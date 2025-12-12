Palermo-Sampdoria 12 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Sampdoria

Palermo–Sampdoria accende il venerdì della 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Renzo Barbera di Palermo venerdì 12 dicembre alle 20:30. I rosanero sono 5° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 24 gol fatti, 11 subiti), i blucerchiati 19° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte; 15 gol segnati, 22 incassati). È una sfida tra ambizioni d’alta quota e lotta salvezza: Palermo solido e in forma, Sampdoria chiamata alla svolta esterna per non restare invischiata in fondo. Pubblico caldo e posta pesante.

Le ultime partite giocate

Palermo viaggia spedito: tre successi nelle ultime cinque e attacco scintillante. La Sampdoria alterna colpi di orgoglio a scivoloni, con rendimento lontano da casa ancora da registrare. Trend che raccontano una sfida con inerzia iniziale dalla parte dei rosanero, ma con i blucerchiati pronti a graffiare se la gara si sporca sui duelli.

Palermo ok ok x ko ok Sampdoria ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, mentre la Sampdoria ne ha raccolti 6. Questo il dettaglio dei risultati:

Palermo

Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Carrarese 5-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Juve Stabia-Palermo 1-0; Palermo-Pescara 5-0

Sampdoria

Sampdoria-Mantova 0-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0; Spezia-Sampdoria 1-0; Sampdoria-Carrarese 3-2

L’arbitro di Palermo-Sampdoria

Dirige Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. In questa Serie B 2025-26 Pezzuto ha arbitrato 6 gare: 1 rigore, media 3.8 gialli a partita (20 totali), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; 188 falli fischiati e 15 fuorigioco. Direzione tendenzialmente severa, soprattutto sui contatti a metà campo.

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

– IV: DI MARIO

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, numeri e indizi tattici aggiungono pepe a Palermo–Sampdoria. Il Barbera è storicamente un fortino per i rosanero contro i blucerchiati, mentre la classifica dice gap netto: +13 punti in favore del Palermo. Occhio però ai dettagli: i rosanero hanno alzato i giri dell’attacco nelle ultime giornate, e nei duelli aerei sono letali, soprattutto sui cross; al contrario la Sampdoria soffre proprio su palla alta e ha incassato molto in stagione. Focus sui leader tecnici: Joel Pohjanpalo trascina con gol e sponde, Massimo Coda è garanzia di peso offensivo e freddezza dal dischetto; tra le idee, la rifinitura di Simone Pafundi e gli assist di Antonio Palumbo. Ritmi, palle inattive e gestione dei momenti saranno le chiavi per spostare gli equilibri.

Serie di pareggi: il Palermo arriva da tre “X” di fila contro la Sampdoria in cadetteria, una delle sue strisce aperte più lunghe di segni pari contro la stessa avversaria.

arriva da tre “X” di fila contro la in cadetteria, una delle sue strisce aperte più lunghe di segni pari contro la stessa avversaria. Fattore Barbera: dopo lo 0-1 del 1966, il Palermo è rimasto imbattuto nelle ultime nove gare interne di B contro i blucerchiati (2V, 7N).

è rimasto imbattuto nelle ultime nove gare interne di B contro i blucerchiati (2V, 7N). Blucerchiati in ripresa: la Sampdoria ha vinto due delle ultime tre di Serie B; può centrare due successi consecutivi nel torneo come non accade da febbraio.

ha vinto due delle ultime tre di Serie B; può centrare due successi consecutivi nel torneo come non accade da febbraio. Rosanero in turbo: otto gol nelle ultime due uscite di B (vs Carrarese ed Empoli); caccia alla terza vittoria di fila, con almeno tre reti per la seconda volta nella storia in cadetteria.

Gap in classifica: il Palermo ha 13 punti più della Sampdoria ; solo nel 1967 si registrò un divario maggiore alla vigilia di una sfida tra le due.

ha 13 punti più della ; solo nel 1967 si registrò un divario maggiore alla vigilia di una sfida tra le due. Fragilità difensiva: 22 gol subiti dalla Sampdoria in 15 gare, eguagliato il dato peggiore del club a questo punto di una stagione di B.

in 15 gare, eguagliato il dato peggiore del club a questo punto di una stagione di B. Duelli aerei: il Palermo ha già segnato sei gol di testa, mentre la Sampdoria è la squadra che ne ha incassati di più con questo fondamentale.

ha già segnato sei gol di testa, mentre la è la squadra che ne ha incassati di più con questo fondamentale. Uomo copertina: Joel Pohjanpalo è a quota 100 presenze in regular season di B; da novembre è tra i più incisivi d’Europa per partecipazioni-gol (6 reti e 3 assist).

è a quota 100 presenze in regular season di B; da novembre è tra i più incisivi d’Europa per partecipazioni-gol (6 reti e 3 assist). Re degli assist: Antonio Palumbo è il miglior rifinitore delle ultime cinque stagioni di Serie B (32 assist) e va a segno o serve un compagno da tre presenze consecutive.

è il miglior rifinitore delle ultime cinque stagioni di Serie B (32 assist) e va a segno o serve un compagno da tre presenze consecutive. Il bomber esperto: Massimo Coda ha già contribuito a 10 gol (7G, 3A) ed è tornato a segnare contro il Palermo negli ultimi due incroci in B.

Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria

Numeri alla mano, il Palermo segna di più (24 a 15) e subisce meno (11 a 22) della Sampdoria. Possesso simile (49.7% vs 50.7%), ma i rosanero tirano e centrano la porta con maggiore precisione (162 tiri totali, 69 nello specchio; accuracy 42.6% contro 37.3%). Sei clean sheet per i siciliani, due per i liguri. Nei gol di testa, rosanero avanti (6 a 2), elemento chiave contro una difesa blucerchiata vulnerabile sulle palle alte.

Focus giocatori: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (10), miglior assist-man Antonio Palumbo (3), più ammonito Mattia Bani (4), più espulso Pietro Ceccaroni (1). Tra i pali, Jesse Joronen guida coi clean sheet (6). Per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (7), top assist Simone Pafundi (3), più ammonito Fabio Depaoli (6), più espulso Jordan Ferri (1); in porta, Simone Ghidotti a quota 2 clean sheet.

Palermo Sampdoria Partite giocate 15 15 Vittorie 7 3 Pareggi 5 4 Sconfitte 3 8 Gol segnati 24 15 Gol subiti 11 22 Clean sheet 6 2 Possesso palla (%) 49.7 50.7 Tiri totali 162 150 Tiri nello specchio 69 56 Precisione tiri (%) 42.6 37.3 Cartellini gialli 30 35 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 10 Massimo Coda 7 Top assistman Antonio Palumbo 3 Simone Pafundi 3 Portiere: clean sheet Jesse Joronen 6 Simone Ghidotti 2

FAQ Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora? Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Palermo-Sampdoria? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria? Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo.