Palermo-Sampdoria 12 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Sampdoria

PalermoSampdoria accende il venerdì della 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Renzo Barbera di Palermo venerdì 12 dicembre alle 20:30. I rosanero sono 5° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 24 gol fatti, 11 subiti), i blucerchiati 19° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte; 15 gol segnati, 22 incassati). È una sfida tra ambizioni d’alta quota e lotta salvezza: Palermo solido e in forma, Sampdoria chiamata alla svolta esterna per non restare invischiata in fondo. Pubblico caldo e posta pesante.

Le ultime partite giocate

Palermo viaggia spedito: tre successi nelle ultime cinque e attacco scintillante. La Sampdoria alterna colpi di orgoglio a scivoloni, con rendimento lontano da casa ancora da registrare. Trend che raccontano una sfida con inerzia iniziale dalla parte dei rosanero, ma con i blucerchiati pronti a graffiare se la gara si sporca sui duelli.

Palermo ok ok x ko ok
Sampdoria ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Palermo ha totalizzato 10 punti, mentre la Sampdoria ne ha raccolti 6. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Palermo

Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Carrarese 5-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Juve Stabia-Palermo 1-0; Palermo-Pescara 5-0

  • Sampdoria

Sampdoria-Mantova 0-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0; Spezia-Sampdoria 1-0; Sampdoria-Carrarese 3-2

L’arbitro di Palermo-Sampdoria

Dirige Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. In questa Serie B 2025-26 Pezzuto ha arbitrato 6 gare: 1 rigore, media 3.8 gialli a partita (20 totali), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; 188 falli fischiati e 15 fuorigioco. Direzione tendenzialmente severa, soprattutto sui contatti a metà campo.

  • Arbitro: PEZZUTO
  • Assistenti: MOKHTARCAVALLINA
  • IV: DI MARIO
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: DI VUOLO

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, numeri e indizi tattici aggiungono pepe a PalermoSampdoria. Il Barbera è storicamente un fortino per i rosanero contro i blucerchiati, mentre la classifica dice gap netto: +13 punti in favore del Palermo. Occhio però ai dettagli: i rosanero hanno alzato i giri dell’attacco nelle ultime giornate, e nei duelli aerei sono letali, soprattutto sui cross; al contrario la Sampdoria soffre proprio su palla alta e ha incassato molto in stagione. Focus sui leader tecnici: Joel Pohjanpalo trascina con gol e sponde, Massimo Coda è garanzia di peso offensivo e freddezza dal dischetto; tra le idee, la rifinitura di Simone Pafundi e gli assist di Antonio Palumbo. Ritmi, palle inattive e gestione dei momenti saranno le chiavi per spostare gli equilibri.

  • Serie di pareggi: il Palermo arriva da tre “X” di fila contro la Sampdoria in cadetteria, una delle sue strisce aperte più lunghe di segni pari contro la stessa avversaria.
  • Fattore Barbera: dopo lo 0-1 del 1966, il Palermo è rimasto imbattuto nelle ultime nove gare interne di B contro i blucerchiati (2V, 7N).
  • Blucerchiati in ripresa: la Sampdoria ha vinto due delle ultime tre di Serie B; può centrare due successi consecutivi nel torneo come non accade da febbraio.
  • Rosanero in turbo: otto gol nelle ultime due uscite di B (vs Carrarese ed Empoli); caccia alla terza vittoria di fila, con almeno tre reti per la seconda volta nella storia in cadetteria.
  • Gap in classifica: il Palermo ha 13 punti più della Sampdoria; solo nel 1967 si registrò un divario maggiore alla vigilia di una sfida tra le due.
  • Fragilità difensiva: 22 gol subiti dalla Sampdoria in 15 gare, eguagliato il dato peggiore del club a questo punto di una stagione di B.
  • Duelli aerei: il Palermo ha già segnato sei gol di testa, mentre la Sampdoria è la squadra che ne ha incassati di più con questo fondamentale.
  • Uomo copertina: Joel Pohjanpalo è a quota 100 presenze in regular season di B; da novembre è tra i più incisivi d’Europa per partecipazioni-gol (6 reti e 3 assist).
  • Re degli assist: Antonio Palumbo è il miglior rifinitore delle ultime cinque stagioni di Serie B (32 assist) e va a segno o serve un compagno da tre presenze consecutive.
  • Il bomber esperto: Massimo Coda ha già contribuito a 10 gol (7G, 3A) ed è tornato a segnare contro il Palermo negli ultimi due incroci in B.

Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria

Numeri alla mano, il Palermo segna di più (24 a 15) e subisce meno (11 a 22) della Sampdoria. Possesso simile (49.7% vs 50.7%), ma i rosanero tirano e centrano la porta con maggiore precisione (162 tiri totali, 69 nello specchio; accuracy 42.6% contro 37.3%). Sei clean sheet per i siciliani, due per i liguri. Nei gol di testa, rosanero avanti (6 a 2), elemento chiave contro una difesa blucerchiata vulnerabile sulle palle alte.

Focus giocatori: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (10), miglior assist-man Antonio Palumbo (3), più ammonito Mattia Bani (4), più espulso Pietro Ceccaroni (1). Tra i pali, Jesse Joronen guida coi clean sheet (6). Per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (7), top assist Simone Pafundi (3), più ammonito Fabio Depaoli (6), più espulso Jordan Ferri (1); in porta, Simone Ghidotti a quota 2 clean sheet.

Palermo Sampdoria
Partite giocate 15 15
Vittorie 7 3
Pareggi 5 4
Sconfitte 3 8
Gol segnati 24 15
Gol subiti 11 22
Clean sheet 6 2
Possesso palla (%) 49.7 50.7
Tiri totali 162 150
Tiri nello specchio 69 56
Precisione tiri (%) 42.6 37.3
Cartellini gialli 30 35
Cartellini rossi 2 2
Capocannoniere Joel Pohjanpalo 10 Massimo Coda 7
Top assistman Antonio Palumbo 3 Simone Pafundi 3
Portiere: clean sheet Jesse Joronen 6 Simone Ghidotti 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora?

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30.

Dove si gioca Palermo-Sampdoria?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria?

Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti Mokhtar e Cavallina, IV Di Mario, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo.

Palermo-Sampdoria 12 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

