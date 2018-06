Palermo, si profila un clamoroso ritorno

Da una parte il ricorso, dall’altro la volontà di guardare avanti. Il Palermo si lecca le ferite dopo la tumultuosa notte di Frosinone, ma in attesa che la giustizia faccia il proprio corso la società rosanero prova a ripartire in vista del prossimo campionato di Serie B. La conferma di Roberto Stellone è ovviamente tutta da scrivere, ma quel che è certo o quasi è che il patron Maurizio Zamparini stia per dare vita all’ennesima rivoluzione societaria.

Sembra infatti già essere giunta al termine l’avventura di Aladino Valoti, il direttore sportivo scelto ad aprile per sostituire in corsa Fabio Lupo e peraltro espulso durante il ritorno della finale playoff. Pur forte di un contratto biennale, Valoti potrebbe non essere riconfermato e venire sostituito da Rino Foschi. L’esperto dirigente romagnolo potrebbe quindi tornare per la terza volta in rosanero per volontà di Zamparini, deciso a costruire un organico che centri la promozione in A senza affanni. Fresco di dimissioni dal Cesena, Foschi ha già lavorato a Palermo tra il 2002 e il 2008 e poi per pochi mesi nell'estate 2016.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 23:50