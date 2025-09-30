Pagelle Palermo-Venezia 0-0: regna la noia, Pohjanpalo anemico. Show Padova-Avellino, tris Frosinone

Brutta partita tra rosanero e lagunari, che non si fanno del male e si prendono un punto a testa: cronaca, pagelle e tutti i risultati della Serie B

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Al Barbera non basta il tifo caldo a dare una scossa alla partita, che viaggia su note molto basse e un ritmo da ASMR, tutt’altro che un big match. Poche occasioni da gol e i portieri mai seriamente impegnati. L’ex della sfida Pohjanpalo non riesce ad incidere, con il Palermo che non riesce ad esprime tutte le sue potenzialità dopo l’impegno anche in Coppa Italia. Anche il Venezia è poco lucido e brillante, ma riesce a conquistare un punto importante in uno stadio difficile.

Palermo-Venezia, la cronaca del match

Poca attesa e zero momenti di studio, il Palermo parte forte accompagnato dai propri tifosi. Passano cinque minuti e subito i rosanero sono pericolosi con Segre, che con una mezza girata scalda i guantoni di Stankovic, bravo a respingere. La squadra di Inzaghi sfrutta il buon momento e con Brunori prova a far male agli ospiti, che però si difendono bene. L’intensità poi si spegne e i ritmi si fanno più piatti, anche sei in campo non mancano duri contrasti. Sul finire del primo tempo è Lella a svegliare il Venezia con un bel destro di contro-balzo, salvato dalla difesa prima di arrivare dalle parti di Joronen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa parte meglio il Venezia con Busio bravo ad oscillare sulla trequarti. Il centrocampista americano ha il piede caldo e per poco non trova un gol alla Del Piero. I rosanero sono sulle gambe e i lagunari provano ad approfittarne con la velocità di Yeboah, che salta spesso l’uomo, ma non riesce a mettere la freccia vincente nel bersaglio. Gli spazi sono pochi e gli ospiti ci provano con i tiri da fuori: ci pensa Kike Perez a far volare Joronen. Nel finale Ceccaroni si prende il rosso e lascia il Palermo in dieci per gli ultimi due minuti, ma i rosanero resistono. Vittoria ancora una volta rimandata, ma il percorso per l’obiettivo promozione è lungo e anche un punticino può fare la differenza.

QUI LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

Top e flop del Palermo

Blin 6.5 – Intuisce prima il pericolo e li disinnesca come un artificiere.

– Intuisce prima il pericolo e li disinnesca come un artificiere. Augello 5.5 – Spinge poco ed è meno preciso del solito. Il giallo pesa e Inzaghi non rischia.

– Spinge poco ed è meno preciso del solito. Il giallo pesa e Inzaghi non rischia. Brunori 5.5 – Balla, ma a va fuori tempo e stona nella coreografia del Palermo. Una serata no.

– Balla, ma a va fuori tempo e stona nella coreografia del Palermo. Una serata no. Pohjanpalo 5 – Sente troppo la partita e in campo si nota. A Venezia ancora gli vogliono bene, lui ricambia e non riesce a far male a Stankovic.

Top e flop del Venezia

Korac 7 – Alza il muro e blocca la strada all’ex Phojanpalo, che non riesce ad incidere.

– Alza il muro e blocca la strada all’ex Phojanpalo, che non riesce ad incidere. Yeboah 6.5 – Quando parte palla al piede è imprendibile, ma non riesce mai a mettere la ciliegina sulla torta.

Quando parte palla al piede è imprendibile, ma non riesce mai a mettere la ciliegina sulla torta. Busio 6.5 – L’americano è l’anima della squadra e cerca di portare l’armonia anche quando il clima è piatto. Ma in pochi lo seguono.

– L’americano è l’anima della squadra e cerca di portare l’armonia anche quando il clima è piatto. Ma in pochi lo seguono. Fila 5 – Finisce nella gabbia del Palermo e non riesce a liberarsi. Al 90′ “festeggia”, almeno può respirare.

Tris Frosinone, show Padova-Avellino, Bari non brilla

Qualche sorpresa e alcune confermano sugli altri campi della Serie B per gli anticipi della sesta giornata. La capolista Frosinone passeggia contro il Cesena e cala il tris. Succede tutto nella ripresa: apre le danze Raimondo, poi l’attaccante sigla la doppietta e Ghedjemis cala il tris. Al 62′ Kvernadze lascia la squadra di Alvini in dieci, ma i bianconeri non riescono a rimontare e Ciervo realizza solo la rete della bandiera.

Gol e spettacolo tra Padova e Avellino: Sgabri sblocca il match, Buonaiuto raddoppia ed è qui che si sveglia l’Avellino che prima accorcia con Biasci e poi pareggia con Lescano. Mantiene l’imbattibilità la Juve Stabia che supera il Mantova senza grossi problemi grazie ai gol di Ruggero e Candellone; inutile la firma di Mancuso al 95′. Lapadula non basta allo Spezia per vincere al Mapei contro la Reggiana, salvata da Girma. L’Entella e il Bari si tolgono punti importanti a vicenda: Fumagalli e Tiritiello ribaltano il vantaggio di Verreth, poi Pucino su rigore fa 2-2.