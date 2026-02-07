Palermo-Empoli 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata: allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sabato 7 febbraio 2026 alle 17:15, va in scena Palermo–Empoli. I rosanero sono 4° con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 33 gol segnati, 14 subiti) e difendono l’alta quota: una sfida da playoff. Gli azzurri sono 11° a 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 26 fatti, 28 incassati) e cercano continuità. In casa Palermo vola: 24 punti in 11 gare (7V, 3N, 1P; 18 GF, 5 GS). L’Empoli fuori è estremo: 4V, 0N, 6P (9 GF, 16 GS). Allo Renzo Barbera attesi ritmo alto ed equilibrio tattico.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo - Empoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Palermo ed Empoli
Le ultime partite giocate
Palermo in gran forma: 11 punti nelle ultime cinque (3V, 2N), con tre clean sheet e solidità in crescita. L’Empoli alterna: 5 punti (1V, 2N, 2P), con qualche fatica in zona gol ma capacità di colpire in trasferta. Momentum dalla parte dei rosanero, che arrivano alla sfida con fiducia e compattezza.
|Palermo
|ok
|x
|ok
|x
|ok
|Empoli
|x
|ok
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato: Palermo 11 punti, Empoli 5.
- Palermo–Calcio Padova 1-0
- Mantova–Palermo 1-1
- Palermo–Spezia 1-0
- Modena–Palermo 0-0
- Bari–Palermo 0-3
- Empoli–Frosinone 1-1
- Cesena–Empoli 0-1
- Empoli–Südtirol 0-1
- Carrarese–Empoli 3-0
- Empoli–Modena 0-0
L’arbitro di Palermo – Empoli
Arbitra Paride Tremolada di Monza. Squadra arbitrale: assistenti Mastrodonato – El Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera. Nella stagione 2025/26 ha diretto 8 gare in B: 4 rigori concessi, 49 gialli, nessun rosso; media 6,1 cartellini a partita, 229 falli sanzionati e 33 fuorigioco fischiati. Fischio d’inizio sabato 7 febbraio alle 17:15.
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI
- IV: PIZZI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: PRONTERA
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal peso specifico notevole tra un Palermo in piena striscia positiva e un’Empoli capace di ribaltare inerzie in trasferta. I precedenti raccontano equilibrio e risultati alterni al Barbera, dove non si ripete mai lo stesso esito due volte di fila. La difesa rosanero è un bunker (solo 14 gol subiti fin qui) e concede pochissimo nel gioco aereo, mentre gli azzurri devono invertire il trend sotto porta dopo un recente digiuno di reti. Occhi su Joel Pohjanpalo, capocannoniere rosanero, letale anche di testa, e su Stiven Shpendi, che contro il Palermo ha già lasciato il segno in carriera. L’Empoli non pareggia mai fuori: può essere un fattore nel copione tattico. Numeri di pressing, precisione al tiro e recuperi alti anticipano una partita intensa, con transizioni pronte a decidere l’inerzia e palle inattive potenzialmente determinanti.
- Nei 15 precedenti di B tra Palermo ed Empoli, i rosanero hanno vinto 3 volte (7 pareggi, 5 sconfitte) e non hanno mai infilato due successi consecutivi: equilibrio storico e trappole tattiche.
- Al Barbera i risultati non si ripetono mai due volte di fila: in 7 incroci interni, 2 vittorie rosanero, 2 toscane e 3 pari, ultimo nel 2017.
- Palermo imbattuto da 10 gare di B (6V, 4N): una serie che ricorda il filotto da 13 del 2018, con squadra corta e difesa ermetica.
- L’Empoli non segna da tre turni nonostante 29 tiri e xG complessivi 1,82: urge cinismo negli ultimi 16 metri.
- In trasferta Empoli senza mezze misure: 10 gare, mai un pari (4V, 6P). Ritmo e coraggio, ma anche rischi.
- Nessuno ha incassato meno gol di testa del Palermo (1), nessuno ne ha presi di più dell’Empoli (9): dettaglio chiave sulle palle alte.
- Palermo secondo per reti di testa (8) e primo per tiri aerei tentati (71 non respinti): dominio nelle sfide aeree d’attacco.
- Recuperi alti: Empoli ultimo (88), Palermo terzo (158). Pressing e riconquista palla possono indirizzare il match.
- Joel Pohjanpalo è a quota 13 gol in stagione: tra le seconde divisioni europee è in vetta alle marcature.
- Stiven Shpendi ha segnato la sua prima rete in B proprio al Palermo e ai rosanero ha già fatto male due volte: feeling speciale.
Le statistiche stagionali di Palermo ed Empoli
Palermo più solido e produttivo: 33 gol fatti e appena 14 subiti, 11 clean sheet e un PPDA più aggressivo (11.1) rispetto all’Empoli (12.0). Possesso simile (48.2% vs 46.7%), ma i rosanero tirano di più (233 vs 180) e centrano più volte lo specchio (97 vs 84). Gli azzurri hanno una miglior precisione al tiro (46.67% vs 41.63%), ma pagano sulle palle alte e nella continuità offensiva.
Giocatori chiave: per il Palermo spiccano Joel Pohjanpalo (13 gol) e l’uomo assist Antonio Palumbo (6); in casa Empoli il faro realizzativo è Stiven Shpendi (6), con rifiniture di Rares Ilie e Salvatore Elia (4 assist). Tra i portieri, Jesse Joronen guida con 11 clean sheet contro i 6 di Andrea Fulignati. Disciplina: somma gialli simile (43 Palermo, 42 Empoli), più rossi per gli azzurri (4) rispetto ai rosanero (3).
|Palermo
|Empoli
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|11
|7
|Pareggi
|8
|7
|Sconfitte
|3
|8
|Gol fatti
|33
|26
|Gol subiti
|14
|28
|Possesso palla (%)
|48.2
|46.7
|Tiri totali
|233
|180
|Tiri in porta
|97
|84
|Precisione tiro (%)
|41.63
|46.67
|PPDA
|11.1
|12.0
|Clean sheet
|11
|6
|Cartellini gialli
|43
|42
|Cartellini rossi
|3
|4
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 13
|Stiven Shpendi 6
|Top assistman
|Antonio Palumbo 6
|Rares Ilie 4 (Salvatore Elia 4)
|Portiere (clean sheet)
|Jesse Joronen 11
|Andrea Fulignati 6
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Palermo-Empoli?
-
Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:15 (23a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Palermo-Empoli?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Empoli?
-
Paride Tremolada di Monza. Assistenti Mastrodonato – El Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.