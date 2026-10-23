Occhi puntati su Stamford Bridge per il derby tra Chelsea e Tottenham: Palestra cerca spazio. Trasferta insidiosa per Donnarumma, in campo anche Calafiori e Kayode

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L’ottava giornata di Premier League regala un derby nel derby. A Stamford Bridge si gioca Chelsea-Tottenham, con Mancini spettatore interessato: Palestra, che punta a una maglia da titolare, sfida Tonali, Udogie e De Zerbi, galvanizzati dal primo successo in stagione contro il Coventry. Turno insidioso per Donnarumma e Maresca: il Manchester City, infatti, farà visita all’Aston Villa di Emery, che non potrà contare sul contributo dell’infortunato Ruggeri.

Palestra contro Tonali: Chelsea-Tottenham è anche un derby azzurro

Marco Palestra è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, in seguito all’infortunio rimediato nel precampionato che lo ha tenuto fermo ai box per un mese. Nelle ultime due partite di Premier League Xabi Alonso lo ha impiegato solo nel finale, ma ora l’ex Atalanta spera di essere schierato dal primo minuto. La concorrenza è rappresentata da Hato e Pedro Neto, favoriti per occupare le due fasce del Chelsea.

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Il Tottenham, dal canto suo, ha spezzato la maledizione in Premier League. De Zerbi ha battuto il Coventry e non intende fermarsi. Nel 4-2-3-1 dell’ex Brighton e Marsiglia figurano sia Udogie sia Tonali. Il centrocampista, acquistato dal Newcastle e punto fermo della Nazionale di Mancini, sta alzando il livello delle sue prestazioni dopo le critiche iniziali ricevute dai tifosi.

Donnarumma e Maresca, ostacolo Unai Emery

Ruolino di marcia perfetto in campionato per il Manchester City: sette vittorie su sette. Ma in trasferta contro l’Aston Villa non sarà facile per gli uomini di Maresca. C’è un dato che gli Sky Blues sono chiamati a invertire: nelle ultime tre uscite Donnarumma ha sempre subito gol. Per l’esattezza, quattro contro il Paris Saint-Germain, due contro l’Ipswich e uno contro l’AEK Atene. Se l’attacco è esplosivo, la difesa va assolutamente registrata.

Sette punti nelle ultime tre giornate per Emery, che sembra aver invertito la rotta in Premier League: l’Aston Villa vola in Champions League, dove viaggia a vele spiegate verso gli ottavi, e adesso intende scalare posizioni in classifica anche in patria. Non ci sarà Ruggeri, il cui rientro è previsto solo a inizio dicembre.

Calafiori, Chiesa, Kayode: il weekend degli altri italiani

Arteta non rinuncia a Calafiori: l’Arsenal è obbligato a battere l’Everton all’Emirates per non perdere terreno dal City. Sarà titolare anche Kayode nella trasferta che il Brentford dovrà affrontare sul campo dell’Hull City. A rischio panchina Ahanor, che era stato schierato dall’inizio nella manita subita dal Crystal Palace contro il Brighton.

Le Eagles dovranno vedersela con il Newcastle. Dopo aver giocato contro il Milan in Europa League, Di Gregorio lascerà il posto a Petrovic in Manchester United-Bournemouth. Chiesa continua a essere un mistero: l’ex Juventus e Fiorentina riuscirà a ritagliarsi uno spazio in Liverpool-Brighton?