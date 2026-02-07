Palermo-Empoli 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Empoli

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 23a giornata: allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sabato 7 febbraio 2026 alle 17:15, va in scena Palermo–Empoli. I rosanero sono 4° con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 33 gol segnati, 14 subiti) e difendono l’alta quota: una sfida da playoff. Gli azzurri sono 11° a 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 26 fatti, 28 incassati) e cercano continuità. In casa Palermo vola: 24 punti in 11 gare (7V, 3N, 1P; 18 GF, 5 GS). L’Empoli fuori è estremo: 4V, 0N, 6P (9 GF, 16 GS). Allo Renzo Barbera attesi ritmo alto ed equilibrio tattico.

Le ultime partite giocate

Palermo in gran forma: 11 punti nelle ultime cinque (3V, 2N), con tre clean sheet e solidità in crescita. L’Empoli alterna: 5 punti (1V, 2N, 2P), con qualche fatica in zona gol ma capacità di colpire in trasferta. Momentum dalla parte dei rosanero, che arrivano alla sfida con fiducia e compattezza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Palermo ok x ok x ok Empoli x ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato: Palermo 11 punti, Empoli 5.

Palermo – Calcio Padova 1-0

– 1-0 Mantova – Palermo 1-1

– 1-1 Palermo – Spezia 1-0

– 1-0 Modena – Palermo 0-0

– 0-0 Bari–Palermo 0-3

Empoli – Frosinone 1-1

– 1-1 Cesena – Empoli 0-1

– 0-1 Empoli – Südtirol 0-1

– 0-1 Carrarese – Empoli 3-0

– 3-0 Empoli–Modena 0-0

L’arbitro di Palermo – Empoli

Arbitra Paride Tremolada di Monza. Squadra arbitrale: assistenti Mastrodonato – El Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera. Nella stagione 2025/26 ha diretto 8 gare in B: 4 rigori concessi, 49 gialli, nessun rosso; media 6,1 cartellini a partita, 229 falli sanzionati e 33 fuorigioco fischiati. Fischio d’inizio sabato 7 febbraio alle 17:15.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI

IV: PIZZI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRONTERA

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal peso specifico notevole tra un Palermo in piena striscia positiva e un’Empoli capace di ribaltare inerzie in trasferta. I precedenti raccontano equilibrio e risultati alterni al Barbera, dove non si ripete mai lo stesso esito due volte di fila. La difesa rosanero è un bunker (solo 14 gol subiti fin qui) e concede pochissimo nel gioco aereo, mentre gli azzurri devono invertire il trend sotto porta dopo un recente digiuno di reti. Occhi su Joel Pohjanpalo, capocannoniere rosanero, letale anche di testa, e su Stiven Shpendi, che contro il Palermo ha già lasciato il segno in carriera. L’Empoli non pareggia mai fuori: può essere un fattore nel copione tattico. Numeri di pressing, precisione al tiro e recuperi alti anticipano una partita intensa, con transizioni pronte a decidere l’inerzia e palle inattive potenzialmente determinanti.

Nei 15 precedenti di B tra Palermo ed Empoli , i rosanero hanno vinto 3 volte (7 pareggi, 5 sconfitte) e non hanno mai infilato due successi consecutivi: equilibrio storico e trappole tattiche.

ed , i rosanero hanno vinto 3 volte (7 pareggi, 5 sconfitte) e non hanno mai infilato due successi consecutivi: equilibrio storico e trappole tattiche. Al Barbera i risultati non si ripetono mai due volte di fila: in 7 incroci interni, 2 vittorie rosanero, 2 toscane e 3 pari, ultimo nel 2017.

i risultati non si ripetono mai due volte di fila: in 7 incroci interni, 2 vittorie rosanero, 2 toscane e 3 pari, ultimo nel 2017. Palermo imbattuto da 10 gare di B (6V, 4N): una serie che ricorda il filotto da 13 del 2018, con squadra corta e difesa ermetica.

imbattuto da 10 gare di B (6V, 4N): una serie che ricorda il filotto da 13 del 2018, con squadra corta e difesa ermetica. L’ Empoli non segna da tre turni nonostante 29 tiri e xG complessivi 1,82: urge cinismo negli ultimi 16 metri.

non segna da tre turni nonostante 29 tiri e xG complessivi 1,82: urge cinismo negli ultimi 16 metri. In trasferta Empoli senza mezze misure: 10 gare, mai un pari (4V, 6P). Ritmo e coraggio, ma anche rischi.

senza mezze misure: 10 gare, mai un pari (4V, 6P). Ritmo e coraggio, ma anche rischi. Nessuno ha incassato meno gol di testa del Palermo (1), nessuno ne ha presi di più dell’ Empoli (9): dettaglio chiave sulle palle alte.

(1), nessuno ne ha presi di più dell’ (9): dettaglio chiave sulle palle alte. Palermo secondo per reti di testa (8) e primo per tiri aerei tentati (71 non respinti): dominio nelle sfide aeree d’attacco.

secondo per reti di testa (8) e primo per tiri aerei tentati (71 non respinti): dominio nelle sfide aeree d’attacco. Recuperi alti: Empoli ultimo (88), Palermo terzo (158). Pressing e riconquista palla possono indirizzare il match.

ultimo (88), terzo (158). Pressing e riconquista palla possono indirizzare il match. Joel Pohjanpalo è a quota 13 gol in stagione: tra le seconde divisioni europee è in vetta alle marcature.

è a quota 13 gol in stagione: tra le seconde divisioni europee è in vetta alle marcature. Stiven Shpendi ha segnato la sua prima rete in B proprio al Palermo e ai rosanero ha già fatto male due volte: feeling speciale.

Le statistiche stagionali di Palermo ed Empoli

Palermo più solido e produttivo: 33 gol fatti e appena 14 subiti, 11 clean sheet e un PPDA più aggressivo (11.1) rispetto all’Empoli (12.0). Possesso simile (48.2% vs 46.7%), ma i rosanero tirano di più (233 vs 180) e centrano più volte lo specchio (97 vs 84). Gli azzurri hanno una miglior precisione al tiro (46.67% vs 41.63%), ma pagano sulle palle alte e nella continuità offensiva.

Giocatori chiave: per il Palermo spiccano Joel Pohjanpalo (13 gol) e l’uomo assist Antonio Palumbo (6); in casa Empoli il faro realizzativo è Stiven Shpendi (6), con rifiniture di Rares Ilie e Salvatore Elia (4 assist). Tra i portieri, Jesse Joronen guida con 11 clean sheet contro i 6 di Andrea Fulignati. Disciplina: somma gialli simile (43 Palermo, 42 Empoli), più rossi per gli azzurri (4) rispetto ai rosanero (3).

Palermo Empoli Partite giocate 22 22 Vittorie 11 7 Pareggi 8 7 Sconfitte 3 8 Gol fatti 33 26 Gol subiti 14 28 Possesso palla (%) 48.2 46.7 Tiri totali 233 180 Tiri in porta 97 84 Precisione tiro (%) 41.63 46.67 PPDA 11.1 12.0 Clean sheet 11 6 Cartellini gialli 43 42 Cartellini rossi 3 4 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 13 Stiven Shpendi 6 Top assistman Antonio Palumbo 6 Rares Ilie 4 (Salvatore Elia 4) Portiere (clean sheet) Jesse Joronen 11 Andrea Fulignati 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Palermo-Empoli? Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:15 (23a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Palermo-Empoli? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Empoli? Paride Tremolada di Monza. Assistenti Mastrodonato – El Filali, IV Pizzi, VAR Maggioni, AVAR Prontera.