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Palermo-Sampdoria 7 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Sampdoria

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Redazione

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PalermoSampdoria accende la 3a giornata di Serie B 2026-27: si gioca lunedì 7 settembre 2026 alle 20:30 al Renzo Barbera di Palermo. Una sfida tra ambizioni d’alta quota e bisogno di risalita, con Palermo in striscia positiva e Sampdoria alla caccia del primo acuto.

Le ultime partite giocate

Palermo perfetto in avvio: due successi su due, equilibrio tra solidità e colpi dalla distanza. La Sampdoria ha prodotto tanto volume offensivo ma raccolto poco: pari esterno e stop casalingo, segnali di crescita da concretizzare al Barbera.

Nelle ultime 2 gare: Palermo 6 punti, Sampdoria 1 punto. Dettaglio risultati:

  • Palermo
  • Palermo-Juve Stabia 1-0
  • Arezzo-Palermo 2-3
  • Sampdoria
  • Cesena-Sampdoria 1-1
  • Sampdoria-Juve Stabia 1-2

L’arbitro di Palermo-Sampdoria

La partita del Renzo Barbera sarà diretta da Marchetti. Squadra arbitrale: assistenti Mondin e Fontani, IV ufficiale Feliciani, al VAR Volpi, AVAR Paterna. Al momento non sono disponibili statistiche ufficiali aggiornate sulla stagione corrente del direttore di gara.

  • Arbitro: MARCHETTI
  • Assistenti: MONDINFONTANI
  • IV: FELICIANI
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: PATERNA

Statistiche interessanti

Al Barbera arriva una gara dal profumo di snodo: Palermo è reduce da due vittorie che spingono i rosanero tra le prime, con una prolificità bilanciata fra tiri costruiti e giocate dalla distanza. La tradizione recente strizza l’occhio ai padroni di casa, spesso indigesti per la Sampdoria in Serie B. I blucerchiati, però, producono volume: molti tiri nello specchio, possesso medio-alto e cross continui. Se gli uomini di Sampdoria alzano la percentuale realizzativa, il match può accendersi: da una parte concretezza e cinismo rosanero, dall’altra ricerca del colpo che sblocchi la stagione. Occhio a Dennis Johnsen, a segno nelle prime due giornate, e a Gennaro Tutino, tornato al gol e desideroso di continuità. Precedenti, trend offensivi e fattore campo promettono 90’ ad alta intensità, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.

  • Palermo è imbattuto da cinque sfide di Serie B contro la Sampdoria, e insegue una striscia record di sei risultati utili di fila.
  • Nelle ultime tre stagioni di B, la Sampdoria ha battuto il Palermo solo una volta su sei incroci di regular season.
  • Al Barbera, il Palermo ha pareggiato il 64% degli scontri di B con la Sampdoria (7 su 11): equilibrio spesso protagonista.
  • Possibile partenza da record: il Palermo può vincere le prime tre di campionato per la terza volta nella sua storia di B, la prima dal 1964/65.
  • Terza stagione di avvio in salita per la Sampdoria? Nelle prime tre giornate delle ultime due annate ha raccolto appena un punto complessivo.
  • Fattore Barbera: dall’inizio del 2026 il Palermo ha vinto 10 delle 11 gare interne tra stagione regolare e playoff.
  • Volume vs precisione: la Sampdoria è tra le squadre con più tiri nello specchio, ma con percentuale realizzativa tra le più basse.
  • Tiri da lontano: il Palermo ha già segnato due gol da fuori, quasi metà di quanto fatto in tutta la scorsa stagione.
  • Stato di grazia: Dennis Johnsen può andare in gol per la terza gara di fila in B; ha già punito i blucerchiati in passato.
  • Segnali di risveglio: Gennaro Tutino ha interrotto il digiuno e prova la doppietta consecutiva, come gli riuscì nel novembre 2024.

Le statistiche stagionali di Palermo e Sampdoria

Nei primi 180 minuti, il Palermo ha capitalizzato meglio: 2 vittorie, 4 gol fatti, 2 subiti e possesso medio del 51.6%. La Sampdoria tiene palla di più (54.2%), calcia molto (31 tiri totali, 15 nello specchio) ma converte meno (6.45%). Gialli: 6 per i rosanero, 3 per i blucerchiati; clean sheet: 1 a 0. La fotografia racconta di un Palermo più cinico e di una Sampdoria produttiva ma da affinare sotto porta.

Giocatori: per il Palermo guida Dennis Johnsen (2 gol), con Filippo Ranocchia e Tommaso Augello a quota 1; assist distribuiti (1 a testa per Johnsen, Hernani, Joel Pohjanpalo). Più ammonizioni: diversi rosanero a quota 1; nessun rosso; tra i portieri, clean sheet per Mattia Fortin (1). Per la Sampdoria marcano Liam Henderson e Gennaro Tutino (1 a testa); top assist: Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann (1); più gialli: Manuel Cicconi (2); nessun rosso; nessun clean sheet per Peter Vindahl.

Palermo Sampdoria
Partite giocate 2 2
Vittorie 2 0
Pareggi 0 1
Sconfitte 0 1
Gol fatti 4 2
Gol subiti 2 3
Possesso palla (%) 51.6 54.2
Tiri totali 22 31
Tiri in porta 12 15
Precisione tiro (%) 54.55 48.39
Cartellini gialli 6 3
Cartellini rossi 0 0
Clean sheet 1 0
Capocannoniere Dennis Johnsen (2) Liam Henderson, Gennaro Tutino (1)
Top assist Johnsen, Hernani, Pohjanpalo (1) Verschaeren, Gartenmann (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Sampdoria e a che ora inizia?

Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:30.

Dove si gioca Palermo-Sampdoria?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Sampdoria?

L’arbitro è Marchetti, assistenti Mondin e Fontani; IV Feliciani; VAR Volpi; AVAR Paterna.

Palermo-Sampdoria 7 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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