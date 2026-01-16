Palermo, è Tramoni il pezzo forte del calciomercato: prezzo e fattibilità

Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Palermo del City Group punta al colpo grosso per blindare la promozione. Nel mirino c'è il giocatore francese che potrebbe tornare molto utile a mister Inzaghi

(Quasi) giornalista pubblicista, marchigiano d’origine ma bolognese - e rossoblù - d’adozione. Osserva il calcio nella sua veste tecnica e tattica, ma ne racconta il lato corporate e di comunicazione strategica

Anno nuovo, nuovi innesti. Il mese di gennaio inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie BKT – il Frosinone si è laureato “campione d’inverno” – ma coincide anche con la sessione di calciomercato. Uno slot prezioso per molte squadre, che in questa fase possono migliorare significativamente le proprie rose con innesti necessari e mosse strategiche.

E il rumor più interessante di mercato arriva dalla Sicilia, a Palermo, dove aleggia insistentemente il nome di Matteo Tramoni. Ma perché il giocatore – attualmente in forza al Pisa di Gilardino – ha destato gli interessi di Inzaghi e della società rosanero?

L’identikit

Corso (è nato ad Ajaccio, ndr) classe 2000, Matteo Tramoni è un nome noto a tutti gli appassionati del campionato cadetto. Giocatore tecnico e veloce, capace di trascinare con 13 reti e tre assist il Pisa in Serie A lo scorso anno, è cresciuto tra la Francia, il Cagliari, il Brescia e la Toscana. Seconda punta, trequartista, può essere impiegato all’occorrenza anche come esterno: dispone infatti di ottime doti balistiche da fuori area, ed è uno specialista dei piazzati e dei calci di rigore. L’approccio con la Serie A non è stato per nulla negativo: due gol e un assist fin qui, figurando spesso tra le migliori pedine dello scacchiere di Gilardino.

Se il palcoscenico della massima serie è certamente intrigante, lo stesso Tramoni potrebbe però presto fare ritorno in Serie B e abbracciare mister Inzaghi. Il nome del corso è infatti sul taccuino rosanero da diverso tempo, che si è posto l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo. Il ds Osti starebbe infatti valutando una mezzapunta capace di muoversi tra le linee, supportare Pohjanpalo (attuale capocannoniere del campionato) e alzare il tasso tecnico della squadra. E, dopo il trasferimento di Pohjanpalo dal Venezia lo scorso gennaio, questa volta potrebbe essere il turno del numero dieci nerazzurro.

L’idea di Inzaghi e la formula di mercato



Il rapporto con Superpippo è ormai consolidato, si diceva, tanto che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il tecnico a chiedere insistentemente il giocatore. Straordinaria cerniera corsa tra centrocampo e attacco, con il Pisa ha segnato e distribuito cross a profusione nel camaleontico 3-4-2-1 Inzaghi, alla sua terza promozione nella sua carriera di allenatore dopo quelle con Venezia (dalla C alla B) e Benevento (dalla B alla A).

Con la partenza di Brunori, Tramoni sarebbe una pedina essenziale nell’idea di gioco dell’allenatore piacentino, e gli ultimi giorni di mercato potrebbero rivelarsi decisivi soprattutto dopo l’investimento da 11 milioni del Pisa per Rafiu Durosinmi, che di fatto libera spazio nelle rotazioni offensive dei toscani.

Al momento, la trattativa tra Palermo e Pisa è aperta e si sta sviluppando principalmente attorno alla definizione della formula. Il club toscano starebbe cercando di impostare una cessione a titolo definitivo, con una valutazione complessiva di mercato intorno ai 6 milioni di euro. Una richiesta ipoteticamente fattibile per il Palermo, che però sta legittimamente provando a strutturare diversamente la formula.

Sullo sfondo compaiono un prestito con diritto di riscatto, o un acquisto a 4 milioni con percentuale sulla futura rivendita (che Knaster e Corrado stimerebbero attorno al 35%). In attesa di capire l’evolversi della situazione, comunque, compaiono anche altri nomi sul tavolo: Dennis Johnsen della Cremonese e Nicholas Pierini del Sassuolo.