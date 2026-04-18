Palermo-Cesena 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Cesena.

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Palermo–Cesena accende la 35ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 al Renzo Barbera di Palermo. Sfida in chiave playoff: i rosanero sono 4° con 65 punti (18 vittorie, 11 pareggi, 5 sconfitte; 55 gol fatti, 28 subiti), i bianconeri 8° a 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 42 gol segnati, 50 incassati). Il fattore casa e la solidità difensiva del Palermo contro un Cesena che cerca rilancio e punti pesanti in trasferta.

Le ultime partite giocate

Il Palermo arriva da un periodo pragmatico: due vittorie, due pareggi e un ko nelle ultime cinque. Il Cesena alterna prestazioni di valore a qualche blackout esterno: una vittoria, due pari e due sconfitte. Nelle ultime 5 il Palermo ha raccolto 8 punti, il Cesena 5.

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Palermo ko x ok ok x Cesena x ko ok x ko

Dettaglio risultati:

Palermo : Monza- Palermo 3-0; Palermo -Juve Stabia 2-2; Calcio Padova- Palermo 0-1; Palermo -Avellino 2-0; Frosinone- Palermo 1-1.

: Monza- 3-0; -Juve Stabia 2-2; Calcio Padova- 0-1; -Avellino 2-0; Frosinone- 1-1. Cesena: Cesena-Frosinone 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Cesena-Catanzaro 3-1; Cesena-Südtirol 1-1; Juve Stabia-Cesena 2-0.

L’arbitro di Palermo-Cesena

Al Barbera dirige Giuseppe Collu. In stagione ha arbitrato 5 gare di Serie B: 0 rigori concessi, 23 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 5,0 cartellini a partita. Fermi i numeri sui falli (153) e 12 offside rilevati: metro severo ma lineare, con pochi penalty assegnati.

Arbitro: COLLU

Assistenti: LUCIANI – BITONTI

– IV: IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

Informazioni interessanti

Tradizione tattica e slancio playoff fanno di Palermo–Cesena un incrocio ad alta tensione. I rosanero, forti di 12 successi in 17 gare al Barbera, hanno costruito il loro cammino su compattezza (28 gol subiti) e cinismo sulle palle inattive: 23 reti da fermo, dato da vertice. Il Cesena, rigenerato dal cambio in panchina, resta però pericoloso in ripartenza, anche se lontano da casa fatica a trovare la porta nelle ultime uscite. I precedenti sorridono storicamente ai bianconeri, con il Palermo spesso inchiodato sul pari. Focus sui leader: Joel Pohjanpalo (21 gol) trascina i siciliani, mentre Cristian Shpendi è l’uomo dei 10 gol che hanno portato punti pesanti al Cesena. Sorvegliato speciale anche Filippo Ranocchia, in crescita realizzativa. Saranno dettagli e piazzati a fare la differenza, con baricentro e duelli aerei chiavi del match.

Il Palermo non batte il Cesena in B da sei incroci: serie segnata da tanti pareggi e margini stretti.

non batte il in B da sei incroci: serie segnata da tanti pareggi e margini stretti. Al Barbera i rosanero hanno vinto 12 delle prime 17: ritmo da promozione diretta davanti al proprio pubblico.

Il Cesena non segna da tre trasferte consecutive: emergenza gol lontano da casa da invertire subito.

non segna da tre trasferte consecutive: emergenza gol lontano da casa da invertire subito. Calci piazzati decisivi: solo il Frosinone ha fatto meglio del Palermo (23 reti da fermo); bianconeri in difficoltà (20 gol incassati su palla inattiva).

(23 reti da fermo); bianconeri in difficoltà (20 gol incassati su palla inattiva). Dalla svolta in panchina: media di 1 punto a gara per il Cesena , ma le due sconfitte con il nuovo tecnico sono arrivate proprio fuori casa.

, ma le due sconfitte con il nuovo tecnico sono arrivate proprio fuori casa. Ranocchia a quota 6 in campionato: mira calda e possibilità di striscia aperta dopo gli ultimi centri.

a quota 6 in campionato: mira calda e possibilità di striscia aperta dopo gli ultimi centri. Shpendi ha portato 11 punti al Cesena coi suoi 10 gol: terminale essenziale, ma a secco da sette presenze.

ha portato 11 punti al coi suoi 10 gol: terminale essenziale, ma a secco da sette presenze. Esperienza rosanero: il Palermo ha schierato meno uomini in rosa (26) e l’età media titolari più alta del torneo.

Le statistiche stagionali di Palermo e Cesena

Numeri alla mano, il Palermo è più solido e concreto: 55 gol fatti e appena 28 subiti, con 16 clean sheet. Il Cesena produce possesso simile (49,7% vs 48,6%) e una precisione al tiro paragonabile, ma incassa molto di più (50 reti). Pressione e letture senza palla premiano i rosanero (PPDA 10,8 vs 14,0), mentre sulle corsie il dato sui cross è nettamente a favore del Palermo (29,44% vs 19,88%).

Giocatori chiave: per il Palermo spicca Joel Pohjanpalo (21 gol), assist-man Antonio Palumbo (10). Ammonizioni: record per Mattia Bani (9 gialli). Espulsioni: dato condiviso da più rosanero (tra cui Modesto, Blin, Diakité, Ceccaroni a quota 1). Tra i pali, Jesse Joronen è a 15 clean sheet. Nel Cesena il top scorer è Cristian Shpendi (10), miglior assist-man Tommaso Berti (7). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), record di rossi a Simone Bastoni (2). In porta Jonathan Klinsmann conta 5 clean sheet.

Palermo Cesena Partite giocate 34 34 Vittorie 18 12 Pareggi 11 8 Sconfitte 5 14 Gol segnati 55 42 Gol subiti 28 50 Possesso palla (%) 48,6 49,7 Tiri in porta 150 138 Precisione tiri in porta (%) 42,86 43,26 Clean sheet 16 5 Cartellini gialli 70 72 Cartellini rossi 5 2 PPDA 10,8 14,0 Precisione cross (%) 29,44 19,88

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FAQ Quando si gioca Palermo-Cesena? Sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Palermo-Cesena? Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Cesena? L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Luciani e Bitonti, IV Iacobellis, VAR Baroni, AVAR Rutella.