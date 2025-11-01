Palermo-Pescara 1 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo-Pescara accende l’11a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo sabato 1 novembre 2025 alle ore 19:30. In classifica il Palermo è 6° con 16 punti (10 gare: 4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 10 gol fatti, 8 subiti). Il Pescara è 17° con 8 punti (10 gare: 1 vittoria, 5 pareggi, 4 sconfitte; 15 reti realizzate, 18 incassate).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Palermo e Pescara
Le ultime partite giocate
Palermo e Pescara arrivano al Barbera con stati di forma diversi: i rosanero alternano pareggi e ko dopo un buon avvio, gli abruzzesi faticano a vincere ma pareggiano spesso.
|Palermo
|x
|ok
|x
|ko
|ko
|Pescara
|x
|ko
|x
|x
|x
Nelle ultime 5 partite il Palermo ha raccolto 5 punti; il Pescara ne ha fatti 4.
- Palermo
- Palermo-Venezia 0-0
- Spezia-Palermo 1-2
- Palermo-Modena 1-1
- Catanzaro-Palermo 1-0
- Palermo-Monza 0-3
- Pescara
- Pescara-Südtirol 1-1
- Sampdoria-Pescara 4-1
- Pescara-Carrarese 2-2
- Virtus Entella-Pescara 1-1
- Pescara-Avellino 1-1
L’arbitro di Palermo-Pescara
La sfida sarà diretta da Andrea Zanotti. Assistenti: Capaldo e Luciani. IV ufficiale: Turrini. Al VAR Volpi, AVAR Gualtieri. In stagione Zanotti ha arbitrato 4 gare in Serie B: fischiati 2 rigori, estratti 18 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, per una media di 5,2 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
Al Barbera si rinnova una sfida ricca di storia: tra Palermo e Pescara i precedenti in cadetteria raccontano un dominio rosanero, soprattutto in casa, dove la tradizione è favorevole e spesso senza sconfitte. Il momento delle due squadre aggiunge spezie: i rosanero, dopo l’ottimo inizio, hanno rallentato con qualche X e due ko; gli abruzzesi, più inclini al pareggio, cercano lo scatto malgrado una lunga astinenza esterna. Numeri chiave? Palermo letale dall’area piccola e Pescara in difficoltà a proteggere i 16 metri. Occhi a Joel Pohjanpalo, a secco di bonus da tre gare, e a Sebastiano Desplanches, portiere recordman per parate: dettagli che possono spostare gli equilibri in una gara che promette intensità e duelli a tutto campo.
- 38 precedenti in B: bilancio pro Palermo con 15 vittorie, 16 pari e 7 successi per il Pescara.
- Al Barbera, 11 vittorie e 8 pari per il Palermo contro il Pescara: imbattibilità interna da difendere.
- Palermo spesso “segno X” in casa contro neopromosse: tre pareggi nelle ultime quattro sfide di questo tipo.
- Rosanero con massimo una sconfitta nelle prime sette interne possibile per la prima volta dal 2018/19.
- Dopo 8 gare senza ko, il Palermo ha perso due volte senza segnare: evitare il tris è la missione.
- Pescara: una sola vittoria nelle prime 10, tre pari di fila e bisogno di slancio.
- L’astinenza esterna del Pescara dura da 10 trasferte: ultimo blitz il 2 marzo 2021.
- Palermo ha segnato il 100% dei gol dall’area; il Pescara è tra chi concede di più nei 16 metri.
- Joel Pohjanpalo non partecipa a reti da tre gare: non è mai rimasto a secco per quattro di fila in rosanero.
- Sebastiano Desplanches è il portiere con più parate (39) in B: 32 su tiri dall’area.
Le statistiche stagionali di Palermo e Pescara
Il Palermo concede poco (0,8 gol subiti a gara) e ha già collezionato 4 clean sheet, mentre il Pescara produce ma paga qualcosa dietro (1,8 gol subiti a partita). Possesso simile (48,6% vs 49,3%), ma precisione di passaggio migliore per gli abruzzesi (81,5% contro 77,4%). Nelle conclusioni, entrambe intorno al 44% di tiri nello specchio: equilibrio che promette una partita aperta, con i rosanero più aggressivi nel pressing (PPDA 11,2 vs 13,5).
|Palermo
|Pescara
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|1
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|4
|5
|Gol totali segnati
|10
|15
|Gol totali subiti
|8
|18
|Media gol subiti per partita
|0,8
|1,8
|Percentuale possesso palla
|48,6
|49,3
|Tiri nello specchio della porta
|44
|43
|Percentuale di tiri in porta
|44,4
|43,4
|PPDA (pressing)
|11,2
|13,5
|Precisione passaggi (%)
|77,43
|81,51
|Clean sheet
|4
|1
|Cartellini gialli
|17
|15
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 4
|Giacomo Olzer 3
|Top assistman
|Antonio Palumbo 1
|Matteo Dagasso 3
|Giocatore più falloso
|Emmanuel Gyasi 15
|Riccardo Brosco 15
|Giocatore più presente
|Joel Pohjanpalo 10
|Sebastiano Desplanches 10
|Giocatore con più minuti
|Joel Pohjanpalo 890
|Sebastiano Desplanches 900
FAQ
- Quando si gioca Palermo-Pescara?
-
Sabato 1 novembre 2025 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Palermo-Pescara?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Pescara?
-
Andrea Zanotti. Assistenti: Capaldo-Luciani. IV: Turrini. VAR: Volpi. AVAR: Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.