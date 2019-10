Paletta, il Benevento torna a pensarci

Le quattro reti subite a Pescara non hanno certo fatto piacere al Benevento ed ecco che è tornato d'attualità il nome di Gabriel Paletta, difensore con il quale già a settembre il club sannita ha tastato il terreno.

L'ex calciatore della nazionale italiana, nato in Argentina e classe 1986, è reduce da un'esperienza in Cina e da martedì si sta allenando con il Monza, agli ordini di Cristian Brocchi. Qualora si unisse ai sanniti andrebbe da un altro ex rossonero, Filippo Inzaghi. Gli ambiziosi brianzoli, comunque, sono in grado di compiere lo sforzo economico in grado di farlo scendere in serie C.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 12:11