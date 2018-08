Palermo, Zamparini è soddisfatto

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha commentatosoddisfatto il pareggio con la Salernitana all'esordio: "E’ stata una partita a cui tenevo molto. Mi preoccupa solo, così come l’anno scorso, la tenuta atletica per i 90 minuti perchè secondo me il calo della ripresa è dovuto al calo atletico della nostra squadra. Sono contento del lavoro di Tedino e di come ha affrontato la prima partita, con lo stesso piglio del Palermo che aveva fatto il girone di andata l’anno scorso".

"Sono un po’ mortificato quando gli sforzi dei nostri giocatori, che sul campo hanno dato tutto, vengono un po’ anche loro mortificati dai punteggi della stampa siciliana che ad un certo momento, invece che aiutare, sembra che ci sia contro. Questo non va bene, è successo l’anno scorso e succede anche quest’anno".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 12:00