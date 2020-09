Pallavolo, cancellati i Mondiali per club 2020

La Federazione mondiale della pallavolo ha ufficializzato la cancellazione dell’edizione 2020 dei Mondiali per club, sia maschile sia femminile. L’annuncio è arrivato dalla stessa Fivb, che ha citato, come cause, l’incertezza sulla possibilità delle squadre di compiere viaggi internazionali (a causa delle diverse norme da Paese a Paese per il contenimento della pandemia di Covid-19) e i dubbi sui protocolli per la presenza di spettatori sugli spalti.

Fivb ha inoltre reso nota l’intenzione di avviare nel mese di ottobre la procedura per l’assegnazione delle sedi delle edizioni 2021. Lo scorso anno i tornei si disputarono a inizio dicembre, in Brasile per gli uomini e in Cina per le donne, con i trionfi italiani di Civitanova (uomini) e Conegliano (donne).

OMNISPORT | 18-09-2020 12:47