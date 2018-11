Pallacanestro Cantù-Olimpia Milano: si inizia prima

La Lega di Pallacanestro Serie A ha comunicato alcune variazioni di orario nel calendario della nona giornata di campionato LBA PosteMobile 2018-2019.

La gara di domenica 9 dicembre tra Red October Cantù ed A|X Armani Exchange Milano, inizialmente in programma alle ore 18.15, è stata anticipata di quarantacinque minuti per esigenze televisive.

Il sentitissimo derby, in diretta su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player, si terrà a Desio alle ore 17.30 presso il “PalaBancoDesio” in Largo Atleti Azzurri d’Italia.

Dopo cinque giornate i biancorossi sono a punteggio pieno, i brianzoli a quota 6.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 13:20