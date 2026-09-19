Palermo–Padova 19 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5ª giornata. Numeri, precedenti e tendenze per capire Palermo-Padova: forma recente, arbitro, curiosità e statistiche stagionali a confronto.

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Palermo–Padova accende la 5ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, in un big match tra squadre lanciate in alto. I rosanero sono 2° con 10 punti in 4 gare (3 vittorie, 1 pareggio; 8 gol fatti, 4 subiti), i biancoscudati 7° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 4 reti segnate, 4 incassate). La solidità casalinga del Palermo (6 punti in 2 gare) sfida il Padova capace di colpire in trasferta (3 punti in 2 uscite). Classifica corta e posta in palio pesante.

Le ultime partite giocate

Arrivano segnali opposti ma convincenti. Il Palermo è imbattuto e in striscia positiva, capace di vincere partite diverse per punteggio e contesto. Il Calcio Padova alterna colpi pesanti fuori casa e qualche passaggio a vuoto, ma ha già mostrato compattezza e cinismo nei momenti chiave.

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Palermo ok ok ok x Padova ok x ko ok

Nelle ultime 4 partite il Palermo ha raccolto 10 punti, il Padova 7. Dettaglio risultati:

Palermo

Palermo–Juve Stabia 1-0; Arezzo–Palermo 2-3; Palermo–Sampdoria 3-1; Avellino–Palermo 1-1.

Padova

Pisa–Padova 0-1; Padova–Verona 1-1; Cremonese–Padova 3-1; Padova–Ascoli 1-0.

L’arbitro di Palermo-Padova

La gara sarà diretta da Di Bello. Squadra arbitrale completata da assistenti Bahri e Di Gioia, IV ufficiale Gauzolino, al VAR Meraviglia con AVAR Volpi. Al momento non risultano dati statistici aggiornati sulla sua stagione in Serie B 2026-27.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bahri – Di Gioia

IV: Gauzolino

VAR: Meraviglia

AVAR: Volpi

Informazioni interessanti sul match

Storia e presente s’intrecciano. Il Palermo arriva imbattuto e con un attacco brillante, sostenuto da un ruolino casalingo formidabile che fa del Barbera una roccaforte. Il Padova ha tradizione favorevole nel lungo periodo, ma negli incroci più recenti ha faticato contro i rosanero. La sfida mette a confronto filosofie diverse: il palleggio più pulito del Palermo e la verticalità concreta del Padova, che in trasferta ha ritrovato colpi pesanti. Occhi su Dennis Johnsen, che vive un momento da protagonista, e su un Padova capace di capitalizzare le occasioni e reggere l’urto difensivo. In palio, oltre ai tre punti, c’è un tassello di identità per entrambe: continuità da una parte, conferma di credibilità dall’altra.

Negli ultimi sei incroci di B, il Palermo ha colto cinque successi (1 pareggio), tanti quanti nei precedenti 22: trend ribaltato a favore dei rosanero.

ha colto cinque successi (1 pareggio), tanti quanti nei precedenti 22: trend ribaltato a favore dei rosanero. L’ultimo acuto del Padova in casa Palermo in Serie B risale al marzo 1997: un’era fa.

in casa in Serie B risale al marzo 1997: un’era fa. Storicamente il Padova vanta 14 vittorie di B contro il Palermo : meglio solo contro Brescia e Verona.

vanta 14 vittorie di B contro il : meglio solo contro Brescia e Verona. Palermo imbattuto nelle prime quattro giornate (3V, 1N): può superare quota 10 dopo cinque turni per la quarta volta nella sua storia cadetta.

imbattuto nelle prime quattro giornate (3V, 1N): può superare quota 10 dopo cinque turni per la quarta volta nella sua storia cadetta. Rosanero fortino: dal 28 ottobre 2025 in casa 14 vittorie e 1 pareggio in regular season.

Padova , due successi nelle ultime tre trasferte di B: segnali di crescita lontano da casa.

, due successi nelle ultime tre trasferte di B: segnali di crescita lontano da casa. Pur solo 11° per tiri, il Palermo è tra le migliori per gol fatti: cinismo sopra le attese xG.

è tra le migliori per gol fatti: cinismo sopra le attese xG. Il Padova è fanalino per numero di passaggi totali/riusciti in B: gioco diretto e senza fronzoli.

è fanalino per numero di passaggi totali/riusciti in B: gioco diretto e senza fronzoli. Dennis Johnsen ha già partecipato a cinque gol: è il faro offensivo del Palermo .

ha già partecipato a cinque gol: è il faro offensivo del . Nicolas Galazzi è andato a segno nell’ultimo turno: caccia continuità rispetto al suo miglior anno in B.

Le statistiche stagionali di Palermo e Padova

Quattro giornate dicono Palermo più propositivo (possesso 50,5%, precisione passaggi 81,7%) e letale sotto porta (conversione 20%). Il Calcio Padova sceglie pragmatismo (possesso 41,3%) e protezione dell’area (2 clean sheet), con pari gol subiti (4) ma metà reti segnate rispetto ai rosanero (4 contro 8). Ritmi diversi, stessa fame: qualità e continuità per il Palermo, compattezza e transizioni per il Padova.

Focus giocatori: nel Palermo il capocannoniere è Dennis Johnsen (3), mentre Dennis Johnsen e Joel Pohjanpalo guidano gli assist (2 a testa). Più ammonito: Mattia Bani (2); nessun espulso; portieri: clean sheet per Mattia Fortin (1). Nel Calcio Padova hanno segnato Pietro Fusi, Marco Pompetti, Nicolas Galazzi (tutti a 1), più un autogol a favore; assist leader Lorenzo Carissoni e Matteo Cocchi (1). Ammoniti top a 2: Alessandro Dellavalle, Giovanni Giunti, Pietro Fusi; nessun rosso; tra i pali spicca Alessandro Sorrentino (2 clean sheet).

Palermo Padova Partite giocate 4 4 Vittorie 3 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 1 Gol segnati 8 4 Gol subiti 4 4 Media gol subiti/partita 1.0 1.0 Possesso palla (%) 50,5 41,3 Tiri totali 40 32 Tiri in porta 20 15 Precisione passaggi (%) 81,7 79,0 Clean sheet 1 2 Ammonizioni 9 11 Conversione tiri (%) 20,0 12,5

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FAQ Quando si gioca Palermo–Calcio Padova? È una gara della 5ª giornata della Serie B 2026-27: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Palermo–Calcio Padova? Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo–Calcio Padova? Dirige Di Bello, assistenti Bahri e Di Gioia; IV Gauzolino; VAR Meraviglia; AVAR Volpi.