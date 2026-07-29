Palestra amuleto del Chelsea, debutta e i Blues decollano col Sydney: sui social scontenti solo i tifosi dell’Inter 

Esordio positivo per l’ex Atalanta con la squadra di Xabi Alonso nel 6-4 rifilato agli australiani: ma sul web i fan nerazzurri non fanno sconti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Debutto positivo per Marco Palestra con la maglia del Chelsea: entrato nella ripresa dell’amichevole contro il Sydney Wanderers, il laterale ha offerto una buona prestazione, aiutando i Blues a rimontare dal 2-3 al 6-4 finale. Ma sui social tornano gli attacchi dei tifosi dell’Inter.

Il Chelsea rimonta con Palestra in campo

Corsa, attenzione, sostanza e anche qualche lampo palla al piede: così Marco Palestra si è presentato al Chelsea, nel giorno del suo debutto con la maglia della squadra londinese, avvenuto nel secondo tempo della sfida contro gli australiani del Sydney Wanderers. Palestra ha iniziato la gara dalla panchina, Xabi Alonso ha infatti schierato una formazione titolare zeppa di giovani tra cui Subuloye, capitano dell’U18 dei Bleus che però non ha particolarmente impressionato.

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Palestra l’ha rilevato al 63’, col Chelsea in svantaggio per 3-2, sistemandosi come terzino destro in una difesa a quattro: insieme a lui Xabi Alonso ha inserito Fofana, Estevao, Palmer, Gittens e Joao Pedro, dando una netta svolta alla gara.

L’esordio di Palestra col Chelsea

Nella mezz’ora trascorsa in campo Palestra ha mostrato sicurezza nella gestione del pallone e decisione negli interventi: al suo attivo anche tre falli conquistati, un dribbling frutto di una sua giocata tipica, col pallone passato dal sinistro al destro, e un delizioso sombrero. All’80’ Palestra ha anche avviato l’azione del 5-4 del Chelsea, anticipando di testa un avversario e permettendo così a Palmer di imbucare per Joao Pedro, perfetto poi nella finalizzazione.

Gli attacchi dei tifosi dell’Inter

Nel post gara positivi i commenti dei tifosi dei Blues, per alcuni Palestra ha le carte in regola per imporsi addirittura da titolare su Malo Gusto, attuale terzino destro della Francia. I commenti negativi sui social sono quasi esclusivamente dei tifosi dell’Inter, ancora scottati per la scelta del giocatore di rifiutare la corte dei nerazzurri per andare a giocare al Chelsea in Premier League.

“Prestazione ignobile di Marco Palestra contro i minatori australiani. Noi saremo lì, gara dopo gara, a gufarti”, scrive Francois su X. “Non me ne perderò una, saremo il suo incubo”, aggiunge Sauro. “Farà male quest’anno così il prossimo lo prendiamo in sconto”, ironizza Chivuneta.