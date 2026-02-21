Palermo–Südtirol 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo–Südtirol

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Si alza il sipario su Palermo–Südtirol, 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, in diretta su DAZN. I rosanero sono 4° con 48 punti (13V, 9N, 3P; 42 GF, 19 GS), gli altoatesini 9° a quota 33 (7V, 12N, 6P; 26 GF, 24 GS). Partita da alta classifica: Palermo a caccia del salto di qualità, Südtirol in corsa playoff: equilibrio, dettagli e panchine peseranno.

Le ultime partite giocate

Palermo e Südtirol arrivano in fiducia: i rosanero hanno spinto forte tra casa e trasferta, gli altoatesini hanno ritrovato solidità e punti anche lontano da Bolzano. Nelle ultime 5 di campionato entrambe hanno raccolto 11 punti, con tre vittorie e due pareggi, segnale di un confronto che promette intensità e pochi cali di concentrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Palermo x ok ok x ok Südtirol ok ok x x ok

Questo il dettaglio dei risultati:

Palermo

Modena–Palermo 0-0; Bari–Palermo 0-3; Palermo–Empoli 3-2; Sampdoria–Palermo 3-3; Palermo–Virtus Entella 3-0.

Südtirol

Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0; Südtirol–Monza 0-0; Bari–Südtirol 1-2.

L’arbitro di Palermo–Südtirol

La gara del Renzo Barbera sarà diretta da Valerio Crezzini. In stagione l’arbitro toscano ha diretto 5 incontri: 2 rigori assegnati, 21 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,4 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Aleandro Meraviglia.

Arbitro : Valerio Crezzini

: Valerio Crezzini Assistenti : Trinchieri – Galimberti

: Trinchieri – Galimberti IV ufficiale : Luongo

: Luongo VAR : Meraviglia

: Meraviglia AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

È una sfida che incrocia momenti e identità. Palermo arriva da una lunga striscia positiva e da un rendimento casalingo scintillante: aggressione alta, catene laterali fruttuose e tanti gol di testa. Südtirol ha cambiato marcia: più compatto, micidiale nelle ripartenze e in crescita anche lontano da casa. I precedenti pendono verso i rosanero, che all’andata hanno vinto 2-0, ma l’ultimo colpo esterno degli altoatesini al Barbera ricorda che la partita può girare sui dettagli. Sarà un duello di stili: palleggio e manovra prolungata contro verticalità e seconde palle. Occhi su Joel Pohjanpalo, che contro gli altoatesini ha spesso lasciato il segno, e su un Südtirol che nelle ultime giornate ha ritrovato continuità. Tra numeri e suggestioni storiche, il 26° turno promette ritmo e decisioni pesanti nelle due aree.

Dopo due gare senza vittorie, Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque contro il Südtirol , inclusa l’andata (2-0), e insegue il bis di successi con porta inviolata.

ha vinto quattro delle ultime cinque contro il , inclusa l’andata (2-0), e insegue il bis di successi con porta inviolata. Le uniche due sconfitte rosanero contro il Südtirol in B sono arrivate al Barbera: memorabile l’1-2 in rimonta con gol di Antonio Barreca e Gabriele Gori dopo l’illusione firmata Pietro Ceccaroni .

in B sono arrivate al Barbera: memorabile l’1-2 in rimonta con gol di e dopo l’illusione firmata . Palermo è imbattuto da 13 giornate (8V, 5N): la serie più lunga dal 2013-14, anno della promozione.

è imbattuto da 13 giornate (8V, 5N): la serie più lunga dal 2013-14, anno della promozione. Sette vittorie casalinghe di fila per il Palermo : manca poco per eguagliare il primato interno del club datato 1947-48.

: manca poco per eguagliare il primato interno del club datato 1947-48. Südtirol in volo: 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7, miglior striscia dal 2023.

in volo: 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7, miglior striscia dal 2023. Dopo il colpo di Bari, Südtirol cerca due successi esterni consecutivi in B per la prima volta dal 2022-23.

cerca due successi esterni consecutivi in B per la prima volta dal 2022-23. Manovra lunga vs verticalità: solo il Monza ha più gol dopo azioni da 10+ passaggi del Palermo (5); Südtirol ancora a secco in questo tipo di situazioni.

(5); ancora a secco in questo tipo di situazioni. Cross protagonisti: Palermo (104) e Südtirol (102) sono al top per traversoni su azione riusciti; i rosanero guidano anche per gol di testa (10).

(104) e (102) sono al top per traversoni su azione riusciti; i rosanero guidano anche per gol di testa (10). Nessuno ha segnato più del finlandese Joel Pohjanpalo al Südtirol in B (4 reti): 6 partecipazioni-gol totali agli altoatesini.

al in B (4 reti): 6 partecipazioni-gol totali agli altoatesini. Salvatore Molina ha esordito in B contro il Palermo e ha già colpito i rosanero in passato; in questa stagione è a quota 2 assist.

Le statistiche stagionali di Palermo e Südtirol

Palermo segna di più (42 gol a 26) e concede meno (19 a 24), con 12 clean sheet contro i 6 del Südtirol. Il possesso palla premia i rosanero (48,6% vs 38,7%), così come i tiri nello specchio (106 vs 89). Gli altoatesini tirano con una precisione leggermente superiore (43,0% vs 41,3%), ma subiscono più conclusioni (342 vs 305) e accumulano più gialli (57 vs 49). Nei duelli aerei e nelle seconde palle il Südtirol resta competitivo.

Tra i singoli spiccano Joel Pohjanpalo (16 gol) e Antonio Palumbo (9 assist) per il Palermo; dall’altra parte il miglior marcatore è Silvio Merkaj (7), con Daniele Casiraghi top assist a 3. Capitolo disciplina: per i rosanero più ammonito Mattia Bani (7), negli altoatesini spiccano Simone Tronchin e Simone Davì (6). Tra i pali, 12 clean sheet di Jesse Joronen contro i 6 di Marius Adamonis.

Palermo Südtirol Partite giocate 25 25 Vittorie 13 7 Pareggi 9 12 Sconfitte 3 6 Gol fatti 42 26 Gol subiti 19 24 Media gol subiti a gara 0,8 1,0 Clean sheet 12 6 Possesso palla (%) 48,6 38,7 Tiri totali 257 207 Tiri nello specchio 106 89 Precisione tiro (%) 41,3 43,0 PPDA (pressione) 11,0 12,1 Cross su azione riusciti 104 102 Gol di testa 10 6 Calci d’angolo battuti 124 113 Fuorigioco 26 47 Cartellini gialli 49 57 Cartellini rossi 3 3 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 16 Silvio Merkaj 7 Miglior assistman Antonio Palumbo 9 Daniele Casiraghi 3 Portiere: clean sheet Jesse Joronen 12 Marius Adamonis 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Palermo–Südtirol? Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Palermo–Südtirol? Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo–Südtirol? L’arbitro è Valerio Crezzini; assistenti Trinchieri e Galimberti, IV ufficiale Luongo, VAR Meraviglia, AVAR Prenna.