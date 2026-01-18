Palermo-Spezia 18 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

La 20a giornata di Serie B propone Palermo–Spezia, in campo domenica 18 gennaio 2026 alle 17:15 al Renzo Barbera di Palermo. Sfida tra alta classifica e zona calda: i rosanero sono 4° con 34 punti in 19 partite (9 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 29 gol fatti, 14 subiti), i liguri 17° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 27 incassati). Un test importante per le ambizioni playoff del Palermo e per la corsa salvezza dello Spezia.
Le ultime partite giocate
Il Palermo arriva in fiducia, con una serie positiva fatta di successi pesanti e solidità difensiva. Lo Spezia alterna colpi esterni e scivoloni, ma resta vivo nella lotta per evitare la zona retrocessione. Ecco l’andamento delle ultime cinque.
|Palermo
|ok
|ok
|x
|ok
|x
|Spezia
|ok
|ko
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Palermo ha totalizzato 11 punti, mentre lo Spezia ne ha raccolti 6. Questo il dettaglio dei risultati:
- Palermo
Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0; Mantova-Palermo 1-1
- Spezia
Virtus Entella-Spezia 0-1; Spezia-Modena 0-2; Frosinone-Spezia 2-1; Spezia-Pescara 2-1; Südtirol-Spezia 2-1
L’arbitro di Palermo-Spezia
Palermo-Spezia sarà diretta dal sig. Luca Massimi. Assistenti Peretti e Belsanti, IV ufficiale Gauzolino. Al VAR Piccinini con Ghersini all’AVAR. Nel 2025/26 Massimi ha arbitrato 8 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 44 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, per una media di 5,8 cartellini a partita.
- Arbitro: Massimi
- Assistenti: Peretti – Belsanti
- IV: Gauzolino
- VAR: Piccinini
- AVAR: Ghersini
Informazioni interessanti sul match
Il Palermo ha il vento in poppa e un Barbera che spinge: in casa i rosanero sono in striscia vincente con porta inviolata, mentre lo Spezia fatica lontano dal Picco e subisce spesso sui calci da fermo, in particolare sugli sviluppi da corner. La storia recente del confronto racconta di equilibrio e pareggi a raffica, ma anche di un trend che vede la gara sbloccarsi già prima dell’intervallo. Occhio ai protagonisti: Joel Pohjanpalo è in stato di grazia nelle gare interne e può colpire ancora, mentre in regia Antonio Palumbo è un faro nelle palle inattive e nella creazione di palle-gol. Dall’altra parte, la qualità da fermo di Tommaso Augello e i cross di Pietro Beruatto restano armi importanti per i liguri. Il gap in classifica (34 a 17) pesa, ma la Serie B insegna che nulla è scontato: basterà una fiammata o un dettaglio tattico per cambiare l’inerzia.
- All’andata vinse il Palermo 2-1: i rosanero possono centrare il primo doppio successo stagionale contro lo Spezia in B al 22° confronto.
- Il Palermo è imbattuto in 10 precedenti casalinghi di B contro lo Spezia (5V, 5N): tra le attuali, solo col Pescara conta più gare interne senza ko.
- Sei delle ultime 10 sfide in B tra Palermo e Spezia sono finite in parità; negli ultimi sette, sempre un gol nel 1° tempo e spesso rosanero avanti all’intervallo.
- Palermo con quattro successi interni di fila senza subire gol: può eguagliare una serie che manca dal 1974-75.
- Gap pesante in classifica: Palermo 34 punti, Spezia 17. Nelle ultime tre stagioni, però, i rosanero hanno faticato contro avversarie distanti oltre 10 punti.
- Trasferte in salita per lo Spezia: quattro ko nelle ultime cinque fuori casa (1V), trend negativo che ricorda il 2018.
- Palle inattive: lo Spezia ha incassato 10 gol da corner, peggiore dato della B; il Palermo solo uno, nessuno meglio.
- Antonio Palumbo: coinvolto in una rete nelle ultime tre al Barbera (1 gol, 2 assist) e leader per occasioni create in campionato.
- Joel Pohjanpalo: 7 partecipazioni-gol nelle ultime quattro in casa (4 reti, 3 assist); mira al bis interno consecutivo.
- Pietro Beruatto: 21 occasioni create; tra i difensori, solo Francesco Zampano e Tommaso Augello hanno servito più tiri ai compagni.
Le statistiche stagionali di Palermo e Spezia
Numeri alla mano, il Palermo segna di più (29 a 18) e subisce molto meno (14 a 27), con 8 clean sheet contro i 4 dello Spezia. Possesso simile (47,8% vs 46,4%), ma i rosanero producono e concludono di più (201 tiri, 86 nello specchio) a fronte dei 140 tiri e 74 in porta dei liguri. Pressione comparabile (PPDA 11,5 per entrambe). Disciplina: gialli in linea (36 vs 37), rossi a favore del Palermo (3 contro 6 dello Spezia).
Focus giocatori: per il Palermo il bomber è Joel Pohjanpalo (12 gol) con Jacopo Segre e Niccolò Pierozzi a supporto; top assist Antonio Palumbo (5). Il più ammonito risulta Mattia Bani (5 gialli), rossi a referto per Pietro Ceccaroni, Filippo Ranocchia e Salim Diakité. In porta spicca Jesse Joronen con 8 clean sheet. Nello Spezia le reti sono distribuite (Gabriele Artistico, Gianluca Lapadula e Giuseppe Di Serio a quota 2-3), creatività da Salvatore Esposito (2 assist) e cross di Pietro Beruatto. Il più ammonito è Emanuele Adamo (6 gialli), mentre Rachid Kouda guida per espulsioni (2). Tra i pali 3 clean sheet per Diego Mascardi e 1 per Mouhamadou Sarr.
|Palermo
|Spezia
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|9
|4
|Pareggi
|7
|5
|Sconfitte
|3
|10
|Gol fatti
|29
|18
|Gol subiti
|14
|27
|Clean sheet
|8
|4
|Possesso palla (%)
|47,8
|46,4
|Tiri totali
|201
|140
|Tiri in porta
|86
|74
|Precisione tiro (%)
|42,79
|52,86
|PPDA
|11,5
|11,5
|Cartellini gialli
|36
|37
|Cartellini rossi
|3
|6
- Quando si gioca Palermo-Spezia e a che ora inizia?
-
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Palermo-Spezia?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Spezia?
-
L’arbitro è Luca Massimi, assistenti Peretti e Belsanti, IV Gauzolino; VAR Piccinini, AVAR Ghersini.
