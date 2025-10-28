Palermo-Monza 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virgilio Sport
Palermo-Monza è una sfida di alta classifica della decima giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Renzo Barbera di Palermo martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30. In classifica Palermo è quarto con 16 punti (bilancio: 4 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti e 5 subiti), mentre il Monza è secondo a quota 17 (5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 11 gol segnati e 7 incassati).

Le ultime partite giocate

Palermo in serie utile, Monza in crescita con tre successi di fila. Nelle ultime 5 di campionato: Palermo 6 punti, Monza 10 punti.

Palermo x x ok x ko
Monza ko x ok ok ok
  • Palermo
  • CesenaPalermo 1-1
  • PalermoVenezia 0-0
  • SpeziaPalermo 1-2
  • PalermoModena 1-1
  • CatanzaroPalermo 1-0
  • Monza
  • MonzaCalcio Padova 0-1
  • EmpoliMonza 1-1
  • MonzaCatanzaro 2-1
  • FrosinoneMonza 0-1
  • MonzaReggiana 3-1

L’arbitro di Palermo-Monza

Arbitra Juan Luca Sacchi, con assistenti Mastrodonato e Yoshikawa; IV ufficiale Gemelli. Al VAR Di Paolo, AVAR Monaldi. Nella stagione 2025/26 in Serie B, Sacchi ha diretto 3 gare: 108 falli fischiati, 8 fuorigioco, 3 rigori concessi; 14 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi, per una media di circa 6 cartellini a partita.

  • Arbitro: SACCHI
  • Assistenti: MASTRODONATO – YOSHIKAWA
  • IV: GEMELLI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: MONALDI

Statistiche interessanti

La storia dice Palermo: al Barbera i rosanero hanno costruito un fortino contro il Monza, con un solo ko lontano nel tempo. Il momento, però, racconta anche di un Monza solido e cinico in trasferta, capace di blindarsi a Frosinone e di mettere in fila successi pesanti.

Il Palermo sta pareggiando spesso in casa e insegue continuità offensiva, mentre i brianzoli stanno trovando gol da più interpreti. Occhio anche ai singoli: Joel Pohjanpalo cerca il guizzo che manca da qualche gara interna, Keita Baldé e Dany Mota si candidano a fattori determinanti in campo aperto.

  • Primo incrocio in cadetteria tra Palermo e Monza dai tempi del 5 giugno 1994: allora finì 1-0 rosanero.
  • Al Barbera il bilancio è schiacciante: 14 vittorie Palermo, 5 pareggi e un solo successo esterno Monza (0-3 nel dicembre 1979).
  • Palermo, quattro pari nelle ultime sei in casa (2 vittorie): può arrivare a tre X di fila come non accadeva dal 2019.
  • Monza reduce da clean sheet esterno a Frosinone: due gare di fila senza subire fuori casa mancano dal 2020/21; due vittorie in trasferta con porta inviolata addirittura dal 1979.
  • Nove punti in cinque gare interne per il Palermo: meglio solo nel 2018/19 dopo lo stesso numero di partite.
  • Palermo imbattuto da sette gare di campionato in casa: serie che può allungarsi come nel filotto tra 2022 e 2023.
  • Monza, 5 punti nelle prime quattro trasferte: in B ha fatto meglio soltanto in poche annate storiche (1952/53, 1953/54, 1958/59, 2020/21).
  • Joel Pohjanpalo a secco da quattro gare interne in B: cerca di evitare la quinta consecutiva senza gol davanti al suo pubblico.
  • Keita Baldé ha una tripletta in carriera in Italia e arrivò proprio contro il Palermo; dopo il gol a Frosinone punta a segnare in due trasferte di fila. Dany Mota è reduce da una doppietta e vuole continuità.

Le statistiche stagionali di Palermo e Monza

Numeri vicini ma con sfumature diverse: il Monza tiene più palla (52,4%) e passa meglio (83,4%), il Palermo è più preciso al tiro (47,2%) e ha mantenuto più volte la porta inviolata (4 clean sheet). In fase realizzativa è equilibrio (10-11 gol), mentre le difese concedono poco (5-7 gol subiti). Attenzione al PPDA: pressioni efficaci e compattezza di entrambe potrebbero limitare gli spazi tra le linee.

Palermo Monza
Partite giocate 9 9
Vittorie 4 5
Pareggi 4 2
Sconfitte 1 2
Gol fatti 10 11
Gol subiti 5 7
Clean sheet 4 3
Possesso palla (%) 48.1 52.4
Tiri totali 89 88
Tiri nello specchio 42 36
Precisione tiro (%) 47.19 40.91
Passaggi riusciti (%) 77.01 83.41
PPDA 11.4 10.9
Cartellini gialli 16 18
Cartellini rossi 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Palermo-Monza?

Martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30 (10a giornata di Serie B).

Dove si gioca Palermo-Monza?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Monza?

L’arbitro è Juan Luca Sacchi; VAR Di Paolo, AVAR Monaldi.

Palermo-Monza 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

