Palermo: Ficarra e Picone chiamano Buffon

Ficarra e Picone, il duo di comici palermitani, conduttori di Striscia la Notizia, durante la trasmissione satirica sono “usciti allo scoperto” e hanno consigliato all’ormai ex portiere della Juventus Gigi Buffon di giocare per il Palermo.

“A Palermo può venire tranquillamente, ti vogliamo, puoi parare pure cinque anni da noi, ti facciamo sindaco – le parole di Ficarra e Picone -. Parliamo anche a nome del Palermo calcio: Gigi vieni subito, ti aspettiamo! Poi se volesse portarsi Totti e Del Piero, anche se si sono ritirati, per noi va bene lo stesso. Non penso che il sindaco Orlando possa offendersi, tanto mica lui sa parare…”.

Durante l’intervista a Staffelli a Striscia la Notizia, Buffon ha dichiarato di essere felice perché “ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. È finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno e il momento era quello giusto”.

L’entourage del portiere di Carrara ha incontrato il Psg negli ultimi giorni: il colloquio che sembra aver avuto risvolti molto positivi, le parti che rimarranno in contatto per le prossime ore per formalizzare l’affare.

“Ho bisogno di prendermi una settimana per stare sereno e a bocce ferme analizzare tutte le cose del caso – ha detto Buffon -. A 40 anni devo prendere le decisioni più giuste con razionalità. Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l’orgoglio che ho per me stesso, levo l’imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene”.

L’ex Juventus Sergio Brio si è mostrato scettico sulla scelta di Buffon di continuare a parare nonostante i 40 anni di età: “Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l’importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare”.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 10:45