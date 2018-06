Palermo, Stellone: "Siamo concentrati"

"Affrontiamo una squadra organizzata che ha vinto meritatamente contro il Perugia, viene da due promozioni, un avversario da rispettare che ha fatto tanti punti – dice il tecnico del Palermo Roberto Stellone sul sito ufficiale -. Noi possiamo far bene e possiamo far male al Venezia. Non dobbiamo fare calcoli, ma dobbiamo ragionare in chiave 180' perche' conta anche quello".

"Ai play-off conta l'aspetto mentale, fisico, l'episodio a favore, un pizzico di fortuna. Noi ci arriviano concentrati, siamo migliorati come squadra nelle ultime settimane. Vediamo che modulo adottare ma sicuramente non sara' per subire ma per offendere".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 18:50