Palermo, ecco la pesantissima richiesta della Procura Federale

Fine di stagione che vai, caso che trovi in Serie B. Lo scorso anno fu la delicata situazione del Bari, che sarebbe poi fallito in estate, a determinare lo slittamento di qualche giorno dei playoff, poi motivato con una penalizzazione inflitta ai biancorossi che cambiò la classifica finale del torneo cadetto.

Ancora più grave è la situazione che si presenta nel 2019 perché a poche ore dalla disputa dell’ultima giornata della stagione regolare è arrivata la pesantissima richiesta di condanna da parte della Procura della Federcalcio nei confronti del Palermo, sotto processo presso il Tribunale Federale Nazionale per le presunte irregolarità gestionali commesse tra il 2014 e il 2017.

Come da previsioni, la Procura ha chiesto il declassamento dei rosanero all’ultimo posto nell’attuale campionato di Serie B con conseguente retrocessione in C. Nessuna richiesta subordinata, però: in mattinata si era parlato di un’eventuale richiesta alternativa di penalizzazione di 15 punti, che non si è concretizzata.

Cinque anni di inibizione e preclusione da ogni incarico federale è stata invece la richiesta avanzata per l’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Stessa richiesta sanzionatoria per il commercialista Anastasio Morosi, mentre per Giovanni Giammarva, che è stato presidente tra la fine del 2017 e l’estate del 2018, sono stati chiesti due anni di inibizione.

Il Palermo ha insistito sulle eccezioni di inammissibilità, ma per il momento senza fare breccia presso la Procura. Al processo si è presentato ed è stato ammesso come parte interessata il Benevento, che è uno dei nove club che avevano fatto domanda di esclusione immediata del Palermo dal campionato. Le altre società erano Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona.

Nessun commento da parte dei vertici societari della società siciliana, che ora attende con preoccupazione la sentenza che può riscrivere la classifica in maniera clamorosa.

Probabile comunque lo slittamento dei playoff il cui primo turno da calendario era previsto per il 17-18 maggio. Il Palermo occupa attualmente la terza posizione a un punto dal Lecce e sabato si giocherà in un clima fatalmente paradossale le speranze di promozione diretta nella gara sul campo del Cittadella, mentre i salentini riceveranno il Lecce.

