Palermo-Empoli 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Empoli

Serie B 2025-26, 23a giornata: allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sabato 7 febbraio 2026 alle 17:15, va in scena PalermoEmpoli. I rosanero sono 4° con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 33 gol segnati, 14 subiti) e difendono l’alta quota: una sfida da playoff. Gli azzurri sono 11° a 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 26 fatti, 28 incassati) e cercano continuità. In casa Palermo vola: 24 punti in 11 gare (7V, 3N, 1P; 18 GF, 5 GS). L’Empoli fuori è estremo: 4V, 0N, 6P (9 GF, 16 GS). Allo Renzo Barbera attesi ritmo alto ed equilibrio tattico.

Le ultime partite giocate

Palermo in gran forma: 11 punti nelle ultime cinque (3V, 2N), con tre clean sheet e solidità in crescita. L’Empoli alterna: 5 punti (1V, 2N, 2P), con qualche fatica in zona gol ma capacità di colpire in trasferta. Momentum dalla parte dei rosanero, che arrivano alla sfida con fiducia e compattezza.

Palermo ok x ok x ok
Empoli x ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato: Palermo 11 punti, Empoli 5.

  • PalermoCalcio Padova 1-0
  • MantovaPalermo 1-1
  • PalermoSpezia 1-0
  • ModenaPalermo 0-0
  • BariPalermo 0-3
  • EmpoliFrosinone 1-1
  • CesenaEmpoli 0-1
  • EmpoliSüdtirol 0-1
  • CarrareseEmpoli 3-0
  • EmpoliModena 0-0

L’arbitro di Palermo – Empoli

Arbitra Paride Tremolada di Monza. Squadra arbitrale: assistenti MastrodonatoEl Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera. Nella stagione 2025/26 ha diretto 8 gare in B: 4 rigori concessi, 49 gialli, nessun rosso; media 6,1 cartellini a partita, 229 falli sanzionati e 33 fuorigioco fischiati. Fischio d’inizio sabato 7 febbraio alle 17:15.

  • Arbitro: TREMOLADA
  • Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI
  • IV: PIZZI
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: PRONTERA

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal peso specifico notevole tra un Palermo in piena striscia positiva e un’Empoli capace di ribaltare inerzie in trasferta. I precedenti raccontano equilibrio e risultati alterni al Barbera, dove non si ripete mai lo stesso esito due volte di fila. La difesa rosanero è un bunker (solo 14 gol subiti fin qui) e concede pochissimo nel gioco aereo, mentre gli azzurri devono invertire il trend sotto porta dopo un recente digiuno di reti. Occhi su Joel Pohjanpalo, capocannoniere rosanero, letale anche di testa, e su Stiven Shpendi, che contro il Palermo ha già lasciato il segno in carriera. L’Empoli non pareggia mai fuori: può essere un fattore nel copione tattico. Numeri di pressing, precisione al tiro e recuperi alti anticipano una partita intensa, con transizioni pronte a decidere l’inerzia e palle inattive potenzialmente determinanti.

  • Nei 15 precedenti di B tra Palermo ed Empoli, i rosanero hanno vinto 3 volte (7 pareggi, 5 sconfitte) e non hanno mai infilato due successi consecutivi: equilibrio storico e trappole tattiche.
  • Al Barbera i risultati non si ripetono mai due volte di fila: in 7 incroci interni, 2 vittorie rosanero, 2 toscane e 3 pari, ultimo nel 2017.
  • Palermo imbattuto da 10 gare di B (6V, 4N): una serie che ricorda il filotto da 13 del 2018, con squadra corta e difesa ermetica.
  • L’Empoli non segna da tre turni nonostante 29 tiri e xG complessivi 1,82: urge cinismo negli ultimi 16 metri.
  • In trasferta Empoli senza mezze misure: 10 gare, mai un pari (4V, 6P). Ritmo e coraggio, ma anche rischi.
  • Nessuno ha incassato meno gol di testa del Palermo (1), nessuno ne ha presi di più dell’Empoli (9): dettaglio chiave sulle palle alte.
  • Palermo secondo per reti di testa (8) e primo per tiri aerei tentati (71 non respinti): dominio nelle sfide aeree d’attacco.
  • Recuperi alti: Empoli ultimo (88), Palermo terzo (158). Pressing e riconquista palla possono indirizzare il match.
  • Joel Pohjanpalo è a quota 13 gol in stagione: tra le seconde divisioni europee è in vetta alle marcature.
  • Stiven Shpendi ha segnato la sua prima rete in B proprio al Palermo e ai rosanero ha già fatto male due volte: feeling speciale.

Le statistiche stagionali di Palermo ed Empoli

Palermo più solido e produttivo: 33 gol fatti e appena 14 subiti, 11 clean sheet e un PPDA più aggressivo (11.1) rispetto all’Empoli (12.0). Possesso simile (48.2% vs 46.7%), ma i rosanero tirano di più (233 vs 180) e centrano più volte lo specchio (97 vs 84). Gli azzurri hanno una miglior precisione al tiro (46.67% vs 41.63%), ma pagano sulle palle alte e nella continuità offensiva.

Giocatori chiave: per il Palermo spiccano Joel Pohjanpalo (13 gol) e l’uomo assist Antonio Palumbo (6); in casa Empoli il faro realizzativo è Stiven Shpendi (6), con rifiniture di Rares Ilie e Salvatore Elia (4 assist). Tra i portieri, Jesse Joronen guida con 11 clean sheet contro i 6 di Andrea Fulignati. Disciplina: somma gialli simile (43 Palermo, 42 Empoli), più rossi per gli azzurri (4) rispetto ai rosanero (3).

Palermo Empoli
Partite giocate 22 22
Vittorie 11 7
Pareggi 8 7
Sconfitte 3 8
Gol fatti 33 26
Gol subiti 14 28
Possesso palla (%) 48.2 46.7
Tiri totali 233 180
Tiri in porta 97 84
Precisione tiro (%) 41.63 46.67
PPDA 11.1 12.0
Clean sheet 11 6
Cartellini gialli 43 42
Cartellini rossi 3 4
Capocannoniere Joel Pohjanpalo 13 Stiven Shpendi 6
Top assistman Antonio Palumbo 6 Rares Ilie 4 (Salvatore Elia 4)
Portiere (clean sheet) Jesse Joronen 11 Andrea Fulignati 6

FAQ

Quando si gioca Palermo-Empoli?

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:15 (23a giornata di Serie B 2025-26).

Dove si gioca Palermo-Empoli?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Empoli?

Paride Tremolada di Monza. Assistenti Mastrodonato – El Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

