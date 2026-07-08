Le novità in vista della prossima stagione: calcio ma soprattutto tennis e F1 con un volto che promette futuro per i motori e l'Italia

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sul versante delle variazioni nella nuova stagione di Sky, illustrate in un evento dal titolo “What’s Next” a evidenziare quanto i palinsesti siano stati disegnati nell’ottica di una evoluzione dei contenuti, è innegabile la prepotenza della notizia che anche Kimi Antonelli sia il nuovo volto scelto e presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Fenomeno vero della F1, sarà il testimonial a partire da fine agosto della ‘Casa dello Sport’ al fianco di Alessandro Del Piero. Le novità non si fermano all’avvio di un sodalizio interessante, strategico senza alcun dubbio. Un rapporto che rafforza una domanda: e se il calcio non fosse più al centro, a favore di motori, appunto, tennis e gli altri sport? Se gli sportivi più amati sono Jannik Sinner e Federica Brignone, la scelta editoriale appare più che sensata.

Lo Sport della prossima stagione

Partiamo dallo sport che ricopre, da sempre, un ruolo centrale nel definire programmazione e palinsesti. Il nuovo volto è solo il simbolo di una stagione che punta su calcio, tennis e motori: oltre 2.000 partite, più di 4.000 ore di diretta su Sky e in streaming su Now. La nuova stagione di Sky Sport include i principali campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto torna in campo la Serie A Enilive, con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva inclusi 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata).

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Ad accompagnare ogni turno di campionato, gli studi pre e post-partita, tra cui la domenica sera il programma condotto da Fabio Caressa, Sky Calcio Club, con i grandi talent di Sky Sport, a partire dalle con l’anteprima e dalle 22.45 con il tavolo di commento e analisi a posteriori sotto la guida del commentatore e telecronista che vedremo anche in una veste molto diversa, su TV8.

Proseguiamo con il calcio confermati Sky Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, Saturday Night Football con Giorgia Cenni, Sky Sunday Football con Leo Di Bello (in onda anche nella prima serata di domenica con Campo Aperto); in chiusura, il lunedì sera arriva Alessandro Bonan con Fayna e Gianluca Di Marzio con lo spin-off di Calciomercato – L’Originale che concluderà il suo tour estivo a fine agosto dalle località balneari e ripartirà per il mercato di gennaio nelle località invernali.

Tutte e dieci le partite avranno un pre e post su Sky Sport 24, con i gol e le interviste, negli studi condotti da Sara Benci e Mario Giunta, e tutti i gol con Goleador, l’ora dei gol, al termine di ogni giornata. Serie C Sky Wifi (fino al 2028), al via anche questa dal 22 agosto, e ai grandi campionati europei, con le migliori sfide in esclusiva di Premier League (fino al 2028), in partenza dal 22 agosto, e Bundesliga (fino al 2029), con data d’inizio al 29 agosto. A completare l’offerta anche la Serie A Women’s Cup, alla sua seconda edizione, con in campo le 12 squadre del campionato, la Coppa Italia Women e la Supecoppa Women.

Le serie originali e la novità Caressa-Parodi

Dall’intrattenimento alle serie ecco le novità più in arrivo su Sky, in streaming Now e Tv8. È stato annunciato il primo medical drama Sky Original “Codice Nero” con Lino Guanciale e Valentina Bellè per la prima volta assieme. Inoltre segnaliamo in onda su Tv8 la novità con Fabio Caressa e Benedetta Parodi nel nuovo travel show “Italia per due – Consigli disordinati di viaggio”, in access time.

“Veniamo messi alla prova su cose completamente diverse ed è bello. – ha detto Caressa durante la presentazione – Stiamo già registrando e possiamo dire che si vedono le città da un punto di vista molto diverso, però culturalmente interessante. Ho visto le prime immagini, ci sono degli scorci meravigliosi”. Benedetta Parodi ha poi aggiunto: “Sono una persona che si trattiene, mentre Fabio è più spericolato, ha più voglia di fare e anche questo bilanciamento un po’ fa ridere. Noi ci divertiamo con questo programma perché è come rifare il nostro viaggio di nozze”.

L’offerta calcio internazionale e le competizioni europee

L’offerta calcio si completa con la Uefa Super Cup, che vedrà affrontarsi PSG e Aston Villa a Salisburgo, primo grande evento internazionale della stagione. Dall’8 settembre prenderà il via ufficialmente la UEFA Champions League, con la prima giornata e quattro squadre italiane protagoniste: Inter, Napoli, Roma e Como. Dal 16 settembre sarà poi il momento della Uefa Europa League, con Milan e Juventus, mentre dal 15 ottobre scatterà ufficialmente anche la Uefa Conference League, che vedrà l’Atalanta su Sky già a partire dallo spareggio.

Federica Masolin condurrà gli studi pre e post dei match di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì, fino alle porte della mezzanotte.

Il tennis e i motori con F1, MotoGp e non solo

Sempre più centrale la programmazione del tennis live, con l’ascesa di Jannik Sinner e degli altri azzurri e azzurre come Flavio Cobolli e Jasmine Paolini tra gli altri. Ampio spazio al tennis, con Wimbledon in esclusiva fino al 2030 e una stagione che proseguirà con oltre 45 tornei, da luglio a novembre.

Dagli Us Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo slam della stagione, alle Nitto Atp Finals di Torino, passando per tutti gli appuntamenti Atp e Wta. Proseguirà senza soste la stagione dei motori con Formula 1, MotoGp, Superbike, IndyCar, Wrc, Fia Wec e Gt World Challenge, che prendono sempre più spazio nel cuore e tra i contenuti offerti da Sky che, non a caso, ha scelto proprio Antonelli come testimonial.

Poi atletica, volley femminile e maschile con anchela Cev Champions League, basket, con il ritorno storico della nazionale italiana femminile alla Fiba Women’s Basketball World Cup 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania, a 32 anni dall’ultima partecipazione. Il rugby vedrà la Nazionale italiana impegnata nel Nations Championship. Il palinsesto sarà completato da atletica leggera, golf con The Open Championship e Dp World Tour, vela con SailGp e il percorso verso l’America’s Cup Napoli 2027, oltre agli sport americani con Mlb e la corsa alle World Series.

La sfida è chiara. La riuscita ( o la scelta) spetterà agli abbonati che avranno un’offerta sempre più competiti sul piano dei contenuti.