(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Ottava vittoria di fila per le azzurre della pallavolo ai mondiali in corso in Giappone.

L’Italia ha battuto in rimonta la Russia 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22 e si è qualificata per la Final six della rassegna iridata.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2018 11:20