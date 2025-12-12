Palermo-Sampdoria 12 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Sampdoria accende il venerdì della 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Renzo Barbera di Palermo venerdì 12 dicembre alle 20:30. I rosanero sono 5° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 24 gol fatti, 11 subiti), i blucerchiati 19° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte; 15 gol segnati, 22 incassati). È una sfida tra ambizioni d’alta quota e lotta salvezza: Palermo solido e in forma, Sampdoria chiamata alla svolta esterna per non restare invischiata in fondo. Pubblico caldo e posta pesante.
Le ultime partite giocate
Palermo viaggia spedito: tre successi nelle ultime cinque e attacco scintillante. La Sampdoria alterna colpi di orgoglio a scivoloni, con rendimento lontano da casa ancora da registrare. Trend che raccontano una sfida con inerzia iniziale dalla parte dei rosanero, ma con i blucerchiati pronti a graffiare se la gara si sporca sui duelli.
|Palermo
|ok
|ok
|x
|ko
|ok
|Sampdoria
|ko
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 partite di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, mentre la Sampdoria ne ha raccolti 6. Questo il dettaglio dei risultati:
- Palermo
Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Carrarese 5-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Juve Stabia-Palermo 1-0; Palermo-Pescara 5-0
- Sampdoria
Sampdoria-Mantova 0-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0; Spezia-Sampdoria 1-0; Sampdoria-Carrarese 3-2
L’arbitro di Palermo-Sampdoria
Dirige Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. In questa Serie B 2025-26 Pezzuto ha arbitrato 6 gare: 1 rigore, media 3.8 gialli a partita (20 totali), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; 188 falli fischiati e 15 fuorigioco. Direzione tendenzialmente severa, soprattutto sui contatti a metà campo.
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
- IV: DI MARIO
- VAR: VOLPI
- AVAR: DI VUOLO
Informazioni interessanti sul match
Precedenti, numeri e indizi tattici aggiungono pepe a Palermo–Sampdoria. Il Barbera è storicamente un fortino per i rosanero contro i blucerchiati, mentre la classifica dice gap netto: +13 punti in favore del Palermo. Occhio però ai dettagli: i rosanero hanno alzato i giri dell’attacco nelle ultime giornate, e nei duelli aerei sono letali, soprattutto sui cross; al contrario la Sampdoria soffre proprio su palla alta e ha incassato molto in stagione. Focus sui leader tecnici: Joel Pohjanpalo trascina con gol e sponde, Massimo Coda è garanzia di peso offensivo e freddezza dal dischetto; tra le idee, la rifinitura di Simone Pafundi e gli assist di Antonio Palumbo. Ritmi, palle inattive e gestione dei momenti saranno le chiavi per spostare gli equilibri.
- Serie di pareggi: il Palermo arriva da tre “X” di fila contro la Sampdoria in cadetteria, una delle sue strisce aperte più lunghe di segni pari contro la stessa avversaria.
- Fattore Barbera: dopo lo 0-1 del 1966, il Palermo è rimasto imbattuto nelle ultime nove gare interne di B contro i blucerchiati (2V, 7N).
- Blucerchiati in ripresa: la Sampdoria ha vinto due delle ultime tre di Serie B; può centrare due successi consecutivi nel torneo come non accade da febbraio.
- Rosanero in turbo: otto gol nelle ultime due uscite di B (vs Carrarese ed Empoli); caccia alla terza vittoria di fila, con almeno tre reti per la seconda volta nella storia in cadetteria.
- Gap in classifica: il Palermo ha 13 punti più della Sampdoria; solo nel 1967 si registrò un divario maggiore alla vigilia di una sfida tra le due.
- Fragilità difensiva: 22 gol subiti dalla Sampdoria in 15 gare, eguagliato il dato peggiore del club a questo punto di una stagione di B.
- Duelli aerei: il Palermo ha già segnato sei gol di testa, mentre la Sampdoria è la squadra che ne ha incassati di più con questo fondamentale.
- Uomo copertina: Joel Pohjanpalo è a quota 100 presenze in regular season di B; da novembre è tra i più incisivi d’Europa per partecipazioni-gol (6 reti e 3 assist).
- Re degli assist: Antonio Palumbo è il miglior rifinitore delle ultime cinque stagioni di Serie B (32 assist) e va a segno o serve un compagno da tre presenze consecutive.
- Il bomber esperto: Massimo Coda ha già contribuito a 10 gol (7G, 3A) ed è tornato a segnare contro il Palermo negli ultimi due incroci in B.
Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria
Numeri alla mano, il Palermo segna di più (24 a 15) e subisce meno (11 a 22) della Sampdoria. Possesso simile (49.7% vs 50.7%), ma i rosanero tirano e centrano la porta con maggiore precisione (162 tiri totali, 69 nello specchio; accuracy 42.6% contro 37.3%). Sei clean sheet per i siciliani, due per i liguri. Nei gol di testa, rosanero avanti (6 a 2), elemento chiave contro una difesa blucerchiata vulnerabile sulle palle alte.
Focus giocatori: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (10), miglior assist-man Antonio Palumbo (3), più ammonito Mattia Bani (4), più espulso Pietro Ceccaroni (1). Tra i pali, Jesse Joronen guida coi clean sheet (6). Per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (7), top assist Simone Pafundi (3), più ammonito Fabio Depaoli (6), più espulso Jordan Ferri (1); in porta, Simone Ghidotti a quota 2 clean sheet.
|Palermo
|Sampdoria
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|7
|3
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|3
|8
|Gol segnati
|24
|15
|Gol subiti
|11
|22
|Clean sheet
|6
|2
|Possesso palla (%)
|49.7
|50.7
|Tiri totali
|162
|150
|Tiri nello specchio
|69
|56
|Precisione tiri (%)
|42.6
|37.3
|Cartellini gialli
|30
|35
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 10
|Massimo Coda 7
|Top assistman
|Antonio Palumbo 3
|Simone Pafundi 3
|Portiere: clean sheet
|Jesse Joronen 6
|Simone Ghidotti 2
FAQ
- Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora?
-
Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Palermo-Sampdoria?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria?
-
Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo.
