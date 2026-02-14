Palermo–Virtus Entella 14 febbraio 2026: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 25a giornata: numeri, curiosità e statistiche per capire la partita Palermo–Virtus Entella. Orario, stadio, arbitro e stato di forma.

Serie B 2025-26, 25a giornata: allo Stadio Renzo Barbera di Palermo sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00 va in scena Palermo–Virtus Entella. I rosanero sono 4° con 45 punti in 24 gare (12 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 39 gol fatti, 19 subiti), mentre i liguri sono 15° a quota 25 (5 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 23 gol segnati, 31 incassati). Una sfida da alta classifica contro piena lotta salvezza: per il Palermo occasione per restare in scia alla vetta, per la Virtus Entella punti pesanti per staccarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Momento brillante per il Palermo, che nelle ultime cinque ha raccolto 11 punti e continuità tra casa e trasferta. La Virtus Entella arriva con 6 punti nello stesso arco, ma lontano da Chiavari fatica a fare bottino. Di seguito andamento e dettaglio risultati più recenti.

Palermo ok x ok ok x Virtus Entella x ko x x ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Palermo ha totalizzato 11 punti, mentre la Virtus Entella ne ha fatti 6. Questo il dettaglio dei risultati:

Palermo

Palermo–Spezia 1-0; Modena–Palermo 0-0; Bari–Palermo 0-3; Palermo–Empoli 3-2; Sampdoria–Palermo 3-3

Virtus Entella

Sampdoria–Virtus Entella 1-1; Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Frosinone 1-1; Spezia–Virtus Entella 1-1; Virtus Entella–Cesena 3-1

L’arbitro di Palermo–Virtus Entella

Palermo–Virtus Entella si gioca al Renzo Barbera di Palermo; arbitra il signor Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti: DI GIOIA e NIEDDA. Quarto ufficiale: LOVISON. Al VAR SERRA, AVAR DI VUOLO. Nella stagione 2025/26 Pezzuto ha diretto 10 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 37 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi; media 4 cartellini a partita e 7,8 falli per cartellino.

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: DI GIOIA – NIEDDA

– IV: LOVISON

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

La partita mette di fronte il cinismo del Palermo e la tenacia della Virtus Entella. I rosanero segnano di più (39 a 23) e difendono meglio (19 gol subiti), spinti dai 11 clean sheet di Jesse Joronen e da una conversione al tiro del 15,6%. In casa il Palermo è quasi una roccaforte: 8 successi su 12 e appena 7 reti incassate. I liguri, invece, costruiscono molto ma pagano in trasferta: 0 vittorie esterne e solo 4 punti lontano da Chiavari, con 21 gol subiti fuori casa. Davanti, i siciliani si affidano al fiuto di Joel Pohjanpalo (15 reti), mentre per gli ospiti spicca il difensore-goleador Andrea Tiritiello (6). Sulle palle inattive può decidersi tanto: oltre 250 corner combinati, fisicità e timing in area faranno la differenza. Pressioni alte e ritmi: il PPDA premia i rosanero (10,9 contro 11,8), ma l’Entella sa risalire il campo e resistere negli uno contro uno. Disciplina e dettagli saranno chiave in una gara che promette intensità, duelli aerei e un margine sottile tra gestione e accelerazioni improvvise.

Palermo più solido: 11 clean sheet per Jesse Joronen e appena 19 gol subiti totali, di cui 7 al Barbera.

più solido: 11 clean sheet per e appena 19 gol subiti totali, di cui 7 al Barbera. Virtus Entella in cerca del primo squillo esterno: 0 vittorie su 12 viaggi, solo 4 punti lontano da casa e 21 reti incassate.

in cerca del primo squillo esterno: 0 vittorie su 12 viaggi, solo 4 punti lontano da casa e 21 reti incassate. Gol pesanti: Joel Pohjanpalo a quota 15 (4 reti da tre punti); per i liguri brilla Andrea Tiritiello con 6 centri, alle spalle Andrea Franzoni a 4.

a quota 15 (4 reti da tre punti); per i liguri brilla con 6 centri, alle spalle a 4. Palle inattive roventi: 121 corner Palermo e 137 Virtus Entella ; mischie e seconde palle possono spostare l’inerzia.

e 137 ; mischie e seconde palle possono spostare l’inerzia. Pressing e spazi: PPDA 10,9 Palermo vs 11,8 Entella ; rosanero più aggressivi nella riaggressione.

vs 11,8 ; rosanero più aggressivi nella riaggressione. Mira e conversione: 41,2% tiri nello specchio e 15,6% conversione Palermo contro 37,4% e 10,5% Virtus Entella .

contro 37,4% e 10,5% . Disciplina: più ammonito rosanero Mattia Bani (7); nei liguri guida Ivan Marconi (8). Espulsioni: Ceccaroni , Ranocchia , Diakité a 1; Guiu , Parodi , Tiritiello a 1.

(7); nei liguri guida (8). Espulsioni: , , a 1; , , a 1. Trend psicologico: Palermo ha guadagnato 7 punti da situazione di svantaggio; Virtus Entella ne ha persi 14 da vantaggio.

ha guadagnato 7 punti da situazione di svantaggio; ne ha persi 14 da vantaggio. Linea alta rosanero vs fuorigioco ligure: 48 offside per l’Entella, possibile fattore tattico.

Le statistiche stagionali di Palermo e Virtus Entella

Numeri alla mano, il Palermo ha più possesso (48,8% vs 45,5%), tira e segna di più (250 tiri, 39 gol) e concede meno (19 reti subite) rispetto alla Virtus Entella (219 tiri, 23 gol, 31 subiti). Anche la precisione al tiro (41,2% vs 37,4%) e il PPDA (10,9 vs 11,8) raccontano di rosanero più incisivi e aggressivi. L’Entella, però, genera tanti corner (137) e ha armi sui piazzati per colpire.

Focus giocatori: per il Palermo il capocannoniere è Joel Pohjanpalo (15), miglior assistman Antonio Palumbo (7), più ammonito Mattia Bani (7), espulsioni a quota 1 per Pietro Ceccaroni, Filippo Ranocchia, Salim Diakité. Tra i pali spicca Jesse Joronen (11 clean sheet). Per la Virtus Entella guida i gol Andrea Tiritiello (6) seguito da Andrea Franzoni (4), assist leader Bernat Guiu (4), più ammonito Ivan Marconi (8), espulsi Guiu, Luca Parodi, Tiritiello (1). In porta Simone Colombi ha firmato 4 clean sheet.

Palermo Virtus Entella Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 12 5 Numero di partite perse 3 9 Numero di partite pareggiate 9 10 Gol totali segnati 39 23 Gol totali subiti 19 31 Media gol subiti per partita 0,8 1,3 Percentuale possesso palla 48,8 45,5 Tiri totali 250 219 Tiri nello specchio della porta 103 82 Percentuale di tiri in porta 41,2 37,4 Calci d’angolo battuti 121 137 PPDA 10,9 11,8 Numero totale di cartellini gialli 49 54 Numero totale di cartellini rossi 3 3 Clean sheet 11 4 Capocannoniere Pohjanpalo 15 Tiritiello 6 Top assistman Palumbo 7 Guiu 4 Giocatore più ammonito Bani 7 Marconi 8 Giocatori espulsi Ceccaroni, Ranocchia, Diakité (1) Guiu, Parodi, Tiritiello (1)

FAQ Quando e a che ora si gioca Palermo–Virtus Entella? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00 (Serie B 2025-26, 25a giornata). Dove si gioca Palermo–Virtus Entella? Allo Stadio Renzo Barbera, a Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo–Virtus Entella? Il direttore di gara è Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti Di Gioia e Niedda, IV Lovison, VAR Serra, AVAR Di Vuolo.