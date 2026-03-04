Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Palermo-Mantova 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Mantova

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

PalermoMantova è la sfida della 28a giornata di Serie B 2025-26: si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 al Renzo Barbera di Palermo. I rosanero sono 4° con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 46 gol fatti, 21 subiti), gli ospiti 16° a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 27 reti segnate, 42 incassate). Incrocio tra alta classifica e corsa salvezza: in casa il Palermo vola (10V, 3N, 1P), mentre il Mantova soffre lontano dal Martelli (2V, 3N, 8P).

Le ultime partite giocate

Momento favorevole per il Palermo, che ha raccolto gol e punti al Barbera e resta pericoloso anche nei finali. Il Mantova alterna squilli interni a fatiche in trasferta: punge su palla inattiva ma concede troppo negli ultimi metri.

Palermo ok x ok ok ko
Mantova ok ko ko ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, il Mantova 7. Questo il dettaglio:

  • PalermoEmpoli 3-2
  • SampdoriaPalermo 3-3
  • PalermoVirtus Entella 3-0
  • PalermoSüdtirol 3-0
  • PescaraPalermo 2-1
  • MantovaBari 2-1
  • ReggianaMantova 1-0
  • CatanzaroMantova 2-0
  • MantovaSampdoria 2-1
  • MantovaCarrarese 1-1

L’arbitro di Palermo-Mantova

PalermoMantova sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi. Al VAR Nasca. In questa Serie B 2025-26 Ayroldi ha arbitrato 5 gare: 2 rigori concessi, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti, per una media di 5,2 cartellini a partita.

  • Arbitro: AYROLDI
  • Assistenti: FONTEMURATO – ZANELLATI
  • IV: IANNELLO
  • VAR: NASCA
  • AVAR: DEL GIOVANE

Statistiche interessanti

Precedenti, tendenze e uomini chiave raccontano una partita a loro modo unica. Tra Palermo e Mantova la storia recente in B parla quasi solo la lingua del pareggio, spesso a reti bianche al Barbera. I rosanero però arrivano con una marcia interna impressionante e con un bomber come Joel Pohjanpalo in piena fiducia davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte i biancorossi devono invertire il trend esterno e registrare la fase difensiva, visto che nelle ultime uscite hanno sempre incassato. C’è anche il fascino dell’ex: Leonardo Mancuso, oggi al Mantova, ritrova i rosanero con cui ha scritto pagine importanti, e cerca il primo squillo da avversario. Numeri alla mano, la bilancia pende verso il Palermo, ma l’equilibrio storico e i dettagli sui calci piazzati possono tenere viva la gara fino all’ultimo pallone.

  • Tradizione equilibratissima: in Serie B, Palermo e Mantova hanno pareggiato il 100% dei precedenti.
  • Al Barbera, 3 delle 4 sfide in B sono finite 0-0; l’eccezione è il 2-2 del 16 febbraio 2025 con reti anche di Joel Pohjanpalo, Mensah e Brignani.
  • Striscia casalinga rosanero: il Palermo ha vinto le ultime 8 in casa in B, a un passo dai record storici del club.
  • Vulnerabilità virgiliana: il Mantova ha subito gol in tutte le 9 gare del 2026 (15 reti concesse, 1,7 a partita).
  • Trasferte in salita: due ko esterni di fila per il Mantova senza segnare; rischio di terza sconfitta consecutiva fuori casa senza gol.
  • Secondi tempi caldi: 14 dei 21 gol presi dal Palermo arrivano nella ripresa (66,7%).
  • Sfortuna da autogol: il Mantova è la squadra con più autoreti subite in campionato (5, solo 1 in trasferta).
  • Uomo copertina: Joel Pohjanpalo ha 4 gol nelle ultime 3 al Barbera; contro il Mantova ha già firmato gol+assist nel 2025.
  • Il grande ex: Leonardo Mancuso (26 presenze, 4 gol e 3 assist con il Palermo nel 2023/24) non ha mai segnato ai rosanero in B.

Le statistiche stagionali di Palermo e Mantova

Confronto netto nei numeri chiave: il Palermo segna di più (46 a 27), subisce meno (21 a 42) e vanta 13 clean sheet contro 4. Il Mantova tiene di più il pallone (58,5% vs 48,4%) e tira con buona precisione (48,2% vs 43,0%), ma converte meno (9,8% contro il 16,6% rosanero). Pressione simile (PPDA 11,0 Palermo; 10,1 Mantova), volume tiri quasi identico, ma la retroguardia rosanero concede meno. Disciplina: 51 gialli Palermo, 63 Mantova.

Focus giocatori: per il Palermo comanda Joel Pohjanpalo con 18 gol; top assist Antonio Palumbo (9). Il più ammonito è Mattia Bani (7), espulsioni per Pietro Ceccaroni, Salim Diakité e Filippo Ranocchia (1 a testa). In porta, Jesse Joronen a quota 13 clean sheet. Nel Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (7); miglior assist-man Nicolò Radaelli (4). Più ammonito Simone Trimboli (8), espulso più volte Rachid Kouda (2). Tra i pali, Marco Festa a 4 clean sheet.

Palermo Mantova
Partite giocate 27 27
Vittorie 14 7
Pareggi 9 6
Sconfitte 4 14
Gol fatti 46 27
Gol subiti 21 42
Possesso palla % 48,4 58,5
Precisione tiri in porta % 43,0 48,2
Conversione gol % 16,6 9,8
PPDA 11,0 10,1
Tiri totali 277 276
Tiri concessi 333 364
Clean sheet 13 4
Cartellini gialli 51 63
Cartellini rossi 3 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Mantova e a che ora inizia?

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00.

Dove si gioca Palermo-Mantova?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Mantova?

L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con Nasca al VAR.

Palermo-Mantova 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE B:
Carrarese - Catanzaro
Juve Stabia - Sampdoria
Frosinone - Pescara
Bari - Empoli
Palermo - Mantova

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio