Palestra punta a una maglia da titolare, Chiesa cerca minuti, Tonali vuole la prima vittoria. Donnarumma deve lasciarsi alle spalle la brutta prova contro il PSG

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La Premier League torna con la 7ª giornata e ad aprire le danze sarà il Chelsea di Marco Palestra, che giocherà sul campo dell’Everton nel lunch match di sabato 17 ottobre. Superato l’infortunio, l’ex Atalanta ha rotto il ghiaccio debuttando nel finale della partita contro il Bournemouth e ora punta alla prima da titolare. Complice l’emergenza che ha decimato il reparto offensivo del Liverpool, Federico Chiesa spera di convincere Iraola a concedergli fiducia e minuti. Chi va a caccia del riscatto, invece, è Gigio Donnarumma, primo in classifica a punteggio pieno col Manchester City, ma reduce dalla pesante sconfitta in Champions League subita dalla sua ex squadra del PSG.

Premier League, tocca al Chelsea: Palestra sarà titolare?

Il 5-1 rifilato al Bournemouth nell’ultima giornata è servito al Chelsea per cancellare la figuraccia col Brentford di Kayode, che aveva asfaltato i Blues 3-0. Palestra ha debuttato nel finale, ma il suo impatto con la Premier League non è stato indimenticabile. Il terzino di Buccinasco ha pagato l’emozione ma soprattutto la lunga inattività, visto che la sua ultima presenza in campo risaliva a Ferragosto, nell’amichevole contro la Real Sociedad.

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In trasferta contro l’Everton, Xabi Alonso va a caccia di quella continuità che finora non è appartenuta alla sua squadra e potrebbe decidere di schierare l’italiano dal primo minuto. Nella preseason il tecnico spagnolo lo ha schierato su entrambe le fasce, per cui Palestra punta a uno dei posti attualmente occupati da Pedro Neto e Chavarria.

Brentford-Liverpool: derby Kayode-Chiesa

Se Kayode sarà sicuramente titolare nel Brentford, che occupa la quarta posizione con 10 punti ed è ancora imbattuto, Chiesa spera di ritagliarsi uno spazio viste le tante assenze tra le file del Liverpool e la presenza di calciatori recuperati in extremis che non sono al top della forma.

L’ex Juventus ha giocato i primi minuti stagionali – due, per essere precisi – nel ko casalingo per 3-0 contro il Manchester City. In Champions, invece, non ha potuto fornire il suo contributo perché escluso dalla lista UEFA. Come annunciato da Iraola, il calvario di Leoni volge al termine: il rientro in squadra è previsto alla prossima sosta di novembre.

Tonali spera, Donnarumma per il riscatto

Il pareggio al fotofinish ottenuto contro il Manchester United ha permesso al Tottenham di abbandonare l’ultimo posto, ma la squadra di De Zerbi non ha ancora mai vinto dopo gli oltre 300 milioni spesi in estate. A Old Trafford Tonali ha servito l’assist per Solanke, ma in casa contro il Coventry gli Spurs proprio non possono permettersi altri passi falsi. L’ex Newcastle partirà come sempre titolare e nell’undici che ha in mente De Zerbi dovrebbe figurare anche Udogie. Donnarumma è intenzionato a lasciarsi alle spalle la notte da incubo col PSG: contro l’Ipswich l’occasione è propizia per il Manchester City. Enzo Maresca vuole la settima vittoria di fila per allungare sulle inseguitrici.

Calafiori e gli altri italiani della Premier League

In gol nella vittoria per 2-1 contro il Leeds, Calafiori è rimasto in panchina nella sfida di Champions vinta 3-0 dall’Arsenal contro il Lille di Ancelotti jr. Ma col Nottingham Forest (Savona è ancora out) ci sarà. Panchina per Ahanor in Brighton-Crystal Palace e Di Gregorio in Bournemouth-Sunderland, mentre l’Aston Villa ha perso Ruggeri per almeno un mese.