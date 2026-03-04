Palermo-Mantova 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Mantova è la sfida della 28a giornata di Serie B 2025-26: si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 al Renzo Barbera di Palermo. I rosanero sono 4° con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 46 gol fatti, 21 subiti), gli ospiti 16° a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 27 reti segnate, 42 incassate). Incrocio tra alta classifica e corsa salvezza: in casa il Palermo vola (10V, 3N, 1P), mentre il Mantova soffre lontano dal Martelli (2V, 3N, 8P).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Mantova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Palermo e Mantova
Le ultime partite giocate
Momento favorevole per il Palermo, che ha raccolto gol e punti al Barbera e resta pericoloso anche nei finali. Il Mantova alterna squilli interni a fatiche in trasferta: punge su palla inattiva ma concede troppo negli ultimi metri.
|Palermo
|ok
|x
|ok
|ok
|ko
|Mantova
|ok
|ko
|ko
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, il Mantova 7. Questo il dettaglio:
- Palermo–Empoli 3-2
- Sampdoria–Palermo 3-3
- Palermo–Virtus Entella 3-0
- Palermo–Südtirol 3-0
- Pescara–Palermo 2-1
- Mantova–Bari 2-1
- Reggiana–Mantova 1-0
- Catanzaro–Mantova 2-0
- Mantova–Sampdoria 2-1
- Mantova–Carrarese 1-1
L’arbitro di Palermo-Mantova
Palermo–Mantova sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi. Al VAR Nasca. In questa Serie B 2025-26 Ayroldi ha arbitrato 5 gare: 2 rigori concessi, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti, per una media di 5,2 cartellini a partita.
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: FONTEMURATO – ZANELLATI
- IV: IANNELLO
- VAR: NASCA
- AVAR: DEL GIOVANE
Statistiche interessanti
Precedenti, tendenze e uomini chiave raccontano una partita a loro modo unica. Tra Palermo e Mantova la storia recente in B parla quasi solo la lingua del pareggio, spesso a reti bianche al Barbera. I rosanero però arrivano con una marcia interna impressionante e con un bomber come Joel Pohjanpalo in piena fiducia davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte i biancorossi devono invertire il trend esterno e registrare la fase difensiva, visto che nelle ultime uscite hanno sempre incassato. C’è anche il fascino dell’ex: Leonardo Mancuso, oggi al Mantova, ritrova i rosanero con cui ha scritto pagine importanti, e cerca il primo squillo da avversario. Numeri alla mano, la bilancia pende verso il Palermo, ma l’equilibrio storico e i dettagli sui calci piazzati possono tenere viva la gara fino all’ultimo pallone.
- Tradizione equilibratissima: in Serie B, Palermo e Mantova hanno pareggiato il 100% dei precedenti.
- Al Barbera, 3 delle 4 sfide in B sono finite 0-0; l’eccezione è il 2-2 del 16 febbraio 2025 con reti anche di Joel Pohjanpalo, Mensah e Brignani.
- Striscia casalinga rosanero: il Palermo ha vinto le ultime 8 in casa in B, a un passo dai record storici del club.
- Vulnerabilità virgiliana: il Mantova ha subito gol in tutte le 9 gare del 2026 (15 reti concesse, 1,7 a partita).
- Trasferte in salita: due ko esterni di fila per il Mantova senza segnare; rischio di terza sconfitta consecutiva fuori casa senza gol.
- Secondi tempi caldi: 14 dei 21 gol presi dal Palermo arrivano nella ripresa (66,7%).
- Sfortuna da autogol: il Mantova è la squadra con più autoreti subite in campionato (5, solo 1 in trasferta).
- Uomo copertina: Joel Pohjanpalo ha 4 gol nelle ultime 3 al Barbera; contro il Mantova ha già firmato gol+assist nel 2025.
- Il grande ex: Leonardo Mancuso (26 presenze, 4 gol e 3 assist con il Palermo nel 2023/24) non ha mai segnato ai rosanero in B.
Le statistiche stagionali di Palermo e Mantova
Confronto netto nei numeri chiave: il Palermo segna di più (46 a 27), subisce meno (21 a 42) e vanta 13 clean sheet contro 4. Il Mantova tiene di più il pallone (58,5% vs 48,4%) e tira con buona precisione (48,2% vs 43,0%), ma converte meno (9,8% contro il 16,6% rosanero). Pressione simile (PPDA 11,0 Palermo; 10,1 Mantova), volume tiri quasi identico, ma la retroguardia rosanero concede meno. Disciplina: 51 gialli Palermo, 63 Mantova.
Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 18 gol; top assist Antonio Palumbo (9). Il più ammonito è Mattia Bani (7), espulsioni per Pietro Ceccaroni, Salim Diakité e Filippo Ranocchia (1 a testa). In porta, Jesse Joronen a quota 13 clean sheet. Nel Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (7); miglior assist-man Nicolò Radaelli (4). Più ammonito Simone Trimboli (8), espulso più volte Rachid Kouda (2). Tra i pali, Marco Festa a 4 clean sheet.
|Palermo
|Mantova
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|14
|7
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|4
|14
|Gol fatti
|46
|27
|Gol subiti
|21
|42
|Possesso palla %
|48,4
|58,5
|Precisione tiri in porta %
|43,0
|48,2
|Conversione gol %
|16,6
|9,8
|PPDA
|11,0
|10,1
|Tiri totali
|277
|276
|Tiri concessi
|333
|364
|Clean sheet
|13
|4
|Cartellini gialli
|51
|63
|Cartellini rossi
|3
|1
FAQ
- Quando si gioca Palermo-Mantova e a che ora inizia?
-
Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Palermo-Mantova?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Mantova?
-
L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con Nasca al VAR.
