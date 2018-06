Palermo, Stellone ne convoca 25 per il ritiro

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha convocato venticinque calciatori che oggi partiranno per Roma, dove proseguirà la preparazione in attesa di conoscere l'avversaria per le semifinali play-off della Serie B (una tra Venezia e Perugia).

Il trasferimento nella città in cui si disputerà la gara d'andata (mercoledi' 6 giugno ore 21.00) avverrà nella giornata di martedì.

Ecco l'elenco completo: PORTIERI: Maniero, Pomini, Posavec.

DIFENSORI: Accardi, Bellusci, Fiore, Ingegneri, Paula da Silva, Rajkovic, Szyminski.

CENTROCAMPISTI: Aleesami, Ambro, Fiordilino, Gnahore', Jajalo, Morganella, Murawski, Rispoli, Rolando.

ATTACCANTI: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Nestorovski, Trajkovski.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 13:10