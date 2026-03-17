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CALCIO SERIE B

Palermo-Juve Stabia 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Juve Stabia

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Redazione

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PalermoJuve Stabia è una sfida d’alta classifica dalla chiara aria playoff: si gioca al Renzo Barbera di Palermo martedì 17 marzo 2026 alle 19:00, per la 31ª giornata della Serie B 2025/26. I rosanero sono 4° con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 49 gol fatti, 25 subiti), le Vespe 7° a quota 41 (9 vittorie, 14 pareggi, 7 sconfitte; 33 gol segnati, 35 incassati). L’ottimo rendimento casalingo del Palermo sfida il possesso palla della Juve Stabia in un match che può pesare tantissimo sulla corsa alla post-season.

Le ultime partite giocate

Il Palermo arriva da un percorso a strappi ma resta solidissimo al Barbera; la Juve Stabia è in frenata, con una serie di pareggi e pochi gol lontano da casa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.

Palermo ok ko ok ok ko
Juve Stabia ko x x ko x

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

  • Palermo: PalermoSüdtirol 3-0; PescaraPalermo 2-1; PalermoMantova 2-1; CarraresePalermo 0-1; MonzaPalermo 3-0.
  • Juve Stabia: Juve StabiaModena 1-2; AvellinoJuve Stabia 0-0; Juve StabiaSampdoria 1-1; MantovaJuve Stabia 2-0; Juve StabiaCarrarese 1-1.

L’arbitro di Palermo-Juve Stabia

Direzione affidata al signor Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Rossi C. e Barone, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Gualtieri. In questa Serie B 2025/26 Dionisi ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, 47 cartellini gialli e 4 rossi, per una media di 4,7 ammonizioni a partita.

  • Arbitro: DIONISI
  • Assistenti: Rossi C. – Barone
  • IV: Rispoli
  • VAR: Serra
  • AVAR: Gualtieri

Statistiche interessanti

La storia recente racconta un Palermo dominante nei precedenti, con quattro successi nelle prime quattro sfide e zero reti incassate nelle due gare giocate al Barbera; l’ultimo incrocio, però, ha sorriso alla Juve Stabia (0-1), segnale che la partita è tutt’altro che scontata. I rosanero volano in casa: 36 punti in 15 gare interne e una striscia di nove vittorie di fila che può diventare storica. Attenzione però ai finali: il Palermo ha subito diverse reti dopo l’86’, dettaglio che può pesare nei momenti caldi. Dall’altra parte le Vespe arrivano da sei gare senza vittorie e solo tre successi in 15 trasferte, con qualche difficoltà offensiva lontano da Castellammare. Focus uomini chiave: Antonio Palumbo ha spesso lasciato il segno contro i campani in carriera, mentre Nicola Mosti è in crescita e ha già firmato cinque gol stagionali. Scacchiere tattico interessante anche nei numeri: maggiore possesso per la Juve Stabia, verticalità e cinismo in area per il Palermo, che vanta più clean sheet e un attacco più produttivo.

  • Precedenti: il Palermo ha vinto le prime quattro sfide in B contro la Juve Stabia (10 gol a 1), ma ha perso l’ultimo incrocio 0-1.
  • Fattore Barbera: rosanero imbattibili in casa contro le Vespe in B, con due vittorie su due e porta inviolata.
  • Striscia interna: il Palermo è a 9 successi casalinghi di fila e sogna il 10°, traguardo che manca dal 1947-48.
  • Finali caldi: tante reti subite dai rosanero dopo l’86’, dettaglio da monitorare in un match equilibrato.
  • Trend ospite: la Juve Stabia non vince da sei turni (3N, 3P) e fatica in trasferta, con due gare esterne di fila senza segnare.
  • Uomini chiave: Antonio Palumbo spesso protagonista contro le Vespe; Nicola Mosti è arrivato a cinque reti, già oltre i numeri delle passate stagioni.

Le statistiche stagionali di Palermo e Juve Stabia

Numeri a confronto: il Palermo segna di più (49 a 33) e subisce meno (25 a 35), con una forte attitudine a capitalizzare in area (clean sheet 14). La Juve Stabia tiene di più il pallone (53,7% vs 48,5%) e mantiene buone percentuali al tiro (45,8% di precisione), ma paga qualcosa in fase difensiva e nella concretezza sottoporta. PPDA simile (10,8 vs 10,5), segno di pressioni paragonabili. Disciplinare: rosanero più “puliti” (60 gialli, 4 rossi) rispetto alle Vespe (70 gialli, 3 rossi).

Focus giocatori: per il Palermo il bomber è Joel Pohjanpalo (20 gol), mentre il re degli assist è Antonio Palumbo (10). Più sanzionato Mattia Bani (8 gialli); diversi rossi distribuiti (Pietro Ceccaroni, Alexis Blin, Salim Diakité a quota 1). Tra i pali spicca Jesse Joronen con 14 clean sheet. Nella Juve Stabia il miglior marcatore è Leonardo Candellone (7), il top assistman Fabio Maistro (6); più ammonito Nicola Mosti (7), rossi distribuiti (tra cui Marco Ruggero e Federico Zuccon). In porta comanda Alessandro Confente con 9 clean sheet.

Palermo Juve Stabia
Partite giocate 30 30
Vittorie 16 9
Pareggi 9 14
Sconfitte 5 7
Gol fatti 49 33
Gol subiti 25 35
Possesso palla (%) 48,5 53,7
Precisione tiro (%) 43,4 45,8
PPDA 10,8 10,5
Clean sheet 14 10
Cartellini gialli 60 70
Cartellini rossi 4 3
Capocannoniere Pohjanpalo 20 Candellone 7
Miglior assistman Palumbo 10 Maistro 6
Portiere: clean sheet Joronen 14 Confente 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Juve Stabia e a che ora inizia?

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 19:00 (Serie B, 31ª giornata).

Dove si gioca Palermo-Juve Stabia?

Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Juve Stabia?

Federico Dionisi di L'Aquila; assistenti Rossi C. e Barone, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Gualtieri.

Palermo-Juve Stabia 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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