Palermo-Monza 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo-Monza è una sfida di alta classifica della decima giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Renzo Barbera di Palermo martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30. In classifica Palermo è quarto con 16 punti (bilancio: 4 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti e 5 subiti), mentre il Monza è secondo a quota 17 (5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 11 gol segnati e 7 incassati).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Monza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Palermo e Monza
Le ultime partite giocate
Palermo in serie utile, Monza in crescita con tre successi di fila. Nelle ultime 5 di campionato: Palermo 6 punti, Monza 10 punti.
|Palermo
|x
|x
|ok
|x
|ko
|Monza
|ko
|x
|ok
|ok
|ok
- Palermo
- Cesena–Palermo 1-1
- Palermo–Venezia 0-0
- Spezia–Palermo 1-2
- Palermo–Modena 1-1
- Catanzaro–Palermo 1-0
- Monza
- Monza–Calcio Padova 0-1
- Empoli–Monza 1-1
- Monza–Catanzaro 2-1
- Frosinone–Monza 0-1
- Monza–Reggiana 3-1
L’arbitro di Palermo-Monza
Arbitra Juan Luca Sacchi, con assistenti Mastrodonato e Yoshikawa; IV ufficiale Gemelli. Al VAR Di Paolo, AVAR Monaldi. Nella stagione 2025/26 in Serie B, Sacchi ha diretto 3 gare: 108 falli fischiati, 8 fuorigioco, 3 rigori concessi; 14 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi, per una media di circa 6 cartellini a partita.
- Arbitro: SACCHI
- Assistenti: MASTRODONATO – YOSHIKAWA
- IV: GEMELLI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: MONALDI
Statistiche interessanti
La storia dice Palermo: al Barbera i rosanero hanno costruito un fortino contro il Monza, con un solo ko lontano nel tempo. Il momento, però, racconta anche di un Monza solido e cinico in trasferta, capace di blindarsi a Frosinone e di mettere in fila successi pesanti.
Il Palermo sta pareggiando spesso in casa e insegue continuità offensiva, mentre i brianzoli stanno trovando gol da più interpreti. Occhio anche ai singoli: Joel Pohjanpalo cerca il guizzo che manca da qualche gara interna, Keita Baldé e Dany Mota si candidano a fattori determinanti in campo aperto.
- Primo incrocio in cadetteria tra Palermo e Monza dai tempi del 5 giugno 1994: allora finì 1-0 rosanero.
- Al Barbera il bilancio è schiacciante: 14 vittorie Palermo, 5 pareggi e un solo successo esterno Monza (0-3 nel dicembre 1979).
- Palermo, quattro pari nelle ultime sei in casa (2 vittorie): può arrivare a tre X di fila come non accadeva dal 2019.
- Monza reduce da clean sheet esterno a Frosinone: due gare di fila senza subire fuori casa mancano dal 2020/21; due vittorie in trasferta con porta inviolata addirittura dal 1979.
- Nove punti in cinque gare interne per il Palermo: meglio solo nel 2018/19 dopo lo stesso numero di partite.
- Palermo imbattuto da sette gare di campionato in casa: serie che può allungarsi come nel filotto tra 2022 e 2023.
- Monza, 5 punti nelle prime quattro trasferte: in B ha fatto meglio soltanto in poche annate storiche (1952/53, 1953/54, 1958/59, 2020/21).
- Joel Pohjanpalo a secco da quattro gare interne in B: cerca di evitare la quinta consecutiva senza gol davanti al suo pubblico.
- Keita Baldé ha una tripletta in carriera in Italia e arrivò proprio contro il Palermo; dopo il gol a Frosinone punta a segnare in due trasferte di fila. Dany Mota è reduce da una doppietta e vuole continuità.
Le statistiche stagionali di Palermo e Monza
Numeri vicini ma con sfumature diverse: il Monza tiene più palla (52,4%) e passa meglio (83,4%), il Palermo è più preciso al tiro (47,2%) e ha mantenuto più volte la porta inviolata (4 clean sheet). In fase realizzativa è equilibrio (10-11 gol), mentre le difese concedono poco (5-7 gol subiti). Attenzione al PPDA: pressioni efficaci e compattezza di entrambe potrebbero limitare gli spazi tra le linee.
|Palermo
|Monza
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|1
|2
|Gol fatti
|10
|11
|Gol subiti
|5
|7
|Clean sheet
|4
|3
|Possesso palla (%)
|48.1
|52.4
|Tiri totali
|89
|88
|Tiri nello specchio
|42
|36
|Precisione tiro (%)
|47.19
|40.91
|Passaggi riusciti (%)
|77.01
|83.41
|PPDA
|11.4
|10.9
|Cartellini gialli
|16
|18
|Cartellini rossi
|1
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Palermo-Monza?
-
Martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30 (10a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Palermo-Monza?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Monza?
-
L’arbitro è Juan Luca Sacchi; VAR Di Paolo, AVAR Monaldi.
