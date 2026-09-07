Palermo-Sampdoria 7 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Sampdoria

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Palermo–Sampdoria accende la 3a giornata di Serie B 2026-27: si gioca lunedì 7 settembre 2026 alle 20:30 al Renzo Barbera di Palermo. Una sfida tra ambizioni d’alta quota e bisogno di risalita, con Palermo in striscia positiva e Sampdoria alla caccia del primo acuto.

Le ultime partite giocate

Palermo perfetto in avvio: due successi su due, equilibrio tra solidità e colpi dalla distanza. La Sampdoria ha prodotto tanto volume offensivo ma raccolto poco: pari esterno e stop casalingo, segnali di crescita da concretizzare al Barbera.

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Nelle ultime 2 gare: Palermo 6 punti, Sampdoria 1 punto. Dettaglio risultati:

Palermo

Palermo -Juve Stabia 1-0

-Juve Stabia 1-0 Arezzo-Palermo 2-3

Sampdoria

Cesena- Sampdoria 1-1

1-1 Sampdoria-Juve Stabia 1-2

L’arbitro di Palermo-Sampdoria

La partita del Renzo Barbera sarà diretta da Marchetti. Squadra arbitrale: assistenti Mondin e Fontani, IV ufficiale Feliciani, al VAR Volpi, AVAR Paterna. Al momento non sono disponibili statistiche ufficiali aggiornate sulla stagione corrente del direttore di gara.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: MONDIN – FONTANI

– IV: FELICIANI

VAR: VOLPI

AVAR: PATERNA

Statistiche interessanti

Al Barbera arriva una gara dal profumo di snodo: Palermo è reduce da due vittorie che spingono i rosanero tra le prime, con una prolificità bilanciata fra tiri costruiti e giocate dalla distanza. La tradizione recente strizza l’occhio ai padroni di casa, spesso indigesti per la Sampdoria in Serie B. I blucerchiati, però, producono volume: molti tiri nello specchio, possesso medio-alto e cross continui. Se gli uomini di Sampdoria alzano la percentuale realizzativa, il match può accendersi: da una parte concretezza e cinismo rosanero, dall’altra ricerca del colpo che sblocchi la stagione. Occhio a Dennis Johnsen, a segno nelle prime due giornate, e a Gennaro Tutino, tornato al gol e desideroso di continuità. Precedenti, trend offensivi e fattore campo promettono 90’ ad alta intensità, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.

Palermo è imbattuto da cinque sfide di Serie B contro la Sampdoria , e insegue una striscia record di sei risultati utili di fila.

è imbattuto da cinque sfide di Serie B contro la , e insegue una striscia record di sei risultati utili di fila. Nelle ultime tre stagioni di B, la Sampdoria ha battuto il Palermo solo una volta su sei incroci di regular season.

ha battuto il solo una volta su sei incroci di regular season. Al Barbera, il Palermo ha pareggiato il 64% degli scontri di B con la Sampdoria (7 su 11): equilibrio spesso protagonista.

ha pareggiato il 64% degli scontri di B con la (7 su 11): equilibrio spesso protagonista. Possibile partenza da record: il Palermo può vincere le prime tre di campionato per la terza volta nella sua storia di B, la prima dal 1964/65.

può vincere le prime tre di campionato per la terza volta nella sua storia di B, la prima dal 1964/65. Terza stagione di avvio in salita per la Sampdoria ? Nelle prime tre giornate delle ultime due annate ha raccolto appena un punto complessivo.

? Nelle prime tre giornate delle ultime due annate ha raccolto appena un punto complessivo. Fattore Barbera: dall’inizio del 2026 il Palermo ha vinto 10 delle 11 gare interne tra stagione regolare e playoff.

ha vinto 10 delle 11 gare interne tra stagione regolare e playoff. Volume vs precisione: la Sampdoria è tra le squadre con più tiri nello specchio, ma con percentuale realizzativa tra le più basse.

è tra le squadre con più tiri nello specchio, ma con percentuale realizzativa tra le più basse. Tiri da lontano: il Palermo ha già segnato due gol da fuori, quasi metà di quanto fatto in tutta la scorsa stagione.

ha già segnato due gol da fuori, quasi metà di quanto fatto in tutta la scorsa stagione. Stato di grazia: Dennis Johnsen può andare in gol per la terza gara di fila in B; ha già punito i blucerchiati in passato.

può andare in gol per la terza gara di fila in B; ha già punito i blucerchiati in passato. Segnali di risveglio: Gennaro Tutino ha interrotto il digiuno e prova la doppietta consecutiva, come gli riuscì nel novembre 2024.

Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria

Nei primi 180 minuti, il Palermo ha capitalizzato meglio: 2 vittorie, 4 gol fatti, 2 subiti e possesso medio del 51.6%. La Sampdoria tiene palla di più (54.2%), calcia molto (31 tiri totali, 15 nello specchio) ma converte meno (6.45%). Gialli: 6 per i rosanero, 3 per i blucerchiati; clean sheet: 1 a 0. La fotografia racconta di un Palermo più cinico e di una Sampdoria produttiva ma da affinare sotto porta.

Giocatori: per il Palermo guida Dennis Johnsen (2 gol), con Filippo Ranocchia e Tommaso Augello a quota 1; assist distribuiti (1 a testa per Johnsen, Hernani, Joel Pohjanpalo). Più ammonizioni: diversi rosanero a quota 1; nessun rosso; tra i portieri, clean sheet per Mattia Fortin (1). Per la Sampdoria marcano Liam Henderson e Gennaro Tutino (1 a testa); top assist: Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann (1); più gialli: Manuel Cicconi (2); nessun rosso; nessun clean sheet per Peter Vindahl.

Palermo Sampdoria Partite giocate 2 2 Vittorie 2 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 1 Gol fatti 4 2 Gol subiti 2 3 Possesso palla (%) 51.6 54.2 Tiri totali 22 31 Tiri in porta 12 15 Precisione tiro (%) 54.55 48.39 Cartellini gialli 6 3 Cartellini rossi 0 0 Clean sheet 1 0 Capocannoniere Dennis Johnsen (2) Liam Henderson, Gennaro Tutino (1) Top assist Johnsen, Hernani, Pohjanpalo (1) Verschaeren, Gartenmann (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora inizia? Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Palermo-Sampdoria? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria? L’arbitro è Marchetti, assistenti Mondin e Fontani; IV Feliciani; VAR Volpi; AVAR Paterna.