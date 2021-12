28-12-2021 09:47

Secondo La Prealpina, la Pallacanestro Varese sarebbe in trattativa con Siim Sander Vene. L’ala estone è al momento senza contratto e sarebbe ben disposta a tornare a Varese.

Siim Sander Vene ha sempre fatto bene in biancorosso (due esperienze, nel 2018 e nella stagione 2019/20). Sarebbe un valore aggiunto importante in un momento difficile per la Openjobmetis, attualmente ultima in classifica (solo tre vittorie).

OMNISPORT