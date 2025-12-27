Palermo - Padova 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Snodo da zona playoff al Renzo Barbera: il Palermo (5° con 30 punti: 8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol segnati, 13 subiti) ospita il Padova (10° a 22 punti: 5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 17 gol fatti, 19 incassati) per la 18ª giornata di Serie B. Si gioca a Palermo sabato 27 dicembre 2025 alle ore 14:00. Rosanero solidi in casa, biancoscudati competitivi fuori. È una sfida dal profumo di playoff: ritmo alto, dettagli e palle inattive potrebbero pesare.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo - Calcio Padova
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Palermo e Calcio Padova
Le ultime partite giocate
Palermo in grande spolvero: imbattuto da cinque, con tre successi e attacco prolifico. Il Padova alterna colpi pesanti in trasferta a qualche frenata in casa, ma resta squadra intensa e verticale. Trend chiave: rosanero cinici al Barbera, patavini efficaci lontano da casa.
|Palermo
|x
|ok
|ok
|ok
|x
|Padova
|ko
|ok
|x
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha raccolto 11 punti; il Padova ne ha fatti 8. Dettaglio dei match:
- Palermo: Virtus Entella-Palermo 1-1; Palermo-Carrarese 5-0; Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2.
- Padova: Padova-Venezia 0-2; Pescara-Padova 0-1; Padova-Cesena 1-1; Reggiana-Padova 1-2; Padova-Sampdoria 1-1.
L’arbitro di Palermo – Calcio Padova
Al Barbera dirige il signor Marco Piccinini. Squadra arbitrale: assistenti MINIUTTI e GALIMBERTI, quarto ufficiale PACELLA, VAR GIUA, AVAR PRONTERA. Nella Serie B 2025/26 Piccinini ha arbitrato 4 gare: 0 rigori, 14 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media 4,2 cartellini a partita e 6,4 falli per cartellino.
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: MINIUTTI – GALIMBERTI
- IV: PACELLA
- VAR: GIUA
- AVAR: PRONTERA
Informazioni interessanti sul match
Tradizione e forma recente disegnano un incrocio ad alta intensità. Il Palermo non perde contro il Calcio Padova da quattro confronti di B (3V, 1N) e al Renzo Barbera ha appena infilato tre vittorie su tre senza subire reti, con un eloquente 11-0 complessivo. I rosanero brillano in avvio: fin qui nessun gol incassato nella prima mezz’ora e tanta qualità nelle azioni manovrate, con più reti di chiunque dopo trame da almeno 10 passaggi. Dall’altra parte i biancoscudati arrivano con fiducia: due successi esterni consecutivi e la possibilità di allungare la striscia, arma cruciale in una sfida dove l’equilibrio potrebbe spezzarsi su dettagli, piazzati e gestione delle seconde palle. Nei precedenti in Sicilia l’esito è stato spesso alterno: vittorie da una parte e dall’altra e pareggi che hanno fatto storia. Occhi su Joel Pohjanpalo, trascinatore rosanero per partecipazione ai gol, e su Mattia Bortolussi, riferimento offensivo patavino. Attenzione anche alle corsie: spinta e qualità al cross potrebbero indirizzare l’inerzia. In palio punti pesanti per le ambizioni playoff del Palermo e per la rincorsa del Calcio Padova.
- Il Palermo è imbattuto da 4 gare di B contro il Calcio Padova: i rosanero inseguono la quinta di fila senza ko nella sfida.
- Il Calcio Padova ha vinto 14 volte in 34 incroci di B contro il Palermo: solo contro Verona e Brescia ha più successi storici.
- Al Barbera, nelle ultime 7 sfide di B, non c’è mai stato lo stesso esito consecutivo: trend di massima incertezza.
- Tre vittorie interne di fila per il Palermo senza gol al passivo (parziale 11-0): la porta inviolata è la base della risalita.
- Calcio Padova a caccia del tris esterno: due vittorie in trasferta nelle ultime due uscite (Pescara e Reggiana).
- Palermo imbattuto da cinque gare (3V, 2N) e miglior attacco del periodo: 12 reti, media 2,4 a partita.
- Rosanero ermetici nei primi 30′: ancora nessun gol subito in avvio in questa Serie B.
- Qualità nella manovra: il Palermo guida per reti segnate al termine di sequenze da 10+ passaggi; il Calcio Padova non ha ancora colpito in questo modo.
- Joel Pohjanpalo è nella sua miglior finestra stagionale: tra gol e assist è coinvolto in doppia cifra dal mese di novembre.
- Antonio Barreca ha già punito il Palermo in passato: occhio ai suoi inserimenti e ai piazzati dalla sinistra.
Le statistiche stagionali di Palermo e Calcio Padova
Confronto netto nei gol: Palermo 27 fatti e 13 subiti contro i 17-19 del Calcio Padova. Possesso simile (49% circa per entrambe), ma i rosanero producono e concludono di più (181 tiri totali vs 129), difendendo meglio (7 clean sheet a 4). Patavini più precisi al tiro (49,6% nello specchio) e pericolosi sulle ripartenze. Disciplinare: Palermo più pulito (32 gialli, 3 rossi) rispetto al Calcio Padova (45 gialli, 2 rossi).
Focus giocatori: capocannonieri Joel Pohjanpalo (11) e Mattia Bortolussi (6). Re degli assist: Antonio Palumbo (4) e Alessandro Capelli (3). Più ammoniti: Mattia Bani (5) per il Palermo; Antonio Barreca e Pietro Fusi (6) per il Calcio Padova. Espulsi: Pietro Ceccaroni, Salim Diakité, Filippo Ranocchia (1) tra i rosanero; Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1) tra i biancoscudati. Clean sheet: Jesse Joronen 7; Mattia Fortin 3 e Alessandro Sorrentino 1.
|Palermo
|Calcio Padova
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|8
|5
|Pareggi
|6
|7
|Sconfitte
|3
|5
|Gol segnati
|27
|17
|Gol subiti
|13
|19
|Media gol subiti a partita
|0,76
|1,12
|Possesso palla %
|49,1
|49,1
|Tiri nello specchio
|77
|64
|Accuratezza tiri %
|42,5
|49,6
|Corner
|85
|65
|PPDA
|11,3
|11,4
|Clean sheet
|7
|4
|Cartellini gialli
|32
|45
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Pohjanpalo 11
|Bortolussi 6
|Top assistman
|Palumbo 4
|Capelli 3
|Portiere: clean sheet
|Joronen 7
|Fortin 3; Sorrentino 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Palermo - Calcio Padova e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 14:00.
- Dove si gioca Palermo - Calcio Padova?
-
Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo - Calcio Padova?
-
Il direttore di gara è Marco Piccinini; assistenti Miniutti e Galimberti, IV Pacella, VAR Giua, AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.