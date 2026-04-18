Palermo-Cesena 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Cesena accende la 35ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 al Renzo Barbera di Palermo. Sfida in chiave playoff: i rosanero sono 4° con 65 punti (18 vittorie, 11 pareggi, 5 sconfitte; 55 gol fatti, 28 subiti), i bianconeri 8° a 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 42 gol segnati, 50 incassati). Il fattore casa e la solidità difensiva del Palermo contro un Cesena che cerca rilancio e punti pesanti in trasferta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Cesena
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Palermo e Cesena
Le ultime partite giocate
Il Palermo arriva da un periodo pragmatico: due vittorie, due pareggi e un ko nelle ultime cinque. Il Cesena alterna prestazioni di valore a qualche blackout esterno: una vittoria, due pari e due sconfitte. Nelle ultime 5 il Palermo ha raccolto 8 punti, il Cesena 5.
|Palermo
|ko
|x
|ok
|ok
|x
|Cesena
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|ko
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|ko
Dettaglio risultati:
- Palermo: Monza-Palermo 3-0; Palermo-Juve Stabia 2-2; Calcio Padova-Palermo 0-1; Palermo-Avellino 2-0; Frosinone-Palermo 1-1.
- Cesena: Cesena-Frosinone 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Cesena-Catanzaro 3-1; Cesena-Südtirol 1-1; Juve Stabia-Cesena 2-0.
L’arbitro di Palermo-Cesena
Al Barbera dirige Giuseppe Collu. In stagione ha arbitrato 5 gare di Serie B: 0 rigori concessi, 23 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 5,0 cartellini a partita. Fermi i numeri sui falli (153) e 12 offside rilevati: metro severo ma lineare, con pochi penalty assegnati.
- Arbitro: COLLU
- Assistenti: LUCIANI – BITONTI
- IV: IACOBELLIS
- VAR: BARONI
- AVAR: RUTELLA
Informazioni interessanti
Tradizione tattica e slancio playoff fanno di Palermo–Cesena un incrocio ad alta tensione. I rosanero, forti di 12 successi in 17 gare al Barbera, hanno costruito il loro cammino su compattezza (28 gol subiti) e cinismo sulle palle inattive: 23 reti da fermo, dato da vertice. Il Cesena, rigenerato dal cambio in panchina, resta però pericoloso in ripartenza, anche se lontano da casa fatica a trovare la porta nelle ultime uscite. I precedenti sorridono storicamente ai bianconeri, con il Palermo spesso inchiodato sul pari. Focus sui leader: Joel Pohjanpalo (21 gol) trascina i siciliani, mentre Cristian Shpendi è l’uomo dei 10 gol che hanno portato punti pesanti al Cesena. Sorvegliato speciale anche Filippo Ranocchia, in crescita realizzativa. Saranno dettagli e piazzati a fare la differenza, con baricentro e duelli aerei chiavi del match.
- Il Palermo non batte il Cesena in B da sei incroci: serie segnata da tanti pareggi e margini stretti.
- Al Barbera i rosanero hanno vinto 12 delle prime 17: ritmo da promozione diretta davanti al proprio pubblico.
- Il Cesena non segna da tre trasferte consecutive: emergenza gol lontano da casa da invertire subito.
- Calci piazzati decisivi: solo il Frosinone ha fatto meglio del Palermo (23 reti da fermo); bianconeri in difficoltà (20 gol incassati su palla inattiva).
- Dalla svolta in panchina: media di 1 punto a gara per il Cesena, ma le due sconfitte con il nuovo tecnico sono arrivate proprio fuori casa.
- Ranocchia a quota 6 in campionato: mira calda e possibilità di striscia aperta dopo gli ultimi centri.
- Shpendi ha portato 11 punti al Cesena coi suoi 10 gol: terminale essenziale, ma a secco da sette presenze.
- Esperienza rosanero: il Palermo ha schierato meno uomini in rosa (26) e l’età media titolari più alta del torneo.
Le statistiche stagionali di Palermo e Cesena
Numeri alla mano, il Palermo è più solido e concreto: 55 gol fatti e appena 28 subiti, con 16 clean sheet. Il Cesena produce possesso simile (49,7% vs 48,6%) e una precisione al tiro paragonabile, ma incassa molto di più (50 reti). Pressione e letture senza palla premiano i rosanero (PPDA 10,8 vs 14,0), mentre sulle corsie il dato sui cross è nettamente a favore del Palermo (29,44% vs 19,88%).
Giocatori chiave: per il Palermo spicca Joel Pohjanpalo (21 gol), assist-man Antonio Palumbo (10). Ammonizioni: record per Mattia Bani (9 gialli). Espulsioni: dato condiviso da più rosanero (tra cui Modesto, Blin, Diakité, Ceccaroni a quota 1). Tra i pali, Jesse Joronen è a 15 clean sheet. Nel Cesena il top scorer è Cristian Shpendi (10), miglior assist-man Tommaso Berti (7). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), record di rossi a Simone Bastoni (2). In porta Jonathan Klinsmann conta 5 clean sheet.
|Palermo
|Cesena
|Partite giocate
|34
|34
|Vittorie
|18
|12
|Pareggi
|11
|8
|Sconfitte
|5
|14
|Gol segnati
|55
|42
|Gol subiti
|28
|50
|Possesso palla (%)
|48,6
|49,7
|Tiri in porta
|150
|138
|Precisione tiri in porta (%)
|42,86
|43,26
|Clean sheet
|16
|5
|Cartellini gialli
|70
|72
|Cartellini rossi
|5
|2
|PPDA
|10,8
|14,0
|Precisione cross (%)
|29,44
|19,88
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FAQ
- Quando si gioca Palermo-Cesena?
-
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Palermo-Cesena?
-
Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Cesena?
-
L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Luciani e Bitonti, IV Iacobellis, VAR Baroni, AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.