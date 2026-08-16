Palio di Siena rinviato a domani per la pioggia

Palio di Siena rinviato a causa della pioggia a domani lunedì 17 agosto. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell’annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. È piovuto in piazza del Campo e sulla pista di tufo nel primo pomeriggio. Anche altre volte il Palio è stato rinviato e il motivo è stato sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del Campo e conseguenti pericoli per l’incolumità di cavalli e fantini. Oggi la pioggia ha cominciato intorno alle ore 14 – spiegano dal Comune – “rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera”. Lo stesso programma sarà replicato domani lunedì 17 agosto: Corteo Storico e Corsa si svolgeranno, sempre meteo permettendo, con i medesimi orari. (ServizioDi Claudio Giovannini)