Palermo-Juve Stabia 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Juve Stabia è una sfida d’alta classifica dalla chiara aria playoff: si gioca al Renzo Barbera di Palermo martedì 17 marzo 2026 alle 19:00, per la 31ª giornata della Serie B 2025/26. I rosanero sono 4° con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 49 gol fatti, 25 subiti), le Vespe 7° a quota 41 (9 vittorie, 14 pareggi, 7 sconfitte; 33 gol segnati, 35 incassati). L’ottimo rendimento casalingo del Palermo sfida il possesso palla della Juve Stabia in un match che può pesare tantissimo sulla corsa alla post-season.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Juve Stabia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Palermo e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Il Palermo arriva da un percorso a strappi ma resta solidissimo al Barbera; la Juve Stabia è in frenata, con una serie di pareggi e pochi gol lontano da casa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.
|Palermo
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|ko
|ok
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|ko
|Juve Stabia
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|x
Dettaglio degli ultimi 5 risultati:
- Palermo: Palermo–Südtirol 3-0; Pescara–Palermo 2-1; Palermo–Mantova 2-1; Carrarese–Palermo 0-1; Monza–Palermo 3-0.
- Juve Stabia: Juve Stabia–Modena 1-2; Avellino–Juve Stabia 0-0; Juve Stabia–Sampdoria 1-1; Mantova–Juve Stabia 2-0; Juve Stabia–Carrarese 1-1.
L’arbitro di Palermo-Juve Stabia
Direzione affidata al signor Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Rossi C. e Barone, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Gualtieri. In questa Serie B 2025/26 Dionisi ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, 47 cartellini gialli e 4 rossi, per una media di 4,7 ammonizioni a partita.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: Rossi C. – Barone
- IV: Rispoli
- VAR: Serra
- AVAR: Gualtieri
Statistiche interessanti
La storia recente racconta un Palermo dominante nei precedenti, con quattro successi nelle prime quattro sfide e zero reti incassate nelle due gare giocate al Barbera; l’ultimo incrocio, però, ha sorriso alla Juve Stabia (0-1), segnale che la partita è tutt’altro che scontata. I rosanero volano in casa: 36 punti in 15 gare interne e una striscia di nove vittorie di fila che può diventare storica. Attenzione però ai finali: il Palermo ha subito diverse reti dopo l’86’, dettaglio che può pesare nei momenti caldi. Dall’altra parte le Vespe arrivano da sei gare senza vittorie e solo tre successi in 15 trasferte, con qualche difficoltà offensiva lontano da Castellammare. Focus uomini chiave: Antonio Palumbo ha spesso lasciato il segno contro i campani in carriera, mentre Nicola Mosti è in crescita e ha già firmato cinque gol stagionali. Scacchiere tattico interessante anche nei numeri: maggiore possesso per la Juve Stabia, verticalità e cinismo in area per il Palermo, che vanta più clean sheet e un attacco più produttivo.
- Precedenti: il Palermo ha vinto le prime quattro sfide in B contro la Juve Stabia (10 gol a 1), ma ha perso l’ultimo incrocio 0-1.
- Fattore Barbera: rosanero imbattibili in casa contro le Vespe in B, con due vittorie su due e porta inviolata.
- Striscia interna: il Palermo è a 9 successi casalinghi di fila e sogna il 10°, traguardo che manca dal 1947-48.
- Finali caldi: tante reti subite dai rosanero dopo l’86’, dettaglio da monitorare in un match equilibrato.
- Trend ospite: la Juve Stabia non vince da sei turni (3N, 3P) e fatica in trasferta, con due gare esterne di fila senza segnare.
- Uomini chiave: Antonio Palumbo spesso protagonista contro le Vespe; Nicola Mosti è arrivato a cinque reti, già oltre i numeri delle passate stagioni.
Le statistiche stagionali di Palermo e Juve Stabia
Numeri a confronto: il Palermo segna di più (49 a 33) e subisce meno (25 a 35), con una forte attitudine a capitalizzare in area (clean sheet 14). La Juve Stabia tiene di più il pallone (53,7% vs 48,5%) e mantiene buone percentuali al tiro (45,8% di precisione), ma paga qualcosa in fase difensiva e nella concretezza sottoporta. PPDA simile (10,8 vs 10,5), segno di pressioni paragonabili. Disciplinare: rosanero più “puliti” (60 gialli, 4 rossi) rispetto alle Vespe (70 gialli, 3 rossi).
Focus giocatori: per il Palermo il bomber è Joel Pohjanpalo (20 gol), mentre il re degli assist è Antonio Palumbo (10). Più sanzionato Mattia Bani (8 gialli); diversi rossi distribuiti (Pietro Ceccaroni, Alexis Blin, Salim Diakité a quota 1). Tra i pali spicca Jesse Joronen con 14 clean sheet. Nella Juve Stabia il miglior marcatore è Leonardo Candellone (7), il top assistman Fabio Maistro (6); più ammonito Nicola Mosti (7), rossi distribuiti (tra cui Marco Ruggero e Federico Zuccon). In porta comanda Alessandro Confente con 9 clean sheet.
|Palermo
|Juve Stabia
|Partite giocate
|30
|30
|Vittorie
|16
|9
|Pareggi
|9
|14
|Sconfitte
|5
|7
|Gol fatti
|49
|33
|Gol subiti
|25
|35
|Possesso palla (%)
|48,5
|53,7
|Precisione tiro (%)
|43,4
|45,8
|PPDA
|10,8
|10,5
|Clean sheet
|14
|10
|Cartellini gialli
|60
|70
|Cartellini rossi
|4
|3
|Capocannoniere
|Pohjanpalo 20
|Candellone 7
|Miglior assistman
|Palumbo 10
|Maistro 6
|Portiere: clean sheet
|Joronen 14
|Confente 9
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FAQ
- Quando si gioca Palermo-Juve Stabia e a che ora inizia?
-
Martedì 17 marzo 2026 alle ore 19:00 (Serie B, 31ª giornata).
- Dove si gioca Palermo-Juve Stabia?
-
Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Juve Stabia?
-
Federico Dionisi di L'Aquila; assistenti Rossi C. e Barone, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.