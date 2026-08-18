Palermo-Lecce, moviola: il Var non può intervenire, l’errore c’è ma è da matita rossa, Inzaghi ringrazia, il caso del portiere Joronen

La prova dell’arbitro Arena nella gara dei 32 esimi di coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset De Marco, il fischietto torrese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Conferma di essere uno dei giovani arbitri più promettenti il torrese Arena che però alla Favorita in Coppa Italia incappa in un errore che sarebbe potuto essere molto grave, vediamo cosa è successo.

Palermo-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito problemi Joronen, portiere del Palermo vittima di un duro scontro di gioco in area di rigore. Problema alla spalla destra per il finlandese che resta due minuti a terra e poi esce per far posto a Fortin. Valido al 14′ il gol di Vavassori. Al 20′ ammonito Palumbo per fallo su Tiago. Al 25′ il Lecce chiede un rigore per una trattenuta evidente di Pierozzi su Ndri al limite dell’area, l’arbitro concede solo la rimessa dal fondo. Al 25′ giallo per Coulibaly per gioco pericoloso su Ceccaroni. Al 42′ regolare il raddoppio di Pohjanpalo. Nella ripresa nessun episodio sospetto e dopo 5′ di recupero l’arbitro fischia la fine. 2-0 il risultato finale in favore del Palermo di Filippo Inzaghi, che elimina il Lecce di Eusebio Di Francesco ed ora affronterà il Mantova ai sedicesimi.

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La moviola di De Marco

Sui casi dubbi a fare chiarezza è Andrea De Marco. L’esperto di Mediaset parte dalle due ammonizioni della gara: “La prima è per Palumbo per un fallo su Tiago, guardava il pallone ma era un intervento imprudente, giusto il giallo, al 34′ viene applicato lo stesso metro di giudizio; intervento scomposto di Culibaly su Ceccaroni, il fallo è simile e scatta l’ammonizione. Il Lecce in precedenza aveva chiesto un rigore al 25′: c’è un contatto tra Pierozzi e Ndri che sposta il pallone, l’intervento era appena fuori area e per questo il Var non è intervenuto, Pierozzi gli prende nettamente la gamba, entrando fuori tempo. Fosse stato in area il Var Mazzoleni avrebbe richiamato l’arbitro perché sarebbe stato rigore mentre in questo caso Arena non ha visto niente ed ha assegnato la rimessa dal fondo”.

Chi è l’arbitro Arena

Alberto Ruben Arena, la scelta per Palermo-Lecce, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, ultima uscita in Lazio-Sassuolo.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Barone con Marinelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro ha ammonito Palumbo e Culibaly.