Palladino a Perin: "Non andare alla Juve"

Un ex compagno di squadra di Mattia Perin, Raffaele Palladino, in un'intervista a Repubblica Genova sconsiglia al portiere del Genoa di andare alla Juventus.

"Io spero ancora che ci ripensi, rischia di andare a fare il secondo. Lui, che per natura è uno spirito libero e ha bisogno di giocare e primeggiare, finirebbe in un ambiente dove per andare avanti devi essere un robot, essere in prima linea con tutto e tutti", sono le parole dell'attaccante dello Spezia, che in bianconero giocò tre stagioni trovando poco spazio.

"Capisco la sua voglia di crescere ma forse lo farebbe soffrire meno un altro anno al Genoa, da protagonista vero", conclude Palladino.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 13:45