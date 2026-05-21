Palermo-Catanzaro, moviola: un rigore negato e finale rovente con due rossi, le lacrime di Inzaghi

La prova dell’arbitro genovese Marcenaro al Barbera nel ritorno della semifinale dei playoff di B analizzata al microscopio, sei gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro genovese Matteo Marcenaro che non ha avuto vita agevole in Palermo-Catanzaro: tanti falli, 6 ammoniti, due espulsi, un gol dubbio e un rigore negato. Vediamo cosa è successo.

Questi gli episodi dubbi della gara

Palermo-Catanzaro, i casi da moviola. Prima della gara coreografia da brividi per la piccola tifosa rosanero Alessio. Regolare al 3′ il gol di Pohjanpalo. Attimi di tensione per un possibile fuorigioco ma il check del Var conferma, rete valida. Primo giallo al 20′, è per Johnsen per gioco pericoloso. Al 49′ ammonito Segre per un fallo su Petriccione. Al 65′ ammonito Vasic per un intervento duro su Cassandro.

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Il rigore negato e le due espulsioni

All’80’ Gyasi cade in area e chiede il rigore ma per Marcenaro non c’è nulla. Valido all’89’ il gol du Rui Modesto. Nei 6′ di recupero la gara si accende e saltano i nervi. Al 93′ rosso diretto per Pierozzi per un brutto fallo su Pittarello. Al 94′ ammonito Pontisso per aver allontanato il pallone, poco dopo giallo a Di Francesco per perdita di tempo. Al 96′ rosso per Palumbo. Finisce 2-0 per il Palermo e in finale ci va il Catanzaro. Emozionato e deluso al triplice fischio finale Filippo Inzaghi, che trattiene a stento le lacrime e viene consolato da suo figlio Edoardo.

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Roma-Atalanta.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo con Collu IV uomo, Ghersini al Var e Di Paolo all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Johnsen, Segre, Pittarello, Vasic, Pontisso, Di Francesco, espulsi Pierozzi e Palumbo