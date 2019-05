Palermo retrocesso in C, playoff e playout stravolti

Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C. E' questa, stando a quanto riferito dall'agenzia Ansa, la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana.

Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini.

Cambia tutto per i playoff: turno preliminare Verona-Perugia e Spezia-Cittadella, in semifinale Benevento e Pescara

In zona retrocessione la situazione è la seguente: Foggia, Padova e Carpi in C, andata del playout tra Salernitana e Venezia. Con il Palermo ultimo, il Venezia è salvo e il Foggia va al playout contro la Salernitana (andata in Puglia).

