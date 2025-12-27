Palermo - Padova 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Padova

Snodo da zona playoff al Renzo Barbera: il Palermo (5° con 30 punti: 8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol segnati, 13 subiti) ospita il Padova (10° a 22 punti: 5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 17 gol fatti, 19 incassati) per la 18ª giornata di Serie B. Si gioca a Palermo sabato 27 dicembre 2025 alle ore 14:00. Rosanero solidi in casa, biancoscudati competitivi fuori. È una sfida dal profumo di playoff: ritmo alto, dettagli e palle inattive potrebbero pesare.

Le ultime partite giocate

Palermo in grande spolvero: imbattuto da cinque, con tre successi e attacco prolifico. Il Padova alterna colpi pesanti in trasferta a qualche frenata in casa, ma resta squadra intensa e verticale. Trend chiave: rosanero cinici al Barbera, patavini efficaci lontano da casa.

Palermo x ok ok ok x Padova ko ok x ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha raccolto 11 punti; il Padova ne ha fatti 8. Dettaglio dei match:

Palermo: Virtus Entella-Palermo 1-1; Palermo-Carrarese 5-0; Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2.

Padova: Padova-Venezia 0-2; Pescara-Padova 0-1; Padova-Cesena 1-1; Reggiana-Padova 1-2; Padova-Sampdoria 1-1.

L’arbitro di Palermo – Calcio Padova

Al Barbera dirige il signor Marco Piccinini. Squadra arbitrale: assistenti MINIUTTI e GALIMBERTI, quarto ufficiale PACELLA, VAR GIUA, AVAR PRONTERA. Nella Serie B 2025/26 Piccinini ha arbitrato 4 gare: 0 rigori, 14 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media 4,2 cartellini a partita e 6,4 falli per cartellino.

Arbitro: PICCININI

Assistenti: MINIUTTI – GALIMBERTI

IV: PACELLA

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

Informazioni interessanti sul match

Tradizione e forma recente disegnano un incrocio ad alta intensità. Il Palermo non perde contro il Calcio Padova da quattro confronti di B (3V, 1N) e al Renzo Barbera ha appena infilato tre vittorie su tre senza subire reti, con un eloquente 11-0 complessivo. I rosanero brillano in avvio: fin qui nessun gol incassato nella prima mezz’ora e tanta qualità nelle azioni manovrate, con più reti di chiunque dopo trame da almeno 10 passaggi. Dall’altra parte i biancoscudati arrivano con fiducia: due successi esterni consecutivi e la possibilità di allungare la striscia, arma cruciale in una sfida dove l’equilibrio potrebbe spezzarsi su dettagli, piazzati e gestione delle seconde palle. Nei precedenti in Sicilia l’esito è stato spesso alterno: vittorie da una parte e dall’altra e pareggi che hanno fatto storia. Occhi su Joel Pohjanpalo, trascinatore rosanero per partecipazione ai gol, e su Mattia Bortolussi, riferimento offensivo patavino. Attenzione anche alle corsie: spinta e qualità al cross potrebbero indirizzare l’inerzia. In palio punti pesanti per le ambizioni playoff del Palermo e per la rincorsa del Calcio Padova.

Il Palermo è imbattuto da 4 gare di B contro il Calcio Padova : i rosanero inseguono la quinta di fila senza ko nella sfida.

è imbattuto da 4 gare di B contro il : i rosanero inseguono la quinta di fila senza ko nella sfida. Il Calcio Padova ha vinto 14 volte in 34 incroci di B contro il Palermo : solo contro Verona e Brescia ha più successi storici.

ha vinto 14 volte in 34 incroci di B contro il : solo contro Verona e Brescia ha più successi storici. Al Barbera, nelle ultime 7 sfide di B, non c’è mai stato lo stesso esito consecutivo: trend di massima incertezza.

Tre vittorie interne di fila per il Palermo senza gol al passivo (parziale 11-0): la porta inviolata è la base della risalita.

senza gol al passivo (parziale 11-0): la porta inviolata è la base della risalita. Calcio Padova a caccia del tris esterno: due vittorie in trasferta nelle ultime due uscite (Pescara e Reggiana).

a caccia del tris esterno: due vittorie in trasferta nelle ultime due uscite (Pescara e Reggiana). Palermo imbattuto da cinque gare (3V, 2N) e miglior attacco del periodo: 12 reti, media 2,4 a partita.

imbattuto da cinque gare (3V, 2N) e miglior attacco del periodo: 12 reti, media 2,4 a partita. Rosanero ermetici nei primi 30′: ancora nessun gol subito in avvio in questa Serie B.

Qualità nella manovra: il Palermo guida per reti segnate al termine di sequenze da 10+ passaggi; il Calcio Padova non ha ancora colpito in questo modo.

guida per reti segnate al termine di sequenze da 10+ passaggi; il non ha ancora colpito in questo modo. Joel Pohjanpalo è nella sua miglior finestra stagionale: tra gol e assist è coinvolto in doppia cifra dal mese di novembre.

è nella sua miglior finestra stagionale: tra gol e assist è coinvolto in doppia cifra dal mese di novembre. Antonio Barreca ha già punito il Palermo in passato: occhio ai suoi inserimenti e ai piazzati dalla sinistra.

Le statistiche stagionali di Palermo e Calcio Padova

Confronto netto nei gol: Palermo 27 fatti e 13 subiti contro i 17-19 del Calcio Padova. Possesso simile (49% circa per entrambe), ma i rosanero producono e concludono di più (181 tiri totali vs 129), difendendo meglio (7 clean sheet a 4). Patavini più precisi al tiro (49,6% nello specchio) e pericolosi sulle ripartenze. Disciplinare: Palermo più pulito (32 gialli, 3 rossi) rispetto al Calcio Padova (45 gialli, 2 rossi).

Focus giocatori: capocannonieri Joel Pohjanpalo (11) e Mattia Bortolussi (6). Re degli assist: Antonio Palumbo (4) e Alessandro Capelli (3). Più ammoniti: Mattia Bani (5) per il Palermo; Antonio Barreca e Pietro Fusi (6) per il Calcio Padova. Espulsi: Pietro Ceccaroni, Salim Diakité, Filippo Ranocchia (1) tra i rosanero; Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1) tra i biancoscudati. Clean sheet: Jesse Joronen 7; Mattia Fortin 3 e Alessandro Sorrentino 1.

Palermo Calcio Padova Partite giocate 17 17 Vittorie 8 5 Pareggi 6 7 Sconfitte 3 5 Gol segnati 27 17 Gol subiti 13 19 Media gol subiti a partita 0,76 1,12 Possesso palla % 49,1 49,1 Tiri nello specchio 77 64 Accuratezza tiri % 42,5 49,6 Corner 85 65 PPDA 11,3 11,4 Clean sheet 7 4 Cartellini gialli 32 45 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Pohjanpalo 11 Bortolussi 6 Top assistman Palumbo 4 Capelli 3 Portiere: clean sheet Joronen 7 Fortin 3; Sorrentino 1

FAQ Quando si gioca Palermo - Calcio Padova e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 14:00. Dove si gioca Palermo - Calcio Padova? Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo - Calcio Padova? Il direttore di gara è Marco Piccinini; assistenti Miniutti e Galimberti, IV Pacella, VAR Giua, AVAR Prontera.