Palermo–Südtirol 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Si alza il sipario su Palermo–Südtirol, 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, in diretta su DAZN. I rosanero sono 4° con 48 punti (13V, 9N, 3P; 42 GF, 19 GS), gli altoatesini 9° a quota 33 (7V, 12N, 6P; 26 GF, 24 GS). Partita da alta classifica: Palermo a caccia del salto di qualità, Südtirol in corsa playoff: equilibrio, dettagli e panchine peseranno.
Le ultime partite giocate
Palermo e Südtirol arrivano in fiducia: i rosanero hanno spinto forte tra casa e trasferta, gli altoatesini hanno ritrovato solidità e punti anche lontano da Bolzano. Nelle ultime 5 di campionato entrambe hanno raccolto 11 punti, con tre vittorie e due pareggi, segnale di un confronto che promette intensità e pochi cali di concentrazione.
|Palermo
|x
|ok
|ok
|x
|ok
|Südtirol
|ok
|ok
|x
|x
|ok
Questo il dettaglio dei risultati:
- Palermo
Modena–Palermo 0-0; Bari–Palermo 0-3; Palermo–Empoli 3-2; Sampdoria–Palermo 3-3; Palermo–Virtus Entella 3-0.
- Südtirol
Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0; Südtirol–Monza 0-0; Bari–Südtirol 1-2.
L’arbitro di Palermo–Südtirol
La gara del Renzo Barbera sarà diretta da Valerio Crezzini. In stagione l’arbitro toscano ha diretto 5 incontri: 2 rigori assegnati, 21 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,4 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Aleandro Meraviglia.
- Arbitro: Valerio Crezzini
- Assistenti: Trinchieri – Galimberti
- IV ufficiale: Luongo
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Prenna
Informazioni interessanti sul match
È una sfida che incrocia momenti e identità. Palermo arriva da una lunga striscia positiva e da un rendimento casalingo scintillante: aggressione alta, catene laterali fruttuose e tanti gol di testa. Südtirol ha cambiato marcia: più compatto, micidiale nelle ripartenze e in crescita anche lontano da casa. I precedenti pendono verso i rosanero, che all’andata hanno vinto 2-0, ma l’ultimo colpo esterno degli altoatesini al Barbera ricorda che la partita può girare sui dettagli. Sarà un duello di stili: palleggio e manovra prolungata contro verticalità e seconde palle. Occhi su Joel Pohjanpalo, che contro gli altoatesini ha spesso lasciato il segno, e su un Südtirol che nelle ultime giornate ha ritrovato continuità. Tra numeri e suggestioni storiche, il 26° turno promette ritmo e decisioni pesanti nelle due aree.
- Dopo due gare senza vittorie, Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque contro il Südtirol, inclusa l’andata (2-0), e insegue il bis di successi con porta inviolata.
- Le uniche due sconfitte rosanero contro il Südtirol in B sono arrivate al Barbera: memorabile l’1-2 in rimonta con gol di Antonio Barreca e Gabriele Gori dopo l’illusione firmata Pietro Ceccaroni.
- Palermo è imbattuto da 13 giornate (8V, 5N): la serie più lunga dal 2013-14, anno della promozione.
- Sette vittorie casalinghe di fila per il Palermo: manca poco per eguagliare il primato interno del club datato 1947-48.
- Südtirol in volo: 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7, miglior striscia dal 2023.
- Dopo il colpo di Bari, Südtirol cerca due successi esterni consecutivi in B per la prima volta dal 2022-23.
- Manovra lunga vs verticalità: solo il Monza ha più gol dopo azioni da 10+ passaggi del Palermo (5); Südtirol ancora a secco in questo tipo di situazioni.
- Cross protagonisti: Palermo (104) e Südtirol (102) sono al top per traversoni su azione riusciti; i rosanero guidano anche per gol di testa (10).
- Nessuno ha segnato più del finlandese Joel Pohjanpalo al Südtirol in B (4 reti): 6 partecipazioni-gol totali agli altoatesini.
- Salvatore Molina ha esordito in B contro il Palermo e ha già colpito i rosanero in passato; in questa stagione è a quota 2 assist.
Le statistiche stagionali di Palermo e Südtirol
Palermo segna di più (42 gol a 26) e concede meno (19 a 24), con 12 clean sheet contro i 6 del Südtirol. Il possesso palla premia i rosanero (48,6% vs 38,7%), così come i tiri nello specchio (106 vs 89). Gli altoatesini tirano con una precisione leggermente superiore (43,0% vs 41,3%), ma subiscono più conclusioni (342 vs 305) e accumulano più gialli (57 vs 49). Nei duelli aerei e nelle seconde palle il Südtirol resta competitivo.
Tra i singoli spiccano Joel Pohjanpalo (16 gol) e Antonio Palumbo (9 assist) per il Palermo; dall’altra parte il miglior marcatore è Silvio Merkaj (7), con Daniele Casiraghi top assist a 3. Capitolo disciplina: per i rosanero più ammonito Mattia Bani (7), negli altoatesini spiccano Simone Tronchin e Simone Davì (6). Tra i pali, 12 clean sheet di Jesse Joronen contro i 6 di Marius Adamonis.
|Palermo
|Südtirol
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|13
|7
|Pareggi
|9
|12
|Sconfitte
|3
|6
|Gol fatti
|42
|26
|Gol subiti
|19
|24
|Media gol subiti a gara
|0,8
|1,0
|Clean sheet
|12
|6
|Possesso palla (%)
|48,6
|38,7
|Tiri totali
|257
|207
|Tiri nello specchio
|106
|89
|Precisione tiro (%)
|41,3
|43,0
|PPDA (pressione)
|11,0
|12,1
|Cross su azione riusciti
|104
|102
|Gol di testa
|10
|6
|Calci d’angolo battuti
|124
|113
|Fuorigioco
|26
|47
|Cartellini gialli
|49
|57
|Cartellini rossi
|3
|3
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 16
|Silvio Merkaj 7
|Miglior assistman
|Antonio Palumbo 9
|Daniele Casiraghi 3
|Portiere: clean sheet
|Jesse Joronen 12
|Marius Adamonis 6
FAQ
- Quando si gioca Palermo–Südtirol?
-
Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Palermo–Südtirol?
-
Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo–Südtirol?
-
L’arbitro è Valerio Crezzini; assistenti Trinchieri e Galimberti, IV ufficiale Luongo, VAR Meraviglia, AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.