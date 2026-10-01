Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In attesa del debutto in Premier League, Marco Palestra s’improvvisa barista. Al Chelsea per servire caffè? Sì, ma solo in un simpatico video postato sui social dai Blues che ha fatto il pieno di like. L’ex Atalanta è stato costretto a saltare i primi appuntamenti con la nuova Italia di Roberto Mancini a causa di un infortunio, ma ha ritrovato il sorriso. Sì, perché l’esordio nel massimo campionato inglese è ormai alle porte. E il futuro è tutto suo.

Palestra, quante risate: serve caffè al Chelsea

I tifosi non aspettano altro che il suo debutto ufficiale in Premier dopo averne assaggiato le qualità durante il precampionato. Ma nel frattempo sono gli altri ad assaggiare… i suoi caffè. In occasione della Giornata internazionale del caffè, il Chelsea ha pubblicato un video realizzato a Sydney, dove Palestra e il compagno di squadra Jorrel Hato hanno visitato una caffetteria, preparando espressi e cappuccini. E quando Hato si complimenta per il cappuccino preparato dal terzino di Buccinasco, l’azzurro risponde così: “I know, I’m italian. It’s easy for me”. “Lo so, sono italiano. Per me è facile”.

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L’infortunio è alle spalle: quando esordirà in Premier League

La lunga sosta per le nazionali ha consentito a Palestra di migliorare lo stato di forma compromesso da un infortunio, su cui Xabi Alonso è sempre stato piuttosto vago, che gli ha impedito di scendere in campo in Premier League. Le aspettative restano alte sul calciatore che era stato a un passo dall’Inter, prima di accettare l’offerta del Chelsea, che lo ha pagato 55 milioni di euro più bonus.

Palestra è ormai tornato ad allenarsi a pieno ritmo a Cobham, per cui il tecnico spagnolo potrebbe farlo debuttare nella prossima sfida contro il Bournemouth in programma il 10 ottobre. Bisognerà, però, valutare se il 21enne ha già i 90 minuti nelle gambe oppure se il suo inserimento nell’undici titolare dovrà essere graduale per non correre rischi.

Palestra prenota la Nazionale: che coppia con Kayode, chi esce

Probabilmente se Palestra fosse stato selezionabile, Mancini non avrebbe promosso Kayode. Invece, lo stop del laterale del Chelsea ha consegnato all’Italia un nuovo potenziale titolare sulla fascia. Con il terzino del Brentford, in gol all’esordio contro la Turchia, e quello dei Blues – tra l’altro entrambi di stanza a Londra – il futuro della corsia destra della Nazionale è in ottime mani. Anzi, in ottimi piedi. Palestra si candida a un posto in occasione della prossima sosta di novembre: a fargli spazio potrebbe essere Di Lorenzo, già da tempo in ombra con la maglia dell’Italia.