Palermo-Catanzaro 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Catanzaro: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati di squadra e giocatori.

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Palermo–Catanzaro è uno dei big match della 37a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, con data e orario ufficiali in attesa di conferma. I rosanero arrivano da quarti in classifica con 69 punti in 36 gare (19 vittorie, 12 pareggi, 5 sconfitte; 58 gol segnati, 29 subiti), i giallorossi inseguono quinti a quota 59 (15 vittorie, 14 pareggi, 7 sconfitte; 58 gol fatti, 45 incassati). Una sfida d’alta quota tra due attacchi prolifici: solidità difensiva Palermo contro qualità di palleggio Catanzaro.

Le ultime partite giocate

Palermo in serie utile e con spinta casalinga: tre successi e due pari nelle ultime cinque. Catanzaro reduce da quattro X di fila prima del ritorno al successo: segnali di ripresa e grande organizzazione offensiva, ma qualche sbavatura dietro. Nel complesso, rosanero più continui, giallorossi in crescita.

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Punti nelle ultime 5: Palermo 11, Catanzaro 7.

Dettaglio match recenti:

Palermo : Calcio Padova – Palermo 0-1; Palermo – Avellino 2-0; Frosinone – Palermo 1-1; Palermo – Cesena 2-0; Reggiana – Palermo 1-1

: – 0-1; – 2-0; – 1-1; – 2-0; – 1-1 Catanzaro: Catanzaro–Monza 1-1; Avellino–Catanzaro 1-1; Catanzaro–Modena 2-2; Juve Stabia–Catanzaro 1-1; Catanzaro–Spezia 4-2

L’arbitro di Palermo-Catanzaro

La gara sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. In stagione ha arbitrato 15 incontri in Serie B, fischiando 3 rigori, comminando 65 cartellini gialli e 1 rosso, con una media di 4,4 ammonizioni a partita e 42 fuorigioco segnalati. Al VAR è designato Monaldi.

Arbitro : ALLEGRETTA

: Assistenti : NIEDDA – SANTAROSSA

: NIEDDA – SANTAROSSA IV : ALOISE

: ALOISE VAR : MONALDI

: MONALDI AVAR: GUALTIERI

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio storico e posta altissima. Il precedente di andata sorride al Catanzaro, che sogna l’impresa dell’en plein stagionale. Il Palermo però è una macchina da punti al Renzo Barbera, dove ha costruito gran parte della sua classifica con una difesa quasi ermetica e un attacco rapido nelle transizioni. I giallorossi amano il palleggio e arrivano spesso al tiro dopo manovre ragionate: quando alzano il ritmo, sanno colpire con i colpi di Pietro Iemmello e Filippo Pittarello. Chiave tattica: gestione delle palle inattive (punto di forza rosanero e tallone d’Achille ospite) e qualità delle sequenze prolungate. Occhio a Dennis Johnsen, fin qui a secco ma storicamente letale contro i calabresi. Con due squadre tra le più produttive su azione e pericolose da fermo, il duello si giocherà sui dettagli: intensità del pressing, precisione nei 30 metri finali e solidità sui piazzati. Il contesto d’alta classifica promette una gara di livello, tra gestione e strappi.

Il Catanzaro ha vinto l’andata 1-0: può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale in B contro il Palermo .

ha vinto l’andata 1-0: può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale in B contro il . Storicamente rosanero imbattuti nelle prime 15 in casa col Catanzaro , ma ko negli ultimi due incroci interni (entrambi 1-2).

, ma ko negli ultimi due incroci interni (entrambi 1-2). Dopo l’1-1 con la Reggiana , il Palermo può infilare due pari di fila in B per la prima volta da settembre.

, il può infilare due pari di fila in B per la prima volta da settembre. Dal via di novembre, Palermo inarrestabile al Barbera : 11 vittorie in 12 gare e parziale 30-5; meglio solo il Venezia per punti in casa nel periodo.

inarrestabile al : 11 vittorie in 12 gare e parziale 30-5; meglio solo il per punti in casa nel periodo. Il Catanzaro è tornato al successo col 4-2 sul Spezia e insegue due vittorie di fila come a marzo (contro Empoli e Padova ).

è tornato al successo col 4-2 sul e insegue due vittorie di fila come a marzo (contro e ). Giallorossi più “pacati” in trasferta: tre pareggi nelle ultime cinque lontano da casa.

Manovra brillante: entrambe sono tra le migliori per gol segnati al termine di azioni da almeno 10 passaggi.

Palle inattive decisive: Palermo produce e concede poco su piazzato; Catanzaro segna, ma subisce molto in queste situazioni.

produce e concede poco su piazzato; segna, ma subisce molto in queste situazioni. Dennis Johnsen non ha ancora segnato in questa B, ma il Catanzaro è la sua vittima preferita in categoria.

non ha ancora segnato in questa B, ma il è la sua vittima preferita in categoria. Doppia cifra in casa Catanzaro: Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a quota 10 gol.

Le statistiche stagionali di Palermo e Catanzaro

Nella fotografia della stagione, Palermo primeggia in solidità: 29 gol subiti in 36 gare e 17 clean sheet. Catanzaro manovriero (possesso 53,5% e 84,3% precisione passaggi) e cinico in area (conversione 17,1%), ma più vulnerabile dietro (45 gol concessi). Entrambe a quota 58 reti: rosanero più verticali e aggressivi (PPDA 10,8), giallorossi più palleggio e costruzione (PPDA 12,2).

Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 23 gol, mentre Antonio Palumbo è il top assistman (10). Tra i cartellini, spicca Mattia Bani con 9 gialli; diversi a quota 1 per espulsioni. In porta, Jesse Joronen vanta 15 clean sheet (5 per Francesco Bardi). Nel Catanzaro, doppia vetta realizzativa con Pietro Iemmello e Filippo Pittarello a 10; regia illuminata di Simone Pontisso (6 assist) ma primato assist per Iemmello (9). Il più ammonito è Jacopo Petriccione (10 gialli), molte espulsioni distribuite a quota 1. Mirko Pigliacelli guida i clean sheet giallorossi con 9.

Palermo Catanzaro Partite giocate 36 36 Vittorie 19 15 Pareggi 12 14 Sconfitte 5 7 Gol segnati 58 58 Gol subiti 29 45 Media gol fatti/gara 1,61 1,61 Media gol subiti/gara 0,81 1,25 Possesso palla % 48,7 53,5 Precisione passaggi % 78,1 84,3 Tiri totali 380 339 Tiri in porta 162 158 Clean sheet 17 9 PPDA 10,8 12,2 Cartellini gialli 71 79 Cartellini rossi 5 5 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 23 Pietro Iemmello/Filippo Pittarello 10 Top assistman Antonio Palumbo 10 Pietro Iemmello 9 Portiere con più clean sheet Jesse Joronen 15 Mirko Pigliacelli 9 Più ammonito Mattia Bani 9 Jacopo Petriccione 10

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Palermo-Catanzaro? La partita è valida per la 37a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono in attesa di conferma da parte della Lega B. Dove si gioca Palermo-Catanzaro? Si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Catanzaro? L’arbitro designato è Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Niedda e Santarossa; IV: Aloise; VAR: Monaldi; AVAR: Gualtieri. Nel 2025/26 ha diretto 15 gare con 3 rigori, 65 gialli e 1 rosso.