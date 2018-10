Palermo super, Zenga fa volare il Venezia

È il Palermo la squadra del momento in Serie B. I rosanero sono rinati sotto la cura Stellone: Carpi dominato nel turno infrasettimanale, tre vittorie in quattro partite e primo posto “virtuale” per i siciliani, secondi a un punto dal Pescara, salvo in extremis a Cosenza, ma con una partita in più giocata. Male invece il Verona, sconfitto ad Ascoli nel finale.

S’impenna il Venezia, ottimo anche l’impatto di Zenga, ancora imbattuto sulla panchina dei lagunari: dopo due pareggi pesanti contro Verona e Palermo arriva il successo di Cremona nel “derby” tra ex interisti con Mandorlini. Il Perugia vince, Nesta respira.

Risultati 10/a giornata Serie B

Ascoli-Verona 1-0

85’ Cavion (A)

Carpi-Palermo 0-3

6’ Falletti (P); 62’ Jajalo (P); 74’ Nestorosvki (P)

Cittadella-Foggia 1-1

21’ Chiaretti (F); 29’ Iori (C)

Cosenza-Pescara 1-1

44’ Maniero (C); 88’ Crecco (P)

Cremonese-Venezia 0-1

78’ Di Mariano (V)

Perugia-Padova 3-2

17’ Verre (Pg); 45’ rig. Capello (Pd); 56’ Falasco (Pg); 75’ Cappelletti (Pd); 92’ El Yamiq (Pg)

Livorno-Salernitana mercoledì ore 19

Lecce-Crotone mercoledì ore 21

Classifica: Pescara 19; Palermo 18; Verona 17; Benevento 16; Cittadella 15; Brescia, Salernitana 14; Lecce, Spezia 13; Ascoli 12; Perugia, Cremonese, Crotone 11; Venezia 9; Cosenza 8; Padova 7; Foggia (-8) 6; Carpi, Livorno 5

SPORTAL.IT | 30-10-2018 23:15