e 1 rosso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.