Inter, Palestra alleato nella trattativa con l'Atalanta: la distanza tra i due club, ballano ancora 10 milioni

Palestra ha preso la sua decisione: vuole l'Inter. L'Atalanta, però, non lo molla: ballano 10 milioni di euro, serve il rilancio di Oaktree per evitare un altro caso Lookman

Marco Palestra ha deciso: vuole l’Inter . Ma tra domanda e offerta la distanza è ancora ampia. Almeno 10 milioni di euro dividono l’esterno della Nazionale dall’Inter, che aspetta il via libera di Oaktree per rilanciare ancora. L’Atalanta non ha fretta, alza il prezzo e si prepara a uno scontro di mercato simile a quello di Lookman nella scorsa stagione.

Palestra ha deciso, vuole l'Inter

Oaktree, pronta a fare un'eccezione

Palestra, il profilo ideale per l'Inter

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Palestra ha deciso, vuole l’Inter

L’ Atalanta , l’ Inter e nel mezzo Marco Palestra . L’esterno nel giro della Nazionale vuole prendere in mano il suo futuro. Ha deciso che resterà in Italia e ha scelto l’Inter per continuare a perseguire il suo sogno. Un’estate fa, fu lui ad aprire al trasferimento in prestito al Cagliari , decisione rivelatasi più che azzeccata. Ora vuole l’Inter e giocare in Champions League .

Palestra ha le idee chiare. In un anno è cresciuto e migliorato sensibilmente a Cagliari , trovando la dimensione ideale per diventare uno degli esterni europei più corteggiati sul mercato. L’Inter si è mossa in anticipo , seguendo con attenzione l’evoluzione positiva del 21enne di Buccinasco , sbaragliando la concorrenza per evitare aste di mercato.

Oaktree, pronta a fare un’eccezione

Ma come l’anno scorso, quando di mezzo c’era il trasferimento di Ademola Lookman , l’ Atalanta s’è messa di traverso. Trattare con Percassi è un’autentica battaglia di nervi. Gli orobici non hanno fretta di chiudere e di vendere e possono permettersi di tirare per le lunghe trattative snervanti, fino a interromperle generando il malumore dei suoi tesserati, vedi Koopmeiners con la Juventus due anni fa.

Palestra ha preso la sua decisione, vuole l’Inter e non accetterà altre destinazioni. La distanza tra domanda e offerta , però, è ancora molto ampia . Ballano circa 10 milioni di euro tra i 45 milioni bonus compresi offerti dall’Inter ei 55 milioni con premi richiesti dall’Atalanta . È chiaro che, a queste condizioni, serve un rilancio importante da parte di Oaktree , andato già oltre i parametri standard autoimposti.

Palestra, il profilo ideale per l’Inter

Forte della volontà del calciatore , l’Inter si sente fiduciosa e spera di concludere quanto prima l’affare, dopo aver lasciato andare Dumfries al Real Madrid . Serve un valido sostituto, giovane, che non risenta troppo della pressione – e lo ha dimostrato anche in Bosnia , entrando benissimo nel secondo tempo in maglia azzurra -, insomma un profilo su cui puntare per i prossimi anni: Palestra è il candidato principale . La sensazione, scrive anche il Corriere dello Sport , è che si possa evitare un Lookman-bis .

L’Inter sente di poterla spuntare e di arrivare a un punto di incontro con l’Atalanta, magari a metà strada ( 50 milioni bonus compresi? ) evitando un altro dannoso muro contro muro che farebbe soltanto male al giocatore. Stavolta gli orobici sembrano convinti di voler vendere Palestra in Italia e non all’estero, dopo la cessione – altrettanto importante – di Ederson al Manchester United per 45 milioni di euro . Non resta che aspettare.