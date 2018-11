Palermo: trovato l'accordo per la cessione

Il Palermo attraverso un comunicato ha reso noto che la trattativa per la cessione del club (l'investitore è ancora segreto) è andata a buon fine.

Questa la nota: "Financial Innovations Team in qualità di Advisor incaricato dalla Proprietà della U.S. Città di Palermo S.p.A. a seguire la cessione della Società Sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l’acquisizione del 100% delle azioni della Società in oggetto. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle Parti di espletare le necessarie formalità".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 11:35