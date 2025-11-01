Palermo-Pescara 1 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Pescara

Palermo-Pescara accende l’11a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo sabato 1 novembre 2025 alle ore 19:30. In classifica il Palermo è 6° con 16 punti (10 gare: 4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 10 gol fatti, 8 subiti). Il Pescara è 17° con 8 punti (10 gare: 1 vittoria, 5 pareggi, 4 sconfitte; 15 reti realizzate, 18 incassate).

Le ultime partite giocate

Palermo e Pescara arrivano al Barbera con stati di forma diversi: i rosanero alternano pareggi e ko dopo un buon avvio, gli abruzzesi faticano a vincere ma pareggiano spesso.

Palermo x ok x ko ko Pescara x ko x x x

Nelle ultime 5 partite il Palermo ha raccolto 5 punti; il Pescara ne ha fatti 4.

Palermo Palermo -Venezia 0-0 Spezia- Palermo 1-2 Palermo -Modena 1-1 Catanzaro- Palermo 1-0 Palermo -Monza 0-3

Pescara Pescara -Südtirol 1-1 Sampdoria- Pescara 4-1 Pescara -Carrarese 2-2 Virtus Entella- Pescara 1-1 Pescara -Avellino 1-1



L’arbitro di Palermo-Pescara

La sfida sarà diretta da Andrea Zanotti. Assistenti: Capaldo e Luciani. IV ufficiale: Turrini. Al VAR Volpi, AVAR Gualtieri. In stagione Zanotti ha arbitrato 4 gare in Serie B: fischiati 2 rigori, estratti 18 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, per una media di 5,2 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Al Barbera si rinnova una sfida ricca di storia: tra Palermo e Pescara i precedenti in cadetteria raccontano un dominio rosanero, soprattutto in casa, dove la tradizione è favorevole e spesso senza sconfitte. Il momento delle due squadre aggiunge spezie: i rosanero, dopo l’ottimo inizio, hanno rallentato con qualche X e due ko; gli abruzzesi, più inclini al pareggio, cercano lo scatto malgrado una lunga astinenza esterna. Numeri chiave? Palermo letale dall’area piccola e Pescara in difficoltà a proteggere i 16 metri. Occhi a Joel Pohjanpalo, a secco di bonus da tre gare, e a Sebastiano Desplanches, portiere recordman per parate: dettagli che possono spostare gli equilibri in una gara che promette intensità e duelli a tutto campo.

38 precedenti in B: bilancio pro Palermo con 15 vittorie, 16 pari e 7 successi per il Pescara .

precedenti in B: bilancio pro con vittorie, pari e successi per il . Al Barbera , 11 vittorie e 8 pari per il Palermo contro il Pescara : imbattibilità interna da difendere.

, 11 vittorie e 8 pari per il contro il : imbattibilità interna da difendere. Palermo spesso “segno X” in casa contro neopromosse: tre pareggi nelle ultime quattro sfide di questo tipo.

spesso “segno X” in casa contro neopromosse: tre pareggi nelle ultime quattro sfide di questo tipo. Rosanero con massimo una sconfitta nelle prime sette interne possibile per la prima volta dal 2018/19.

Dopo 8 gare senza ko, il Palermo ha perso due volte senza segnare: evitare il tris è la missione.

ha perso due volte senza segnare: evitare il tris è la missione. Pescara : una sola vittoria nelle prime 10, tre pari di fila e bisogno di slancio.

: una sola vittoria nelle prime 10, tre pari di fila e bisogno di slancio. L’astinenza esterna del Pescara dura da 10 trasferte: ultimo blitz il 2 marzo 2021.

dura da 10 trasferte: ultimo blitz il 2 marzo 2021. Palermo ha segnato il 100% dei gol dall’area; il Pescara è tra chi concede di più nei 16 metri.

ha segnato il dei gol dall’area; il è tra chi concede di più nei 16 metri. Joel Pohjanpalo non partecipa a reti da tre gare: non è mai rimasto a secco per quattro di fila in rosanero.

non partecipa a reti da tre gare: non è mai rimasto a secco per quattro di fila in rosanero. Sebastiano Desplanches è il portiere con più parate (39) in B: 32 su tiri dall’area.

Le statistiche stagionali di Palermo e Pescara

Il Palermo concede poco (0,8 gol subiti a gara) e ha già collezionato 4 clean sheet, mentre il Pescara produce ma paga qualcosa dietro (1,8 gol subiti a partita). Possesso simile (48,6% vs 49,3%), ma precisione di passaggio migliore per gli abruzzesi (81,5% contro 77,4%). Nelle conclusioni, entrambe intorno al 44% di tiri nello specchio: equilibrio che promette una partita aperta, con i rosanero più aggressivi nel pressing (PPDA 11,2 vs 13,5).

Palermo Pescara Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 1 Numero di partite perse 2 4 Numero di partite pareggiate 4 5 Gol totali segnati 10 15 Gol totali subiti 8 18 Media gol subiti per partita 0,8 1,8 Percentuale possesso palla 48,6 49,3 Tiri nello specchio della porta 44 43 Percentuale di tiri in porta 44,4 43,4 PPDA (pressing) 11,2 13,5 Precisione passaggi (%) 77,43 81,51 Clean sheet 4 1 Cartellini gialli 17 15 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 4 Giacomo Olzer 3 Top assistman Antonio Palumbo 1 Matteo Dagasso 3 Giocatore più falloso Emmanuel Gyasi 15 Riccardo Brosco 15 Giocatore più presente Joel Pohjanpalo 10 Sebastiano Desplanches 10 Giocatore con più minuti Joel Pohjanpalo 890 Sebastiano Desplanches 900

FAQ Quando si gioca Palermo-Pescara? Sabato 1 novembre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Palermo-Pescara? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Pescara? Andrea Zanotti. Assistenti: Capaldo-Luciani. IV: Turrini. VAR: Volpi. AVAR: Gualtieri.