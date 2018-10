Pallavolo: Mazzanti, con Russia difficile

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “Abbiamo centrato un grande obiettivo, vincendo una partita molto difficile. Credo che la gara di oggi ci servirà tantissimo per il nostro cammino nel Mondiale. Cambiare l’inerzia è stato veramente complicato”.

Davide Mazzanti, Ct dell’Italia femminile di pallavolo, ha commentato così la vittoria in rimonta per 3-1 sulla Russia, che ha aperto alle Azzurre le porte della final-six in Giappone.

Con un paio di interventi a muro nel momento più difficile, Paola Egonu ha avviato la rimonta dell’Italia: “Dopo un inizio difficile, in cui la Russia ci ha messo in difficoltà, dal secondo set siamo cresciute molte, senza dargli l’opportunità di replicare – ha commentato l’azzurra, miglior realizzatrice dell’incontro con 29 punti – Sapevo che questo gruppo avrebbe spinto al massimo al Mondiale, lottando con tutte le proprie forze per la qualificazione”.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2018 14:47