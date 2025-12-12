Il Palermo torna a sognare, la Sampdoria sprofonda (1-0): Le Douaron bomber in smoking, Abilgaard confuso

I rosanero vincono di misura contro i blucerchiati e salgono nelle alte posizioni della classifica del campionato cadetto: il racconto del match, i migliori e i peggiori.

Il Barbera fa da cornice a un pezzo di storia di Serie A: Palermo-Sampdoria ed è subito amarcord. Ma il presente continua a dare brutte risposte ai blucerchiati, che non riescono a dare continuità al successo con la Carrarese ed escono senza punti dalla sfida con i rosanero. Alla squadra di Inzaghi basta il gol di Le Douaron per centrare il terzo successo di fila e salire nelle zone alte di classifica, mettendo pressione anche a Frosinone e Monza.

Palermo, a Inzaghi basta Le Douaron. Sprofonda la Samp

Dopo cinque minuti di studio, la prima palla gol la crea il Palermo: Augello spacca il centrocampo e serve Pohjanpaolo , che si porta il pallone sul destro, ma calcia male. Una ciccata non da capocannoniere della Serie B. I rosanero sono più vivi e dopo qualche giro d’orologio si rifanno di nuovo pericolosi con il terzino ex Cagliari, che sfrutta bene uno schema da angolo e di prima impegna Ghidotti; sulla respinta Segre spara alto. I blucerchiati non riescono ad attivarsi e restano in partita grazie al proprio portiere, che al 24′ con un miracolo nega un bel gol all’ex Juve Ranocchia. Il dominio rosanero si concretizza poco prima della mezz’ora: Pohjanpalo di tacco apre un’autostrada a Palumbo, che la sfrutta per poi servire Le Douaron, che fa ballare Abildgaard e fa centro. Una rete da bomber in smoking, con grande eleganza nel controllo, nel dribbling e nel mandare fuori rotta il difensore.

La Sampdoria si sveglia sul finire del primo tempo e nella ripresa entra in campo con un atteggiamento diverso. E va subito vicina al pareggio con Benedetti, che sfrutta un angolo corto e calcia dal limite impegnando Joronen. Il Palermo però non si abbassa e al 51′ sfiora il raddoppio con Palumbo: il centrocampista calcia di prima da fuori area, ma Ghidotti si supera ancora una volta con un grande colpo di reni dopo una deviazione di Ceccaroni. La partita si appiattisce e a svegliare i blucerchiati ci pensa Pedrola che al 78′ si mette in proprio, salta tre avversari e arriva al tiro, ma la sua conclusione è altissima. La squadra di Inzaghi non riesce a gestire e a comandare come nella prima frazione, ma difende con esperienza il vantaggio.

Top e flop Palermo

Ranocchia 6.5 – Forse sotto la maglia ha un controller: comanda la squadra come alla Play e detta i ritmi con eleganza.

– Forse sotto la maglia ha un controller: comanda la squadra come alla Play e detta i ritmi con eleganza. Palumbo 6.5 – È la regina degli scacchi del Palermo: spesso è imprevedibile e non leggono le sue mosse. Si inserisce spesso e gli manca solo il gol.

– È la regina degli scacchi del Palermo: spesso è imprevedibile e non leggono le sue mosse. Si inserisce spesso e gli manca solo il gol. Le Douaron 7 – Fa la cosa più importante, il gol. E lo fa con stile: dribbling, finte e tiro con il piede debole.

– Fa la cosa più importante, il gol. E lo fa con stile: dribbling, finte e tiro con il piede debole. Pierozzi 5.5 – Non riesce ad entrare in partita e si spinge poco sul suo lato, con il Palermo che si appoggia quasi solo su Augello.

Top e flop Sampdoria