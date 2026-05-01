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CALCIO SERIE B

Palermo-Catanzaro 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Catanzaro: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati di squadra e giocatori.

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Redazione

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PalermoCatanzaro è uno dei big match della 37a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, con data e orario ufficiali in attesa di conferma. I rosanero arrivano da quarti in classifica con 69 punti in 36 gare (19 vittorie, 12 pareggi, 5 sconfitte; 58 gol segnati, 29 subiti), i giallorossi inseguono quinti a quota 59 (15 vittorie, 14 pareggi, 7 sconfitte; 58 gol fatti, 45 incassati). Una sfida d’alta quota tra due attacchi prolifici: solidità difensiva Palermo contro qualità di palleggio Catanzaro.

Le ultime partite giocate

Palermo in serie utile e con spinta casalinga: tre successi e due pari nelle ultime cinque. Catanzaro reduce da quattro X di fila prima del ritorno al successo: segnali di ripresa e grande organizzazione offensiva, ma qualche sbavatura dietro. Nel complesso, rosanero più continui, giallorossi in crescita.

Punti nelle ultime 5: Palermo 11, Catanzaro 7.

Dettaglio match recenti:

  • Palermo: Calcio PadovaPalermo 0-1; PalermoAvellino 2-0; FrosinonePalermo 1-1; PalermoCesena 2-0; ReggianaPalermo 1-1
  • Catanzaro: CatanzaroMonza 1-1; AvellinoCatanzaro 1-1; CatanzaroModena 2-2; Juve StabiaCatanzaro 1-1; CatanzaroSpezia 4-2

L’arbitro di Palermo-Catanzaro

La gara sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. In stagione ha arbitrato 15 incontri in Serie B, fischiando 3 rigori, comminando 65 cartellini gialli e 1 rosso, con una media di 4,4 ammonizioni a partita e 42 fuorigioco segnalati. Al VAR è designato Monaldi.

  • Arbitro: ALLEGRETTA
  • Assistenti: NIEDDA – SANTAROSSA
  • IV: ALOISE
  • VAR: MONALDI
  • AVAR: GUALTIERI

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio storico e posta altissima. Il precedente di andata sorride al Catanzaro, che sogna l’impresa dell’en plein stagionale. Il Palermo però è una macchina da punti al Renzo Barbera, dove ha costruito gran parte della sua classifica con una difesa quasi ermetica e un attacco rapido nelle transizioni. I giallorossi amano il palleggio e arrivano spesso al tiro dopo manovre ragionate: quando alzano il ritmo, sanno colpire con i colpi di Pietro Iemmello e Filippo Pittarello. Chiave tattica: gestione delle palle inattive (punto di forza rosanero e tallone d’Achille ospite) e qualità delle sequenze prolungate. Occhio a Dennis Johnsen, fin qui a secco ma storicamente letale contro i calabresi. Con due squadre tra le più produttive su azione e pericolose da fermo, il duello si giocherà sui dettagli: intensità del pressing, precisione nei 30 metri finali e solidità sui piazzati. Il contesto d’alta classifica promette una gara di livello, tra gestione e strappi.

  • Il Catanzaro ha vinto l’andata 1-0: può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale in B contro il Palermo.
  • Storicamente rosanero imbattuti nelle prime 15 in casa col Catanzaro, ma ko negli ultimi due incroci interni (entrambi 1-2).
  • Dopo l’1-1 con la Reggiana, il Palermo può infilare due pari di fila in B per la prima volta da settembre.
  • Dal via di novembre, Palermo inarrestabile al Barbera: 11 vittorie in 12 gare e parziale 30-5; meglio solo il Venezia per punti in casa nel periodo.
  • Il Catanzaro è tornato al successo col 4-2 sul Spezia e insegue due vittorie di fila come a marzo (contro Empoli e Padova).
  • Giallorossi più “pacati” in trasferta: tre pareggi nelle ultime cinque lontano da casa.
  • Manovra brillante: entrambe sono tra le migliori per gol segnati al termine di azioni da almeno 10 passaggi.
  • Palle inattive decisive: Palermo produce e concede poco su piazzato; Catanzaro segna, ma subisce molto in queste situazioni.
  • Dennis Johnsen non ha ancora segnato in questa B, ma il Catanzaro è la sua vittima preferita in categoria.
  • Doppia cifra in casa Catanzaro: Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a quota 10 gol.

Le statistiche stagionali di Palermo e Catanzaro

Nella fotografia della stagione, Palermo primeggia in solidità: 29 gol subiti in 36 gare e 17 clean sheet. Catanzaro manovriero (possesso 53,5% e 84,3% precisione passaggi) e cinico in area (conversione 17,1%), ma più vulnerabile dietro (45 gol concessi). Entrambe a quota 58 reti: rosanero più verticali e aggressivi (PPDA 10,8), giallorossi più palleggio e costruzione (PPDA 12,2).

Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 23 gol, mentre Antonio Palumbo è il top assistman (10). Tra i cartellini, spicca Mattia Bani con 9 gialli; diversi a quota 1 per espulsioni. In porta, Jesse Joronen vanta 15 clean sheet (5 per Francesco Bardi). Nel Catanzaro, doppia vetta realizzativa con Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a 10; regia illuminata di Simone Pontisso (6 assist) ma primato assist per Iemmello (9). Il più ammonito è Jacopo Petriccione (10 gialli), molte espulsioni distribuite a quota 1. Mirko Pigliacelli guida i clean sheet giallorossi con 9.

Palermo Catanzaro
Partite giocate 36 36
Vittorie 19 15
Pareggi 12 14
Sconfitte 5 7
Gol segnati 58 58
Gol subiti 29 45
Media gol fatti/gara 1,61 1,61
Media gol subiti/gara 0,81 1,25
Possesso palla % 48,7 53,5
Precisione passaggi % 78,1 84,3
Tiri totali 380 339
Tiri in porta 162 158
Clean sheet 17 9
PPDA 10,8 12,2
Cartellini gialli 71 79
Cartellini rossi 5 5
Capocannoniere Joel Pohjanpalo 23 Pietro Iemmello/Filippo Pittarello 10
Top assistman Antonio Palumbo 10 Pietro Iemmello 9
Portiere con più clean sheet Jesse Joronen 15 Mirko Pigliacelli 9
Più ammonito Mattia Bani 9 Jacopo Petriccione 10

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Palermo-Catanzaro?

La partita è valida per la 37a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono in attesa di conferma da parte della Lega B.

Dove si gioca Palermo-Catanzaro?

Si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Catanzaro?

L’arbitro designato è Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Niedda e Santarossa; IV: Aloise; VAR: Monaldi; AVAR: Gualtieri. Nel 2025/26 ha diretto 15 gare con 3 rigori, 65 gialli e 1 rosso.

Palermo-Catanzaro 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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