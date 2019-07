Pallacanestro Varese, "Nessun problema con la Comtec"

Rispondendo ad un articolo apparso sull'edizione di martedì de La Gazzetta dello Sport, in cui si indicava Varese tra le società "a rischio", i proprietari delle quote della Pallacanestro Varese hanno confermato che i biancorossi saranno al via del campionato di Serie A 2019/20.

"In relazione a quanto emerso – si legge nel comunicato – sulle pagine de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, Pallacanestro Varese comunica di aver completamente ottemperato alle richieste relative al raggiungimento dei parametri di bilancio al 31 marzo 2019 richiesti dalla Comtec per l'ammissione al campionato 2019-2020".

"Varese nel Cuore ed il trust Il Basket Siamo Noi, proprietari della totalità delle quote del club biancorosso, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi mercoledì 26 giugno 2019, hanno approvato ed effettuato un versamento di 104.000 euro necessario alla ricapitalizzazione. Pallacanestro Varese, pertanto, sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A".

SPORTAL.IT | 02-07-2019 16:18