Palermo, tre punti per la A: il Verona cade al Barbera

Il Palermo vuole tornare in serie A direttamente e senza passare per i playoff, e lo dimostra battendo per 1-0 il Verona in una sfida molto vibrante, che però vale l'approdo a quota 53 punti, a solo un punto dal Lecce secondo e con una partita in meno.

Primo tempo un po' rinunciatario per il Verona, che dopo una primissima occasione costruita da Di Carmine (che reclama inutilmente un rigore), è soprattutto il Palermo ad attaccare, senza però riuscire a sbloccare la partita. Il gol decisivo arriva quindi al primo minuto della ripresa, quando Moreo si propone a sinistra e fornisce a Nestorovski l'assist per l'1-0. Nella ripresa sono Matos e Pazzini a cercare con maggiore convinzione la rete del pareggio e l'ex centravanti di Sampdoria, Inter e Milan si rende anche protagonista della sortita che provoca l'espulsione di Bellusci al 90'. Anche in inferiorità numerica, però, i rosanero resistono e portano a casa tre punti pesantissimi.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 23:32