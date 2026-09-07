Palermo-Sampdoria 7 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Palermo–Sampdoria accende la 3a giornata di Serie B 2026-27: si gioca lunedì 7 settembre 2026 alle 20:30 al Renzo Barbera di Palermo. Una sfida tra ambizioni d’alta quota e bisogno di risalita, con Palermo in striscia positiva e Sampdoria alla caccia del primo acuto.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Palermo-Sampdoria
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria
Le ultime partite giocate
Palermo perfetto in avvio: due successi su due, equilibrio tra solidità e colpi dalla distanza. La Sampdoria ha prodotto tanto volume offensivo ma raccolto poco: pari esterno e stop casalingo, segnali di crescita da concretizzare al Barbera.
Nelle ultime 2 gare: Palermo 6 punti, Sampdoria 1 punto. Dettaglio risultati:
- Palermo
- Palermo-Juve Stabia 1-0
- Arezzo-Palermo 2-3
- Sampdoria
- Cesena-Sampdoria 1-1
- Sampdoria-Juve Stabia 1-2
L’arbitro di Palermo-Sampdoria
La partita del Renzo Barbera sarà diretta da Marchetti. Squadra arbitrale: assistenti Mondin e Fontani, IV ufficiale Feliciani, al VAR Volpi, AVAR Paterna. Al momento non sono disponibili statistiche ufficiali aggiornate sulla stagione corrente del direttore di gara.
- Arbitro: MARCHETTI
- Assistenti: MONDIN – FONTANI
- IV: FELICIANI
- VAR: VOLPI
- AVAR: PATERNA
Statistiche interessanti
Al Barbera arriva una gara dal profumo di snodo: Palermo è reduce da due vittorie che spingono i rosanero tra le prime, con una prolificità bilanciata fra tiri costruiti e giocate dalla distanza. La tradizione recente strizza l’occhio ai padroni di casa, spesso indigesti per la Sampdoria in Serie B. I blucerchiati, però, producono volume: molti tiri nello specchio, possesso medio-alto e cross continui. Se gli uomini di Sampdoria alzano la percentuale realizzativa, il match può accendersi: da una parte concretezza e cinismo rosanero, dall’altra ricerca del colpo che sblocchi la stagione. Occhio a Dennis Johnsen, a segno nelle prime due giornate, e a Gennaro Tutino, tornato al gol e desideroso di continuità. Precedenti, trend offensivi e fattore campo promettono 90’ ad alta intensità, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.
- Palermo è imbattuto da cinque sfide di Serie B contro la Sampdoria, e insegue una striscia record di sei risultati utili di fila.
- Nelle ultime tre stagioni di B, la Sampdoria ha battuto il Palermo solo una volta su sei incroci di regular season.
- Al Barbera, il Palermo ha pareggiato il 64% degli scontri di B con la Sampdoria (7 su 11): equilibrio spesso protagonista.
- Possibile partenza da record: il Palermo può vincere le prime tre di campionato per la terza volta nella sua storia di B, la prima dal 1964/65.
- Terza stagione di avvio in salita per la Sampdoria? Nelle prime tre giornate delle ultime due annate ha raccolto appena un punto complessivo.
- Fattore Barbera: dall’inizio del 2026 il Palermo ha vinto 10 delle 11 gare interne tra stagione regolare e playoff.
- Volume vs precisione: la Sampdoria è tra le squadre con più tiri nello specchio, ma con percentuale realizzativa tra le più basse.
- Tiri da lontano: il Palermo ha già segnato due gol da fuori, quasi metà di quanto fatto in tutta la scorsa stagione.
- Stato di grazia: Dennis Johnsen può andare in gol per la terza gara di fila in B; ha già punito i blucerchiati in passato.
- Segnali di risveglio: Gennaro Tutino ha interrotto il digiuno e prova la doppietta consecutiva, come gli riuscì nel novembre 2024.
Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria
Nei primi 180 minuti, il Palermo ha capitalizzato meglio: 2 vittorie, 4 gol fatti, 2 subiti e possesso medio del 51.6%. La Sampdoria tiene palla di più (54.2%), calcia molto (31 tiri totali, 15 nello specchio) ma converte meno (6.45%). Gialli: 6 per i rosanero, 3 per i blucerchiati; clean sheet: 1 a 0. La fotografia racconta di un Palermo più cinico e di una Sampdoria produttiva ma da affinare sotto porta.
Giocatori: per il Palermo guida Dennis Johnsen (2 gol), con Filippo Ranocchia e Tommaso Augello a quota 1; assist distribuiti (1 a testa per Johnsen, Hernani, Joel Pohjanpalo). Più ammonizioni: diversi rosanero a quota 1; nessun rosso; tra i portieri, clean sheet per Mattia Fortin (1). Per la Sampdoria marcano Liam Henderson e Gennaro Tutino (1 a testa); top assist: Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann (1); più gialli: Manuel Cicconi (2); nessun rosso; nessun clean sheet per Peter Vindahl.
|Palermo
|Sampdoria
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|0
|1
|Gol fatti
|4
|2
|Gol subiti
|2
|3
|Possesso palla (%)
|51.6
|54.2
|Tiri totali
|22
|31
|Tiri in porta
|12
|15
|Precisione tiro (%)
|54.55
|48.39
|Cartellini gialli
|6
|3
|Cartellini rossi
|0
|0
|Clean sheet
|1
|0
|Capocannoniere
|Dennis Johnsen (2)
|Liam Henderson, Gennaro Tutino (1)
|Top assist
|Johnsen, Hernani, Pohjanpalo (1)
|Verschaeren, Gartenmann (1)
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FAQ
- Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora inizia?
-
Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Palermo-Sampdoria?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria?
-
L’arbitro è Marchetti, assistenti Mondin e Fontani; IV Feliciani; VAR Volpi; AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.