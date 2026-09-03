Il laterale ex Atalanta e Cagliari ha parlato del suo ambientamento al Chelsea e delle sue condizioni fisiche, della Nazionale e della voglia di tornare ai grandi appuntamenti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Marco Palestra ha già voltato pagina e guarda esclusivamente alla sua nuova avventura al Chelsea. Il laterale, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio, ha raccontato le sue prime sensazioni dopo il trasferimento in Inghilterra. L’ex Atalanta e Cagliari ha spiegato di essersi trovato subito bene con il nuovo ambiente, tra staff, allenatore e compagni. Una scelta importante per la sua carriera, che sembra aver accolto con grande entusiasmo. Palestra ha poi aggiornato anche sulle proprie condizioni fisiche, mandando un messaggio rassicurante a Roberto Mancini.

Palestra: “Chelsea? Sono contentissimo, mi piace tutto”

L’impatto con il Chelsea è stato positivo fin dai primi giorni. Palestra ha raccontato di essere stato accolto molto bene dal nuovo staff e dai compagni, sottolineando anche il suo apprezzamento per la nuova realtà. “Sin dal primo giorno staff, mister e i miei compagni mi hanno fatto sentire benissimo. Sono cambiate tante cose ma mi piace tutto”, ha spiegato il giocatore. Parole che confermano la sua soddisfazione dopo il trasferimento. Alla domanda sulla possibilità di essere titolare, il laterale ha però mantenuto i piedi per terra. “In una squadra così sicuramente non ci sono degli inamovibili. Sono contentissimo”, ha aggiunto.

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Nessun rimpianto per l’Inter: la risposta dice molto

Il tema più delicato era quello legato alla scelta di trasferirsi al Chelsea, soprattutto considerando l’interesse dell’Inter per il giovane laterale. Palestra, però, non ha manifestato alcun ripensamento sulla decisione presa in estate. Alla domanda diretta sul fatto che si fosse pentito della scelta, il giocatore non ha risposto. Una mancata risposta che non può essere trasformata in una dichiarazione esplicita, ma che arriva dopo parole molto nette sulla sua felicità a Londra. Palestra ha infatti ribadito di essere “contentissimo” della nuova esperienza e di apprezzare quanto trovato al Chelsea.

Le condizioni fisiche: “Ormai mi sento bene”

Palestra ha poi rassicurato sulle sue condizioni fisiche, altro aspetto particolarmente importante anche in ottica Nazionale. “Sto bene. È una cosa ancora di qualche giorno ma ormai mi sento bene”, ha spiegato il laterale ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore sembra quindi essere vicino al completo recupero e punta a lasciarsi definitivamente alle spalle il problema che lo ha condizionato. Una notizia positiva anche per Mancini, che lo sta tenendo in considerazione per il nuovo corso azzurro. Palestra è infatti tra i giovani osservati dal commissario tecnico in vista delle prossime convocazioni.

Palestra e la Nazionale: “Possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Il laterale ha infine parlato degli obiettivi della Nazionale italiana, soffermandosi sulla voglia del gruppo di tornare a competere per grandi traguardi. “Tutto il gruppo azzurro aveva in testa di ambire a grandi traguardi”, ha dichiarato Palestra. Il giocatore ha poi sottolineato la fiducia nel progetto: “Sono sicuro che abbiamo un bellissimo gruppo, fatto da staff e mister, e sono sicuro che lavorando tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni”. Parole che si inseriscono perfettamente nel nuovo corso annunciato da Mancini. E Palestra, dopo l’esperienza appena iniziata al Chelsea, vuole essere protagonista anche con la maglia azzurra.