Palermo-Mantova 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Mantova

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Palermo–Mantova è la sfida della 28a giornata di Serie B 2025-26: si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 al Renzo Barbera di Palermo. I rosanero sono 4° con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 46 gol fatti, 21 subiti), gli ospiti 16° a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 27 reti segnate, 42 incassate). Incrocio tra alta classifica e corsa salvezza: in casa il Palermo vola (10V, 3N, 1P), mentre il Mantova soffre lontano dal Martelli (2V, 3N, 8P).

Le ultime partite giocate

Momento favorevole per il Palermo, che ha raccolto gol e punti al Barbera e resta pericoloso anche nei finali. Il Mantova alterna squilli interni a fatiche in trasferta: punge su palla inattiva ma concede troppo negli ultimi metri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Palermo ok x ok ok ko Mantova ok ko ko ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, il Mantova 7. Questo il dettaglio:

Palermo – Empoli 3-2

– 3-2 Sampdoria – Palermo 3-3

– 3-3 Palermo – Virtus Entella 3-0

– 3-0 Palermo – Südtirol 3-0

– 3-0 Pescara–Palermo 2-1

Mantova – Bari 2-1

– 2-1 Reggiana – Mantova 1-0

– 1-0 Catanzaro – Mantova 2-0

– 2-0 Mantova – Sampdoria 2-1

– 2-1 Mantova–Carrarese 1-1

L’arbitro di Palermo-Mantova

Palermo–Mantova sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi. Al VAR Nasca. In questa Serie B 2025-26 Ayroldi ha arbitrato 5 gare: 2 rigori concessi, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti, per una media di 5,2 cartellini a partita.

Arbitro : AYROLDI

: Assistenti : FONTEMURATO – ZANELLATI

: FONTEMURATO – ZANELLATI IV : IANNELLO

: IANNELLO VAR : NASCA

: NASCA AVAR: DEL GIOVANE

Statistiche interessanti

Precedenti, tendenze e uomini chiave raccontano una partita a loro modo unica. Tra Palermo e Mantova la storia recente in B parla quasi solo la lingua del pareggio, spesso a reti bianche al Barbera. I rosanero però arrivano con una marcia interna impressionante e con un bomber come Joel Pohjanpalo in piena fiducia davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte i biancorossi devono invertire il trend esterno e registrare la fase difensiva, visto che nelle ultime uscite hanno sempre incassato. C’è anche il fascino dell’ex: Leonardo Mancuso, oggi al Mantova, ritrova i rosanero con cui ha scritto pagine importanti, e cerca il primo squillo da avversario. Numeri alla mano, la bilancia pende verso il Palermo, ma l’equilibrio storico e i dettagli sui calci piazzati possono tenere viva la gara fino all’ultimo pallone.

Tradizione equilibratissima: in Serie B, Palermo e Mantova hanno pareggiato il 100% dei precedenti.

e hanno pareggiato il 100% dei precedenti. Al Barbera, 3 delle 4 sfide in B sono finite 0-0; l’eccezione è il 2-2 del 16 febbraio 2025 con reti anche di Joel Pohjanpalo , Mensah e Brignani .

, e . Striscia casalinga rosanero: il Palermo ha vinto le ultime 8 in casa in B, a un passo dai record storici del club.

ha vinto le ultime 8 in casa in B, a un passo dai record storici del club. Vulnerabilità virgiliana: il Mantova ha subito gol in tutte le 9 gare del 2026 (15 reti concesse, 1,7 a partita).

ha subito gol in tutte le 9 gare del 2026 (15 reti concesse, 1,7 a partita). Trasferte in salita: due ko esterni di fila per il Mantova senza segnare; rischio di terza sconfitta consecutiva fuori casa senza gol.

senza segnare; rischio di terza sconfitta consecutiva fuori casa senza gol. Secondi tempi caldi: 14 dei 21 gol presi dal Palermo arrivano nella ripresa (66,7%).

arrivano nella ripresa (66,7%). Sfortuna da autogol: il Mantova è la squadra con più autoreti subite in campionato (5, solo 1 in trasferta).

è la squadra con più autoreti subite in campionato (5, solo 1 in trasferta). Uomo copertina: Joel Pohjanpalo ha 4 gol nelle ultime 3 al Barbera; contro il Mantova ha già firmato gol+assist nel 2025.

ha 4 gol nelle ultime 3 al Barbera; contro il ha già firmato gol+assist nel 2025. Il grande ex: Leonardo Mancuso (26 presenze, 4 gol e 3 assist con il Palermo nel 2023/24) non ha mai segnato ai rosanero in B.

Le statistiche stagionali di Palermo e Mantova

Confronto netto nei numeri chiave: il Palermo segna di più (46 a 27), subisce meno (21 a 42) e vanta 13 clean sheet contro 4. Il Mantova tiene di più il pallone (58,5% vs 48,4%) e tira con buona precisione (48,2% vs 43,0%), ma converte meno (9,8% contro il 16,6% rosanero). Pressione simile (PPDA 11,0 Palermo; 10,1 Mantova), volume tiri quasi identico, ma la retroguardia rosanero concede meno. Disciplina: 51 gialli Palermo, 63 Mantova.

Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 18 gol; top assist Antonio Palumbo (9). Il più ammonito è Mattia Bani (7), espulsioni per Pietro Ceccaroni, Salim Diakité e Filippo Ranocchia (1 a testa). In porta, Jesse Joronen a quota 13 clean sheet. Nel Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (7); miglior assist-man Nicolò Radaelli (4). Più ammonito Simone Trimboli (8), espulso più volte Rachid Kouda (2). Tra i pali, Marco Festa a 4 clean sheet.

Palermo Mantova Partite giocate 27 27 Vittorie 14 7 Pareggi 9 6 Sconfitte 4 14 Gol fatti 46 27 Gol subiti 21 42 Possesso palla % 48,4 58,5 Precisione tiri in porta % 43,0 48,2 Conversione gol % 16,6 9,8 PPDA 11,0 10,1 Tiri totali 277 276 Tiri concessi 333 364 Clean sheet 13 4 Cartellini gialli 51 63 Cartellini rossi 3 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Palermo-Mantova e a che ora inizia? Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Palermo-Mantova? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Mantova? L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con Nasca al VAR.