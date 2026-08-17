Palio di Siena, altro rinvio: altri temporali sin dal mattino, dopo 50 anni si correrà il 18 agosto

La pioggia non ha concesso alcuna tregua: secondo rinvio obbligato per il Palio dell'Assunta 2026, che dopo 50 anni tornerà a disputarsi il 18 agosto (e l'ultima volta vinse Aceto)

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Niente Palio a Siena, nemmeno oggi, lunedì 17 agosto: come ampiamente previsto dai meteorologi locali, il maltempo non ha dato tregua e ha obbligato il Comune ha esporre bandiera verde (che simboleggia appunto il rinvio della carriera al giorno seguente). Alle 14.38 sotto la torre del Mangia è spuntata la bandiera che tutti aspettavano dalle prime ore della giornata, dal momento che a mezzogiorno su Siena s’è riversato un forte temporale e che intorno alle 14,30 è ricominciato nuovamente a piovere. Tempi troppo stretti per pensare di poter avere il tufo asciutto per le 19, orario canonico del Palio dedicato all’Assunta. Si ritenterà domani, e stavolta Giove Pluvio (o San Vincenzo) non dovrebbe metterci il becco.

Domani il meteo dovrebbe dare finalmente tregua

Nonostante il gran lavoro fatto dagli operai comunali sin dalle prime luci dell’alba, con l’anello di piazza del Campo rimesso in sesto dopo la pioggia copiosa caduta ieri, una nuova perturbazione ha vanificato ogni sforzo profuso: intorno a mezzogiorno è ripreso a piovere in modo piuttosto forte, con i pochi turisti rimasti in città che hanno capito che difficilmente si sarebbe corsa la carriera.

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Alle 13 la sindaca Nicoletta Fabio ha contattato telefonicamente i capitani delle contrade, i quali hanno ritenuto comunque opportuno evitare di prendere decisioni affrettate, auspicando che la pioggia potesse cessare definitivamente e dando il via libera alle operazioni legate al consueto iter paliesco, quindi con l’organizzazione del corteo storico e il via libera per le benedizioni di cavalli e fantini nelle rispettive contrade. Alle 14.30 però la pioggia è tornata a farsi insistente per qualche minuto, convincendo la sindaca a esporre bandiera verde con largo anticipo, così da evitare anche che nelle contrade si potesse partire con i preparativi per il corteo storico.

Il Comune ha diramato una nota, confermando tutti gli orari previsti dal programma originario. “Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani, martedì 18 agosto, il programma rimarrà il medesimo: alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso; alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo; quindi, alle ore 16.50, l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico; alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré, mentre l’accesso ai palchi sarà possibile fino alle ore 16.30”.

Un Palio il 18 agosto manca dal 1976: vinse Aceto

Sono 50 anni esatti che a Siena non si corre il 18 agosto: l’ultima volta fu nel 1976 e a vincere fu Andrea Degortes detto Aceto, che su Panezio portò al successo la contrada della Civetta. Da allora, tanti rinvii al 17 agosto (gli ultimi due nel 2022 e nel 2024), ma nessun doppio rinvio, come avvenuto però nella carriera di luglio di due anni fa, quando l’Onda conquistò il Palio in onore della Madonna di Provenzano con Carlo Sanna detto Brigante su Tabacco.

In generale però si conferma la “maledizione” dell’ultimo triennio: dal 2024 soltanto in un’occasione s’è corso nella data canonica del Palio, vale a dire lo scorso 16 agosto 2025 con la vittoria della contrada di Valdimontone grazie alla corsa perfetta di Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.

Quest’ultimo è un cavallo considerato tra i più forti anche nella carriera che (salvo nuovi imprevisti) dovrebbe corrersi domani: la sorte l’ha assegnato al Nicchio, guarda a caso la contrada rivale del Montone, che ha ingaggiato Giovanni Atzeni detto Tittia per provare a interrompere un digiuno che dura dal 16 agosto 1998, tanto che il Nicchio dallo scorso luglio è divenuta la contrada “nonna” in piazza (quella che non vince da più tempo: la Chiocciola, anch’essa presente con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio che monta il cavallo Arestetulesu, non vince dall’agosto del 1999 e rischia di prendere a sua volta la “cuffia”, passata sulla testa del Nicchio dopo la vittoria di luglio dell’Aquila).