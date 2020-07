Palermo, tre nomi per la panchina

Il Palermo vaglia una serie di allenatori per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta stanno prendendo quota Fabio Pecchia e Giuseppe Scienza.

Il primo è destinato a lasciare la Juventus Under 23, il secondo si giocherà a breve la promozione in Serie B con il Monopoli. L’ad Rinaldo Sagramola ha smentito negli scorsi giorni un interessamento a Pecchia: “Smentisco categoricamente che il Palermo sia interessato a Fabio Pecchia, non c’è nulla di vero – afferma in un’intervista a Gds.it – . Ognuno dice la sua ma noi parleremo solo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore”.

